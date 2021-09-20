На выборах в Госдуму победили новые лица и технологии

Добиться успеха на выборах в Госдуму «Единой России» помогли удачно подобранная федеральная пятерка во главе с Шойгу и Лавровым, ставка на электронное голосование и поиск новых лиц. Кто и что поспособствовали победе ЕР, и почему оппозиция взяла меньше мест, чем могла?

Лидеры «Единой России» в ночь на понедельник встретились в Москве со своими сторонниками перед штабом общественной поддержки партии. Перед началом встречи сторонники партии спели гимн России. В перерывах между речами они скандировали «Россия», «Путин» и «Победа».

Первым к собравшимся обратился секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак. «Дорогие друзья, позвольте мне поздравить всех вас с чистой и честной победой», - сказал он. Турчак поблагодарил избирателей, которые отдали голоса за «Единую Россию», «за будущее страны, будущее детей и внуков». Мэр Москвы, член высшего совета «Единой России» Сергей Собянин выразил благодарность наблюдателям, «которые обеспечивали честность выборов».

Перед сторонниками также выступили лидеры предвыборного списка – федеральной пятерки: уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка и одна из лидеров списка Анна Кузнецова, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Тем временем ЦИК огласил результаты голосования, основанные на обработке 45,1% протоколов с избирательных участков. Согласно этим данным, на выборах в Государственную думу лидирует «Единая Россия», набирая по партийному списку 45,71% голосов. При этом КПРФ получает 21,57%, ЛДПР – 8,16%, «Справедливая Россия» – 7,62%, «Новые люди» – 6,07%.

Зампред ЦИКа Николай Булаев пообещал, что итоговая явка избирателей будет обнародована утром в понедельник. По состоянию на 18:00 мск явка составляла 45,15%. Для сравнения: итоговая явка на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году была 47,88%.

В то же время в руководстве главной оппозиционной партии – КПРФ – также заявили об успехе своей кампании. «Мы пришли ко всем избирателям в стране и сказали: вот что мы предлагаем, – сказал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. – Избиратель нас услышал, избиратель нам поверил, избиратель за нас проголосовал». А его первый заместитель Иван Мельников заявил, что, по предварительным данным, КПРФ показывает рост в регионах Дальнего Востока.

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По мнению экспертов, отныне на Дальнем Востоке ЛДПР утратит статус второй по влиянию партии, уступив его коммунистам. Как говорит заместитель заведующего кафедры международных организаций и глобального управления МГУ Александр Наумов, «симпатии к выразителю мнения оппозиции изменились – второе место в большинстве регионов Дальнего Востока, скорее всего, достанется КПРФ, хотя ранее (вплоть с 1993 года) роль главного оппозиционера в этих субъектах России принадлежала либерал-демократам».

Факторы выигрыша

«Сейчас начинается подведение итогов – самое интересное. И у кого-то из нас результаты выборов могут вызвать грусть или радость, но для нас – профессиональных наблюдателей – ничего особенного с первым местом не происходит: «Единая Россия» стабильно и убедительно набирает свои голоса в том количестве, на которое она и рассчитывала», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Одним из основных драйверов популярности ЕР он назвал удачно подобранную пятерку федерального списка, в которую вошли главы Минобороны и МИДа Сергей Шойгу и Сергей Лавров, известный врач Денис Проценко, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Я вспоминаю предвыборную кампанию 1999 года. Движение «Единство», на базе которого потом и была создана ЕР, отличалось очень технологическим подходом. В первую предвыборную тройку движения тогда входили глава МЧС Сергей Шойгу, великий борец Александр Карелин и генерал МВД Александр Гуров. Тогда главный запрос общества был на то, чтобы нас защищали, охраняли от катастроф и при этом чтобы признавали нашу силу», – пояснил политолог. «Тройка 1999 года дала очень большой эффект. И нынешняя пятерка ЕР меня тоже очень обрадовала – я увидел такое же мощнейшее сбалансированное представительство, ответ на современный запрос общества», – признался Куртов.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев объяснил победу «Единой России» поддержкой со стороны Владимира Путина. «Президент страны в ходе нынешней избирательной кампании создал мощную связку с «Единой Россией», что и сыграло в пользу партии», – заявил Матвейчев.

«Мы видели, что президент постоянно поддерживал ЕР, несколько раз собирал у себя лидеров партии, выслушивал их предложения, оценивал народную программу ЕР.

Также Путин выступал на обоих съездах ЕР», – напомнил профессор. При этом, подчеркнул он, ЕР не стоит рассматривать как аналог президента, поскольку рейтинг Путина гораздо выше. «Однако, в данном случае, у большей части электората возникла прочная ассоциация главы государства с «Единой Россией», – сказал Матвейчев.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов называет еще одну причину успеха – многие популярные главы территорий тоже поделились с партией своим рейтингом. «В огромном количестве регионов одновременно с думскими проходили выборы в Заксобрания. И губернаторы зачастую возглавляли списки ЕР в местные парламенты. Все это создало большой кумулятивный эффект. Если популярный губернатор – в предвыборном списке, это всегда хорошо», – отметил эксперт ЭИСИ.

Даже там, где есть тенденции протестного голосования, активно работающие на конкретной территории единороссы все равно добиваются хорошего результата, добавляет руководитель региональных программ Общественного экспертного совета Петр Ханас. «При этом протестные настроения отмечаются, в основном, на Дальнем Востоке, но это локальные протесты. Не забывайте, что этот регион составляет лишь несколько процентов от общего электората нашей страны», – подчеркнул эксперт. Он напомнил, в некоторых регионах губернаторы-единороссы были избраны относительно недавно с результатом от 60% до 90% голосов.

Куртов добавил, что успеху ЕР способствовало решение начать обновление партийных кадров. «Хочу отметить праймериз, на которые весной обижались некоторые местные организации, обижались те региональные партийцы, что не сумели на них победить. По итогам праймериз произошло обновление на 40-50% списка кандидатов в Госдуму, то есть будущего депутатского корпуса единороссов, появление свежих лиц в составе фракций ЕР во многих региональных парламентах. Теперь мы видим, что именно эти действия дали повод избирателям посмотреть на партию власти по-другому, по-новому», – уверен аналитик.

Подвело неверие в технологии

Ошибкой тех же коммунистов стало их недоверие к ДЭГ – дистанционному электронному голосованию через интернет, полагают эксперты. «Многие наши оппозиционеры немножко напомнили Дональда Трампа, который тоже проиграл выборы, – и он также призывал своих избирателей не участвовать ни в каких формах голосования, кроме очного, – поясняет Кузнецов. – Но мы понимаем, что продолжается пандемия. То есть с одной стороны играет роль фактор медицинской безопасности. С другой, удобство дистанционного голосования: можно проголосовать дома, в два клика. Не надо ходить ни на какие избирательные участки».

«Оппозиционные партии своей агитацией против электронного голосования сколько-то процентов потеряли:

не всякий человек в воскресенье пойдет голосовать. Но они же не просто против электронного голосования, – они же и против трехдневного голосования агитировали, тем самым они собственными руками сузили для своих избирателей возможность поддержать свою партию. Это была тактическая ошибка», – подводит итог Кузнецов.

Другой ошибкой оппозиционеров стало их участие в проекте «Умное голосование» (УГ), – в частности ситуативный союз между прозападными либералами и сталинистами из КПРФ. «Любопытно, что либералы в рамках «Умного голосования» призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. – «Политиков, которые пошли на сотрудничество с УГ, также ожидает провал. Когда-то Д'Артаньян заявил: «Меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там». Это, пожалуй, лучшее описание судьбы тех людей, кто решил сотрудничать с проектом УГ».

Тем временем стало известно, что «Единая Россия» близка к абсолютной победе в голосовании по одномандатным округам. «Единая Россия» лидирует в 193 из 225 одномандатных округов, – свидетельствуют данные ЦИК после обработки 45,23% протоколов с избирательных участков. При этом КПРФ лидирует лишь в 16 округах, «Справедливая Россия» – в 8. В одном округе лидируют ЛДПР, «Родина», Партия роста, «Гражданская платформа» и «Яблоко».