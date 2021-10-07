Украинская «Мотор Сич» попросила ВС России пересмотреть спор вокруг бренда «Ми»

Эксперт указал на виновника энергетического кризиса в Европе

«Европейцы предполагали, что на спотовом рынке газа всегда будет профицит предложения и конкуренция между продавцами, однако они не учли многие факторы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.

«Евросоюз собственными руками создал этот энергетический кризис», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Во-первых, европейцы постоянно настаивали на необходимости отойти от практики заключения долгосрочных контрактов с поставщиками энергоносителей и переходе на развитие спотового (краткосрочного) рынка, – пояснил он. – Во-вторых, в случае подписания долгосрочных контрактов цена на газ все равно была привязана не к стоимости нефти, а к биржевой цене газа».

Тем самым в Европе десятилетиями формировался газовый рынок с определенными рисками. «Однако теперь, когда стоимость фьючерса на газ резко выросла, они решили провести расследование и выяснить, кто в этом виноват. Но в этом сами европейцы и виноваты», – добавил эксперт.

По словам Юшкова, в Европе изначально предполагали создать так называемый «рынок покупателя», где предложение превышало бы спрос. «В таком случае поставщики газа должны были бы стоять в очереди и конкурировать за право продавать газ в Европе, за счет чего должна была снижаться цена, – уточнил он. – А теперь, когда весь СПГ ушел на азиатские рынки, а собственная добыча упала, в Европе вопреки ожиданиям сложился «рынок продавца», когда покупатели конкурируют между собой за доступные объемы газа. В результате очень сильно выросла цена».

«Они этого не учли. По их предположениям, на рынке газа в Европе всегда должен был быть профицит предложения и конкуренция между продавцами», – отметил собеседник. Согласно предположениям эксперта, таким образом ЕС в очередной раз намекает на то, что Россия манипулирует ценами на газ по политическим мотивам.

«Однако в этом плане Газпром сложно уличить, потому что он выполняет все свои долгосрочные контракты и даже поставляет дополнительные объемы европейцам, хотя не обязан этого делать, – указал Юшков. – Судя по всему, 2021 год станет вторым по объемам поставок российского газа в Европу, поэтому здесь крайне сложно в чем-то обвинить Россию».

Тем не менее, по мнению эксперта, в результате расследования ЕС может пожурить европейские компании за спекуляции СПГ. «Зачастую они получали большую прибыль, отправляя СПГ на танкерах в Азию вместо того, чтобы направить его на внутреннее потребление согласно долгосрочным контрактам. А поскольку в Азии цены гораздо выше, то даже с учетом дополнительной перегрузки и доставки они все равно зарабатывали больше», – рассказал он.

По мнению Юшкова, рыночная модель торговли газом в Европе едва ли претерпит существенные изменения. «Евросоюз не признает свои ошибки и не извлечет уроков из текущего энергетического кризиса, – уверен он. – Тем не менее, европейцы могут договориться о создании резервных запасов газа, которые можно будет использовать в случае дефицита. Кроме того, они могут отсрочить вывод из эксплуатации атомных электростанций, потому что не будь их, энергетический кризис был бы значительно глубже».

Также эксперт отметил краткосрочные выгоды для России от текущего энергетического кризиса в Европе. «С одной стороны, на фоне высоких цен от экспортных поставок газа значительно увеличивается бюджет. С другой стороны, в долгосрочной перспективе мы можем наблюдать снижение спроса, из-за чего могут снизиться и объемы поставок российского газа в Европу. Европейские компании могут не захотеть покупать газ по таким высоким ценам, – предполагает Юшков. – Кроме того, возможно, нынешняя ситуация остудит часть европейских сторонников перехода от долгосрочных контрактов к спотовому рынку. В этом случае у них появятся предсказуемые цены и гарантии получения необходимых объемов газа».

Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС, опубликованном журналистом Bloomberg Хавьером Бласом.

Они также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции.

Позже зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. Он также отметил, что несмотря на рост цен на газ и электричество, ЕС не отступит от своих климатических задач и требований, которые «высечены в камне».

В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе упала более чем на 200 долларов в течении 10 минут, до 1679 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures. При этом минутами ранее цена на газ в Европе достигала 1937 долларов за тысячу кубов. Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 11.41 мск составила 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчетной цены вторника, сообщает РИА «Новости».

Накануне президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными.

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