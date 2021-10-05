Главный тренер сборной Украины признался, что в стране нельзя говорить правду

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины, отвечая на вопрос, почему в национальную команду на матчи отбора к ЧМ-2022 не вызвали футболиста «Аталанты» Руслана Малиновского, заявил, что в его стране правду говорить нельзя, сообщили СМИ.

«Вся страна не может спать – уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков, должен позвонить, извиниться, на колени стать. Я уже все сказал насчет Малиновского, всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна. Меня здесь научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить», – передает Sport.ru слова Петракова.

Издание отмечает, что в предстоящем матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Финляндии Украина не сможет рассчитывать почти на всех ведущих футболистов. Так, выездную игру против финнов пропустят Александр Зинченко, Андрей Малиновский и Виталий Миколинко. Участие Андрея Ярмоленко в поединке также находится под вопросом.

Напомним, 1 августа Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта с Федерацией футбола Украины (ФФУ) и покинул пост главного тренера сборной Украины.