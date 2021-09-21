Вассерман предложил облегчить доступ к оружию ради благих целей

«Я не собираюсь ужесточать запреты. Я собираюсь добиться организации системы воспитания граждан – так, чтобы им пореже приходила в голову возможность массового убийства», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Анатолий Вассерман, комментируя расстрел в университете Перми. Накануне он был избран депутатом Госдумы по одному из округов Москвы.

Телеведущий и политконсультант Анатолий Вассерман победил на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы, сообщило в понедельник РИА «Новости». Согласно данным ЦИК, Вассерман завоевал 33,66% голосов, его ближайший соперник Сергей Обухов (КПРФ) набрал 24,18% голосов.

В 2016 году Анатолий Вассерман уже баллотировался по тому же округу – от «Справедливой России», но проиграл кандидату-единороссу. В эту кампанию телеведущий вступил тоже вместе со справороссами, однако потом расстался с ними и решил выдвигаться в качестве самовыдвиженца. Свое решение Вассерман обосновал «высоким антирейтингом» парламентских партий.

Незадолго до голосования Вассерман и другой кандидат-самовыдвиженец, актер Дмитрий Певцов объявили о коалиции с кандидатом от Партии пенсионеров. Поддержку на выборах Вассерману оказывал и столичный мэр Сергей Собянин, называя его человеком, который «будет отстаивать интересы москвичей».

Стоит напомнить, что перед зрителями телеведущий до сих пор появлялся всегда в одном и том же образе – в знаменитой жилетке, снабженной десятками карманов. О том, намерен ли он теперь сменить амплуа и соблюдать парламентский дресс-код, а также о законопроектах, с которыми он намерен выступить в ближайшее время, избранный депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Анатолий Александрович, в каком комитете Госдумы вы предпочли бы работать? С какими инициативами выступите в первую очередь?

Анатолий Вассерман: Хочу попасть в комитет по образованию и науке. От образования и науки зависит все остальное. И именно эти две сферы в нашей стране больше всего пострадали от влияния либералов. В первую очередь буду добиваться исключения здравоохранения и образования из официальной категории «сфера услуг». Услуги – это когда вы делаете для другого то, чего он хочет, а не то, что ему нужно. А здравоохранение и образование – просто необходимы. При этом в законе надо будет указать новую цель образования – «формирование целостной картины мира», целью здравоохранения записать «охрану здоровья граждан», а не «оказание услуг» или, не дай бог, «извлечение прибыли».

ВЗГЛЯД: Жириновский в ходе предвыборной гонки призвал разделить школы на мужские и женские. Как вам такая идея?

А. В.: Мои родители заканчивали раздельные школы. Насколько могу судить по их воспоминаниям, это, мягко говоря, вредно. Вообще, я думаю о содержании образования, а не о его форме. Что касается других моих первоочередных задач как депутата, то

я собираюсь добиваться официального признания не просто ложью, а мошенничеством пропаганду глобальной «парниковой» теории потепления.

Напомню: впервые эта теория была опровергнута еще в 1909 году, а после того – еще несколько раз, причем качественно разными способами. Когда это будет признано мошенничеством, я потребую соответствующего обращения со всеми, кто пытается ее продвигать, включая брюссельских бюрократов и, скажем, президента США Джо Байдена.

Кроме того, в Госдуме я намерен принять все доступные меры для практической реализации положения пункта 2 статьи 1 Конституции. В этом пункте указано, что «Россия» и «Российская Федерация» – равнозначные понятия. Сейчас это очевидным образом не так. Сейчас РФ – лишь одна из двух десятков частей, на которые развалена Россия. Чтобы выполнить это требование Конституции, надо воссоединить страну.

ВЗГЛЯД: Вы известны как коллекционер макетов «страйкбольного», то есть пневматического оружия. А что вы думаете о доступности оружия в России в принципе – на фоне последней трагедии в Перми? Нужно ли еще ужесточить контроль?

А. В.: Я коллекционирую самые разные макеты, но большей частью действительно «страйкбольные». Там максимально соблюдают форму настоящего оружия.

Что касается ужесточения доступа, то я считаю, наоборот, что у нас оружие недостаточно доступно для любой полезной цели – скажем, для самообороны. Но в той же самообороне главная проблема – это воспитание людей. Воспитывать надо так, чтобы они, грубо говоря, с детства понимали, что такое оружие. Поэтому я не собираюсь ужесточать запреты, я собираюсь добиться организации системы воспитания граждан – так, чтобы им реже приходила в голову идея массового убийства.

Например, в Японии огнестрельного оружия на руках у граждан почти нет, но злоумышленники и психопаты обходятся и без него. Берет такой человек в каждую руку по ножу и выбегает на улицу, нанося удары клинками каждому встречному. Так продолжается до тех пор, пока такой психопат не наткнется на патрульного полицейского с огнестрельным оружием, но такие полицейские – крайняя редкость в Японии.

ВЗГЛЯД: Говорят, в современном мире с развитием интернета оружие становится все доступнее – благодаря технологии 3D-печати. Вы не хотите добиться запрета на распространение в Сети схем, позволяющих распечатать себе дома пистолет на 3D-принтере?

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Не поможет. Такой запрет не поможет законопослушным гражданам, зато совершенно не помешает преступникам. Я уже давно говорил, что вынужден коллекционировать не само оружие, а только его макеты, поскольку наш закон по сути разрешает вооружаться только преступникам. Задумавший какое-то злодеяние человек понимает: наказание за приобретение оружия – это малость по сравнению с наказанием за то, ради чего он это оружие употребит. Примерно такова же будет и картина с запретом на объемное печатание оружия.

ВЗГЛЯД: Вы победили как самовыдвиженец. Но уже в качестве депутата вы намерены примкнуть к одной из фракций?

А. В.: Если это окажется обязательно, то, вероятно, я выберу «Справедливую Россию». Но если, согласно регламенту Думы, это не будет больше обязательным, то я предпочту действовать самостоятельно.

ВЗГЛЯД: Будете ли соблюдать в Госдуме дресс-код? Мы увидим вас в классическом костюме с галстуком? Или по-прежнему будете носить свою знаменитую жилетку?

А. В.: Скорее всего, строгий дресс-код я соблюдать не буду. Но посмотрим. Возможно, придется как-то согласовать ношение моей жилетки с думской охраной.