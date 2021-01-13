Как Россию избавят от дефицита политологов

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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Армению и Азербайджан помирит дорога в Россию

Лидеры России, Армении и Азербайджана встретились в трехстороннем формате kremlin.ru
В понедельник в Москве состоялись переговоры между российским лидером Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны должны были уточнить пункты соглашения о прекращении огня от 9 ноября, завершившего вторую карабахскую войну, а также решить, как дальше будет жить Южный Кавказ. Кое-что сделать действительно удалось. Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом

На фото: два корабля одного класса LCS – USS Independence и USS Freedom Lt. Jan Shultis/navy.mil
Крупный скандал разворачивается в военно-морском сообществе США. Выяснилось, что целый класс кораблей, на которые Америка еще пару десятилетий назад возлагала большие надежды, оказался полностью небоеспособен. В чем именно заключаются проблемы с этими кораблями, почему они обнаружились только сейчас и какое отношение к происходящему имеет гигантская коррупция в США? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно. Подробности...
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Шесть причин, по которым я не поверил Кураеву

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Лишение сана бывшего диакона Русской православной церкви Андрея Кураева вызывало различные реакции. Одни полагают это решение назревшим и перезревшим, а самого фигуранта озлобленным сплетником. Другие считают его смелым борцом с развращенными и лицемерными иерархами. Подробности...
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Что будет с Донбассом в 2021 году

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует. Подробности...
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Стратегический союз Украины и Молдавии

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Как изменится жизнь в России в 2021 году

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Как Россию избавят от дефицита политологов

    По мнению Сергея Кириенко, в России растет спрос на качественную политическую аналитику    13 января 2021, 00:04
    Фото: конкурсполитологов.рф
    Текст: Ирина Яровая

    В России насчитывается сейчас не более ста политтехнологов. С учетом грядущих в сентябре выборов в Госдуму, это крайне недостаточное для страны количество таких специалистов. Нужны эти политические менеджеры и в межвыборный период. Решить проблему нехватки политологов, политтехнологов, идеологов избирательных кампаний – такова цель конкурса, о запуске которого объявил во вторник Сергей Кириенко.

    Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил во вторник о старте всероссийского Конкурса политологов. Происходящие в обществе изменения требуют глубокого анализа, который должен быть при этом очень быстрым, объяснил он причины запуска нового проекта.

    «Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении», – подчеркнул Кириенко, выступая во вторник в стенах Музея современной истории России. «С другой стороны, нужны не только эксперты, способные анализировать, прогнозировать события, но нужны и социально-политические управленцы, которые в состоянии реализовывать социально-политические проекты», – добавил первый замруководителя кремлевской администрации.

    Организатором конкурса выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), а технологию проведения конкурса подготовит платформа АНО «Россия – страна возможностей». Конкурс разбит на два направления: политические эксперты (специалисты в области политического анализа и политической рекламы) и политические менеджеры (управленцы, имеющие способности и потенциал к организации политических или социальных кампаний, их отдельных направлений). Он проводится по модели «Лидеров России» и состоит из четырех основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал. Участниками могут стать российские граждане в возрасте от 18 лет, имеющие профессиональный опыт.

    Победители конкурса успеют поработать уже в ходе предстоящих в этом году, в сентябре выборов в Госдуму. «Важнейшая вещь, поскольку конкурс запускается в январе, планируется, что к маю пройдет финал и будут подведены итоги. Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованными в предстоящей в этом году большой политической кампании в нашей стране и на региональном уровне, и на федеральном уровне», – сказал Кириенко.

    Также победители получат возможность поработать с наставниками конкурса, в числе которых российские ученые и практики в сфере политологии и смежных специальностей. Кроме того, для победителей предусмотрена специальная программа обучения.

    Конкурс проводится по модели «Лидеров России» и состоит из четырех основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал.

    По словам главы «России – страны возможностей» Алексея Комиссарова, эта организация накопила большой опыт организации подобных кадровых состязаний. «Конкурс политологов по своей механике похож на проекты платформы «Россия – страна возможностей» и конкурс «Лидеры России». Он строится на тех же принципах отбора и состоит из аналогичных этапов – заочного и очного отбора. Эта модель реализуется нами с первого конкурса управленцев, и за это время такой принцип неоднократно продемонстрировал высокую эффективность и прозрачность конкурсных процедур», – пообещал Комиссаров.

    Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), будущий наставник конкурса Константин Костин назвал конкурс важным знаком повышения интереса со стороны государства к сфере социально-политического менеджмента. «Конкурс политологов позволяет встретиться тем, кто хочет себя проявить в этой профессиональной отрасли с руководителями компаний, лидирующих на рынках социально-политических исследований, политических технологий, увидеть друг друга и найти возможности для взаимодействия», – уверен Костин.

    Другой наставник – политолог Григорий Казанков – назвал конкурс важным фактором не только политического, но и социального развития страны. «Не нужно все сводить к избирательным кампаниям или взаимодействию с политическими партиями. Главное – работа с обществом.

    Сейчас, в условиях быстрых изменений социального уклада, важно, чтобы был кто-то, кто помогает людям адаптироваться к этим переменам.

    Именно социальные и политические технологи, менеджеры, аналитики смогут стать такими помощниками, в том числе благодаря конкурсу», – считает Казанков.

    Среди рядовых участников конкурса оказалась руководитель нижегородского молодежного отделения Российского общества политологов, специалист Института международных отношений и мировой истории Нижегородского госуниверситета Татьяна Баранова. Она призналась, что для нее это «прекрасная возможность роста» и шанс перенять ценный опыт. «Ведь проект предполагает закрепление за участником наставника, который сам уже добился результатов в сфере политики, например, в проведении избирательных кампаний», – говорит Баранова.

    По итогам конкурса, помимо новых знаний, победители получат еще и перспективу трудоустройства на интересные должности, уверена Баранова. «Во-первых, можно будет попробовать себя в сфере общественной экспертизы и политической аналитики. Во-вторых, можно стать менеджером одного из проектов, которые действуют сейчас под эгидой региональных властей. Это, в том числе, конкурсы общественно значимых дебатов, кейс-чемпионаты – соревнования, во время которых участники в командах решают политические и политтехнологические задачи. Третье направление – чисто политическое, возможность участвовать в избирательной кампании в качестве политконсультанта», – перечислила Баранова.

    Директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркивает, что победители конкурса могут быть задействованы в предстоящей избирательной кампании.

    «Администрация президента, региональные правительства оценят молодых и перспективных специалистов,

    которые в свою очередь потом пройдут обучение по специальной программе, получат наставников из числа лучших политтехнологов. Они смогут показать себя в дальнейшем как политические менеджеры, как технологи избирательной кампании или идеологи», – надеется Данилин.

    Не менее важным эксперт считает перспективу появления в стране нового поколения политологов. Сейчас российская «панель политических экспертов – достаточно узкая». «Да, действительно, в блогосфере иногда кажется, что каждый мнит себя политическим стратегом, но если говорить серьезно, то число политтехнологов, идеологов очень ограничено. Можно посмотреть списки политологов, которые делает Фонд развития гражданского общества во главе с Константином Костиным, «Общая газета», Центр политической конъюнктуры России. И мы увидим, что их число при всем сложении – не больше ста человек по всей стране. Этого крайне недостаточно. Нужны новые люди», – уверен политолог.

    Дмитрий Тихов, член Общественной палаты Ивановской области, председатель Ивановского регионального отделения Корпуса «За чистые выборы», тоже считает идею конкурса более чем актуальной. «Подобные мероприятия необходимы для того, чтобы избежать в России тех ситуаций, которые сложились в других странах – начиная от Белоруссии и заканчивая США. Причем, обратите внимание – это страны с разным уровнем демократии, однако некоторые события там оказались схожими. Стало ясно, что уровень политической культуры и уровень профессионализма политтехнологов должен быть очень высоким», – полагает Тихов.

    «Нужны новые свежие головы, новые технологии, нужны новые креативщики. Причем не только в электоральные циклы, но и в межвыборный период. С их помощью действующие политики смогут более четко понимать ситуацию в стране. Этот конкурс должен дать нам эти новые имена, новых грамотных и перспективных специалистов, которые будут поднимать уровень демократии в России», – надеется член Общественной палаты.

    Организаторы ожидают, что в очных испытаниях Конкурса примут участие 400 человек, из них порядка 150 станут финалистами, 50 – победителями. Регистрация на конкурс началась на сайте конкурсполитологов.рф и продлится до 12 февраля включительно. 


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