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21 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Вассерман предложил облегчить доступ к оружию ради благих целей

«Закон по сути разрешает вооружаться только преступникам», – считает Анатолий Вассерман Владимир Вяткин/РИА Новости
«Я не собираюсь ужесточать запреты. Я собираюсь добиться организации системы воспитания граждан – так, чтобы им пореже приходила в голову возможность массового убийства», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Анатолий Вассерман, комментируя расстрел в университете Перми. Накануне он был избран депутатом Госдумы по одному из округов Москвы. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Зеленский устраняет опасного соперника

Зеленский многим обязан Разумкову, но теперь он стал угрозой для его власти Zuma/ТАСС
Украинским депутатам предлагают взятки за то, чтобы они оправили в отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. И предлагает не кто-нибудь, а офис президента. Судя по всему, Зеленский все-таки решился отстранить от власти своего близкого соратника, ставшего угрозой для его диктаторских амбиций. Сам Разумков, как считается, уже метит на место Зеленского. Чья возьмет?  Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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В чем суть конфликта Москвы и Константинополя

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отстоять свободу Церкви от диктата со стороны одного из патриархов – значит, отстоять ее свободу от тех вполне мирских сил, которые за ним стоят. И это имеет большое значение не только для Церкви, но и для всего мира. Подробности...
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Трагедия в Перми обнажила проблему школьных психологов

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Сейчас многие читают последнее послание убийцы, как истину в последней инстанции. Он сказал, что он все равно убил бы, что его ничто бы не остановило – значит, это так. Нет, это не так. Подробности...
Обсуждение: 88 комментариев

Партия бардака хочет нового порядка

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Семиотика протеста – любовь к означающему, а не означаемому: слово «демократия» мы любим, но его содержание нам не подходит; на наших кумачах сияет слово «свобода», но свобода нас устраивает только с нами в качестве бенефициаров. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Вассерман предложил облегчить доступ к оружию ради благих целей

    «Закон по сути разрешает вооружаться только преступникам», – считает Анатолий Вассерман    21 сентября 2021, 11:04
    Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
    Текст: Тимофей Изаров

    «Я не собираюсь ужесточать запреты. Я собираюсь добиться организации системы воспитания граждан – так, чтобы им пореже приходила в голову возможность массового убийства», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Анатолий Вассерман, комментируя расстрел в университете Перми. Накануне он был избран депутатом Госдумы по одному из округов Москвы.

    Телеведущий и политконсультант Анатолий Вассерман победил на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы, сообщило в понедельник РИА «Новости». Согласно данным ЦИК, Вассерман завоевал 33,66% голосов, его ближайший соперник Сергей Обухов (КПРФ) набрал 24,18% голосов.

    В 2016 году Анатолий Вассерман уже баллотировался по тому же округу – от «Справедливой России», но проиграл кандидату-единороссу. В эту кампанию телеведущий вступил тоже вместе со справороссами, однако потом расстался с ними и решил выдвигаться в качестве самовыдвиженца. Свое решение Вассерман обосновал «высоким антирейтингом» парламентских партий.

    Незадолго до голосования Вассерман и другой кандидат-самовыдвиженец, актер Дмитрий Певцов объявили о коалиции с кандидатом от Партии пенсионеров. Поддержку на выборах Вассерману оказывал и столичный мэр Сергей Собянин, называя его человеком, который «будет отстаивать интересы москвичей».

    Стоит напомнить, что перед зрителями телеведущий до сих пор появлялся всегда в одном и том же образе – в знаменитой жилетке, снабженной десятками карманов. О том, намерен ли он теперь сменить амплуа и соблюдать парламентский дресс-код, а также о законопроектах, с которыми он намерен выступить в ближайшее время, избранный депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.

    ВЗГЛЯД: Анатолий Александрович, в каком комитете Госдумы вы предпочли бы работать? С какими инициативами выступите в первую очередь?   

    Анатолий Вассерман: Хочу попасть в комитет по образованию и науке. От образования и науки зависит все остальное. И именно эти две сферы в нашей стране больше всего пострадали от влияния либералов. В первую очередь буду добиваться исключения здравоохранения и образования из официальной категории «сфера услуг». Услуги – это когда вы делаете для другого то, чего он хочет, а не то, что ему нужно. А здравоохранение и образование – просто необходимы. При этом в законе надо будет указать новую цель образования – «формирование целостной картины мира», целью здравоохранения записать «охрану здоровья граждан», а не «оказание услуг» или, не дай бог, «извлечение прибыли».

    ВЗГЛЯД: Жириновский в ходе предвыборной гонки призвал разделить школы на мужские и женские. Как вам такая идея?

    А. В.: Мои родители заканчивали раздельные школы. Насколько могу судить по их воспоминаниям, это, мягко говоря, вредно. Вообще, я думаю о содержании образования, а не о его форме. Что касается других моих первоочередных задач как депутата, то

    я собираюсь добиваться официального признания не просто ложью, а мошенничеством пропаганду глобальной «парниковой» теории потепления.

    Напомню: впервые эта теория была опровергнута еще в 1909 году, а после того – еще несколько раз, причем качественно разными способами. Когда это будет признано мошенничеством, я потребую соответствующего обращения со всеми, кто пытается ее продвигать, включая брюссельских бюрократов и, скажем, президента США Джо Байдена.

    Кроме того, в Госдуме я намерен принять все доступные меры для практической реализации положения пункта 2 статьи 1 Конституции. В этом пункте указано, что «Россия» и «Российская Федерация» – равнозначные понятия. Сейчас это очевидным образом не так. Сейчас РФ – лишь одна из двух десятков частей, на которые развалена Россия. Чтобы выполнить это требование Конституции, надо воссоединить страну.

    ВЗГЛЯД: Вы известны как коллекционер макетов «страйкбольного», то есть пневматического оружия. А что вы думаете о доступности оружия в России в принципе – на фоне последней трагедии в Перми? Нужно ли еще ужесточить контроль?

    А. В.: Я коллекционирую самые разные макеты, но большей частью действительно «страйкбольные». Там максимально соблюдают форму настоящего оружия.

    Что касается ужесточения доступа, то я считаю, наоборот, что у нас оружие недостаточно доступно для любой полезной цели – скажем, для самообороны. Но в той же самообороне главная проблема – это воспитание людей. Воспитывать надо так, чтобы они, грубо говоря, с детства понимали, что такое оружие. Поэтому я не собираюсь ужесточать запреты, я собираюсь добиться организации системы воспитания граждан – так, чтобы им реже приходила в голову идея массового убийства.

    Например, в Японии огнестрельного оружия на руках у граждан почти нет, но злоумышленники и психопаты обходятся и без него. Берет такой человек в каждую руку по ножу и выбегает на улицу, нанося удары клинками каждому встречному. Так продолжается до тех пор, пока такой психопат не наткнется на патрульного полицейского с огнестрельным оружием, но такие полицейские – крайняя редкость в Японии.

    ВЗГЛЯД: Говорят, в современном мире с развитием интернета оружие становится все доступнее – благодаря технологии 3D-печати. Вы не хотите добиться запрета на распространение в Сети схем, позволяющих распечатать себе дома пистолет на 3D-принтере?

    А. В.: Не поможет. Такой запрет не поможет законопослушным гражданам, зато совершенно не помешает преступникам. Я уже давно говорил, что вынужден коллекционировать не само оружие, а только его макеты, поскольку наш закон по сути разрешает вооружаться только преступникам. Задумавший какое-то злодеяние человек понимает: наказание за приобретение оружия – это малость по сравнению с наказанием за то, ради чего он это оружие употребит. Примерно такова же будет и картина с запретом на объемное печатание оружия.

    ВЗГЛЯД: Вы победили как самовыдвиженец. Но уже в качестве депутата вы намерены примкнуть к одной из фракций?

    А. В.: Если это окажется обязательно, то, вероятно, я выберу «Справедливую Россию». Но если, согласно регламенту Думы, это не будет больше обязательным, то я предпочту действовать самостоятельно.

    ВЗГЛЯД: Будете ли соблюдать в Госдуме дресс-код? Мы увидим вас в классическом костюме с галстуком? Или по-прежнему будете носить свою знаменитую жилетку?

    А. В.: Скорее всего, строгий дресс-код я соблюдать не буду. Но посмотрим. Возможно, придется как-то согласовать ношение моей жилетки с думской охраной.


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