Почему уборщицы и сторожа побеждают на российских выборах

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НОВОСТЬ ЧАСА

Разведка Британии изменила мнение о причинах пандемии COVID-19

30 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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В России возник дефицит важнейших природных ресурсов

Специалисты предупреждают, что даже нефть в России закончится относительно скоро Константин Михальчевский/РИА Новости
Представление о том, что наша страна является всемирной кладовой полезных ископаемых, как оказалось, крайне далеко от реальности. В стране наблюдается дефицит важнейших минеральных ресурсов, многое завозится из-за границы, звучат прогнозы о том, что вскоре в России закончится даже нефть. Как такое произошло и какие меры должны быть приняты для решения этой проблемы? Подробности...
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Из срыва переговоров по Донбассу можно извлечь пользу

Глава украинской делегации Леонид Кравчук требует заменить Белоруссию на Швейцарию или Финляндию Михаил Метцель/ТАСС
В связи со скандалом вокруг ареста Романа Протасевича украинская сторона отказалась использовать Минск в качестве переговорной площадки для урегулирования в Донбассе. Сергей Лавров резко «осадил» Киев, мол, этот вопрос не ему решать, но вряд ли вопрос на этом и закроют – Украина намеренно затягивает переговоры и делает их бесплодными. Москва, Донецк и Луганск могут извлечь из этого пользу. Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей

«Индепенденс» и «Фридом» будут списаны в ближайшее время US Navy/Global Look Press
Два новейших боевых корабля, на которые ВМС США возлагали большие надежды, будут списаны в ближайшее время. О каких именно кораблях идет речь, какие фатальные проблемы заставляют отправить их в резерв – и почему эта позорная история является типичной для американского военно-морского флота? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Россия столкнулась с дефицитом мудрости

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
России следует отказаться от навязанной с Запада примитивной модели образования и возвратиться к традиции русско-советской системы просвещения. Не образовательные услуги должны обеспечивать школы и учителя. А просвещение. Подробности...
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Убийство из-за камуфляжной куртки

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Раньше полиции приехали знакомые ополченцы. Предположили, что Леонид Георгиевич поймал во дворе шальную пулю и успел доползти до помещения. Но следственная группа нашла гильзу и пулю, закатившуюся в угол. Подробности...
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Давайте больше читать сказки

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
У мальчиков-колокольчиков жизнь тяжелая. Их все время бьют дядьки-молоточки. Бить колокольчиков их заставляет царевна Пружинка. Мальчик был добрым, но еще не очень умным. Он прокрался во дворец к царевне и сломал Пружинку... Что было дальше все помнят по истории нашего 91-го года. Подробности...
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Россия запрещает палочки и трубочки

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Встреча Путина и Байдена: чего ждать?

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Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
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В Петербурге пассажирский автобус заехал на мачту освещения

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Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Почему уборщицы и сторожа побеждают на российских выборах

    Недовольство местным начальством порой приводит избирателей к неожиданному выбору    30 мая 2021, 11:40
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    В последние годы выборы в российских регионах не раз приносили сюрпризы – там неожиданные результаты показывали кандидаты, которых поначалу мало кто принимал всерьез. Так, победу одерживали сторож, уборщица и домохозяйка. Почему за них голосует избиратель и как это характеризует отечественную выборную систему?

    В июне ведущие российские политические партии запланировали свои предвыборные съезды, где будут сформированы официальные списки кандидатов в Госдуму. Поскольку эксперты фиксируют среди избирателей запрос на обновление депутатского корпуса, можно ожидать, что среди кандидатов от партий появится много новых лиц. Это касается и «Единой России», которая в последнее воскресенье мая начнет подсчет голосов, поданных на праймериз – предварительное голосование, по итогам которого появится список кандидатов от партии на местных выборах и выборах в Госдуму. В этот раз на праймериз выдвинулось значительное число новых лиц, в том числе и людей, далеких от политики. 

    Случаи, когда победу на выборах одерживал кандидат, ранее никогда не занимавшийся политикой, но в итоге выигрывавший у представителя действующей власти, уже бывали. Эти люди сразу же становились известны благодаря многочисленным публикациям в СМИ. Однако судьба победителей складывалась в дальнейшем по-разному: кто-то понимал, что не справится и складывал полномочия. Другие же наоборот показывали себя вполне эффективными руководителями.

    Как шоферы и пенсионеры попадают во власть

    Сенсацию всероссийского масштаба полгода назад вызвал итог голосования в Чухломском района Костромской области. Там, в селе Повалихино неожиданно победила 35-летняя Марина Удгодская, уборщица здания местной администрации.

    Глава Повалихино Марина Удгодская (фото: Марина Удгодская/vk.com)

    Глава Повалихино Марина Удгодская (фото: Марина Удгодская/vk.com)

    Победительница призналась потом, что поучаствовала в гонке по просьбе выдвинувшегося от «ЕР» Николая Локтева, который рассчитывал заполучить слабого соперника, но в итоге проиграл. В новой должности Удгодская поначалу растерялась. Спустя месяц она даже подала было заявление об уходе, но затем передумала и осталась.

    Похожий случай произошел и в Сибири, в пригороде Омска. Главой поселка Новоомский в декабре избрали сторожа школы, пенсионерку Надежду Чекмареву. В прошлом она работала овощеводом и бухгалтером. На выборах женщина тоже играла роль технического кандидата для Артура Лена, местного казачьего атамана, возглавлявшего поселок уже 18 лет. Впрочем, в отличие от Удгодской, Чекмарева уже наутро отказалась от новой должности и тем самым вызвала в поселке «политический кризис», – нового главу там не могут избрать до сих пор, констатирует портал Om1.ru.

    По-другому развивается политическая карьера бывшего водителя автобуса Сергея Давыденко, который прошлой осенью победил на выборах главы района на родине Ивана Сусанина – в поселке Сусанино той же самой Костромской области. «Из-за чего люди пошли голосовать за него? Чего-то хочется нового, другого, каких-то изменений в поселке. Может быть, развития какого-то. И работы, ведь специалисты сюда не едут», – сказала ГТРК «Кострома» недавняя коллега победителя, билетный кассир Светлана Галина.  Судя по всему, бывший шофер удачно вписался в совершенно новую для себя роль. О каких-то явных его провалах не слышно. Местная печать сообщает, что после недавнего урагана в Костромской области Давыденко успешно решал проблемы восстановления электроснабжения.

    Мэр Усть-Илимска Анна Щекина (фото: ust-ilimsk.ru)

    Мэр Усть-Илимска Анна Щекина (фото: ust-ilimsk.ru)

    Вот уже два года городом Усть-Илимск Иркутской области успешно руководит кандидат от ЛДПР Анна Щекина. В момент избрания – 28-летняя домохозяйка, не имевшая никакого управленческого опыта. Она опередила кандидата-единоросса.

    Выборы в селе Бахтияровка Ленинского района, которые прошли на прошлой неделе, вызвали сенсацию в Волгоградской области. Главой поселения внезапно стал самовыдвиженец Вячеслав Кужаков, 42-летний пенсионер МВД. Отставной полицейский победил кадрового и при этом молодого единоросса Ивана Крамского, действующего врио главы Бахтияровки. В итоге единороссы все равно остались в выигрыше, отметил портал «Новости Волгограда», поскольку Кужаков – тоже сторонник «Единой России». «Победивший кандидат пользуется авторитетом у населения, что и принесло ему победу», – пояснила изданию глава Общественной палаты региона Татьяна Гензе, назвала бахтияровское голосование примером «демократичных, открытых выборов».

    Показатель честности выборов

    Руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко видит в победе «темных лошадок» проявление даже не российской, а глобальной тенденции. Подобные кандидаты побеждают благодаря «анти-истеблишментной» волне, которая наблюдается во всем мире, сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    «Сегодня для избирателей сама по себе принадлежность кандидата к элите часто становится не позитивным, а негативным маркером. А управленческий опыт – синонимом испорченности. И тогда выигрывают кандидаты, которые, может, и неопытны, но зато «чисты сердцем». Архетипический образ – простак», – пояснил Минченко.

    Российский и мировой опыт показывает, что судьба таких кандидатов складывается по-разному, добавил политтехнолог. «Кто-то адаптируется. Например, Сардана Авксентьева, которая по сути случайно победила два года назад на выборах в Якутске, оказалась очень эффективным мэром. Кто-то не находит себя. Так один из лидеров движения «Подемос» в Испании, писатель Пабло Иглесиас недавно объявил об уходе из политики», – напомнил Минченко.

    О том, каким выигрышным может оказаться образ простака, свидетельствует успех Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019 года, отметил политтехнолог Марат Баширов. Профессиональный актер Зеленский использовал образ борца за правду – простого учителя Голобородько из сериала «Слуга народа», и этот имидж гарантировал ему успех у избирателей. 

    Совершенно изменилась коммуникационная среда – так Баширов объясняет рост популярности неожиданных фигур как за рубежом, так и внутри страны. «Уже около 26% избирателей в России составляют те, кто родился после развала СССР. Централизованного влияния телевидения и газет больше нет, соцсети все больше отвоевывают себе место в информационной потребительской корзине. Все это вовлекает в избирательный процесс и новых избирателей, и новых кандидатов во власть», – пояснил Баширов.

    «В ряде случаев люди голосуют не за конкретного шофера или сторожа, а против какого-то управленца, – добавил политолог Максим Григорьев, глава координационного совета Общественной палаты по общественному контролю за выборами. –

    В целом, участие таких неожиданных кандидатов – показатель свободы и честности выборов. Видно, что на их победу никто заранее не рассчитывает.  

    Есть разные населенные пункты с разными типами электората. Для кого-то важнее стабильность, а для кого-то – потребность в новых лицах».

    Людям нужна открытость и откровенность

    Как правило, случайные люди во власти не задерживаются, добавляет Григорьев. «Они оказываются неэффективными управленцами и вскоре уходят, осознав, что не могут справиться. Но кто-то, может, и останется, научится, – и слава Богу».

    Если анализировать общие ожидания избирателей от предстоящих осенью выборов, то проявляются два конкурирующих запроса, полагает Минченко. «Поскольку повестка пандемии, актуальная во время региональной кампании-2020, начала уходить, то возник запрос на стабильность и спокойствие, на заботу со стороны власти, а другой – на развитие. Между этими двумя запросами и конкурируют теперь кандидаты», – отметил эксперт.

    По мнению Баширова, нынешний избиратель ждет от кандидатов «более четкой артикуляции» того, как предполагается решать насущные проблемы. «Людям недостаточно фраз: «Сейчас все плохо, голосуйте за меня и тогда подумаем, как сделать лучше», – добавил политтехнолог. При этом, отметил Баширов, растет потребность если не во внесистемных политиках, то в «близком народу популизме».

    «Такой популизм – комплексный, начиная с внешнего вида кандидата и кончая поведением. 

    Сними пиджак и галстук, надень свитер. Не говори со сцены, спускайся в толпу. Не бойся людям руку подавать.

    Открытость и откровенность сейчас людьми очень востребованы», – советует политтехнолог. «Те, кто называет себя профессиональными политиками, зачастую говорят на непонятном обычным людям языке. Зато кандидат, который менее изящно выражается, и на самом деле меньше разбирается в сути вопроса, говорит доходчиво и пользуется успехом», – указал Баширов. 

    Пандемия внесла коррективы

    Со своей стороны, Григорьев не считает, что в сравнении с прошлыми избирательными циклами настроения кардинально не переменились. «Какого-то большого запроса на внесистемных политиков лично я не заметил. Наоборот, после пандемии куда сильнее запрос на патернализм, на то, чтобы государство больше помогало людям», – заметил член Общественной палаты.  

    Социологические исследования говорят, скорее, в пользу точки зрения Григорьева. Как ранее отмечал руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов, базовые ожидания большинства российских избирателей очевидны – от властей требуют защиты.

    Так, представленные в феврале данные опроса ВЦИОМ свидетельствуют: забота о населении должна стать основной обязанностью государства – по мнению 98% сторонников «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ. Также считают 95% избирателей ЛДПР и 93% приверженцев непарламентских партий, указывал Мамонов.

    На думских выборах 2021 года успех ожидает те партии, что поставят во главу угла патерналистскую программу, предрекает социолог. «В первую очередь граждане называют обеспечение качества и доступности медицины, на второй позиции – доступность образования, далее – поддержка производства, обеспечение жильем и социальные гарантии различным группам населения», – перечислил эксперт ВЦИОМ.


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