Вассерман выступил за празднование Хэллоуина в России

Хэллоуин в Россию пришел как чисто светский обычай и воспринимается как развлечение. Поэтому он так популярен у россиян и нет смысла запрещать его празднование в стране, заявил публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Наши российские колядки тесно связаны с религиозным праздником. И это забылось в связи с заметным упадком религии в стране. А Хэллоуин, хоть и является в стране своего происхождения тоже религиозным праздником, к нам пришел как чисто светский обычай, никак не связанный с религией. Поэтому у нас он воспринимается как развлечение»,– пояснил Вассерман, передает URA.RU.

По его словам, высказывания по поводу необходимости запретить Хэллоуин в России не имеют смысла. «Запретить его хотят в основном те, кто понимает его религиозную подоплеку. Праздник достаточно тесно связан с различной бесовской силой. Изначально считалось, что в эту самую ночь на землю спускается всякая нечисть, но если над ней хорошо посмеяться, то можно ее разогнать. В нашей стране над нечистью и так хорошо смеются. Поэтому мне не кажется, что его стоит запрещать, наоборот, тот, кто над нечистью смеется, вряд ли будет ей подражать»,– резюмировал Вассерман.

Ранее Вассерман предложил облегчить доступ к оружию ради благих целей. По его словам, он не собирается ужесточать запреты, а собирается добиться организации системы воспитания граждан – так, чтобы им пореже приходила в голову возможность массового убийства.