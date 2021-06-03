Кто и почему выбирает «Единую Россию»

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Сборная России по хоккею уступила канадцам в четвертьфинале ЧМ

3 июня, четверг  |  Последнее обновление — 23:21  |  vz.ru
Разделы

«Денежный дождь» грозит обрушить мировую экономику

Денег во всем мире стало слишком много Sukree Sukplang/Reuters
Триллионы долларов, потраченные на борьбу с коронавирусным кризисом, начинают менять саму основу всех мировых финансов. «Невероятная перегретость всех рынков, от фондовых до криптовалютных», – так описывают происходящее аналитики и предупреждают: налицо все признаки подготовки к крупнейшему мировому кризису.  Подробности...
Перейти в раздел…

Молодые политики России определили будущее Мавзолея Ленина

Любые манипуляции с саркофагом Ленина заденут чувства коммунистов не только в России, но и в Китае Сергей Гунеев/РИА Новости
Предстоящие осенью выборы в Госдуму становятся фоном для обсуждения вопросов, решение по которым остается не найденным многие годы. Одной из таких тем считается дискуссия о перезахоронении основателя СССР Владимира Ленина. Мнения тяжеловесов постсоветской политики на сей счет давно известны. А как видят судьбу Мавзолея молодые лидеры? Газета ВЗГЛЯД решила опросить партийцев нового поколения. Подробности...
Перейти в раздел…

Как американцы создали главные заводы СССР

Строительство Магнитогорского металлургического комбината. Рабочими были русские, ведущими инженерами – американцы РИА Новости
Ровно 90 лет назад, 1 июня 1931 года, был заключен контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. Это был лишь один из множества примеров того, как руками иностранных специалистов создавалась индустриальная мощь Советского Союза.  Подробности...
Перейти в раздел…

НАТО научит украинцев воевать списанным американским оружием

В Минобороны РФ утверждают, что натовские военные вооружат Киев под прикрытием учений Денис Петров/РИА Новости
Предстоящие военно-морские учения Sea Breeze станут прикрытием для поставок Украине вооружений из стран НАТО. Об этом заявили в Минобороны России. Киев регулярно запрашивает у Запада наступательные вооружения, но в большинстве случаев получает отказы. Зачем НАТО потребовалось прикрытие для поставок вооружений Украине и как они усилят боевые возможности ВСУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина сдает оборонку иностранцам

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Начавшаяся реформа украинского ОПК позволит крупным иностранным компаниям не только владеть львиной долей активов в этом секторе, но еще и участвовать в управлении им в целом в качестве проводников политики собственных государств. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Хватит ли России денег на новые вооружения

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
На какое оружие тратить деньги, решают зачастую не те, кто им будет воевать. И выбор между тем, сделать ли серию боевых единиц по умеренной цене за каждую, или ввалить кучу денег в изначально мертвый штучный проект с нулевой боевой эффективностью, у нас тоже делают зачастую не военные. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Латыши обманули Чулпан Хаматову

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Чудны дела твои, Господи... Латышские актеры-режиссеры, даже самые упоротые националисты, сейчас всей душой стремятся в Россию, учат ненавистный русский язык. А тут вдруг российская звезда Чулпан Хаматова уезжает из России в мою забытую богом Латвию. Подробности...
Обсуждение: 120 комментариев
Перейти в раздел…

Ключи от Киева в руках у Батьки

«Бандеровцы» против «Брата»

Обсуждение: 5 комментариев

Русские наемники на войне в Африке

Перейти в раздел…

В День защиты детей в московском парке Горького прошел фестиваль «Большая перемена»

1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
Подробности...

В Татарстане состоялся запуск автозавода Aurus

В Татарстане состоялось открытие завода Aurus. В режиме видеоконференции в нем принял участие президент Путин, назвавший Aurus достойной машиной, соответствующей мировым стандартам. Аurus в перспективе планируется выпускать в Китае и в Западной Европе
Подробности...

Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы отнесетесь к идее в будущем заменить часть чиновников и депутатов искусственным интеллектом?
  • Положительно

  • Отрицательно
Готовы ли вы отказаться от пластиковой посуды и ватных палочек ради экологии?
  • Да

  • Нет

  • Уже отказался
Должна ли Россия закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Сборная России по хоккею уступила канадцам в четвертьфинале ЧМ
    Минобороны предупредило о начале новой холодной войны Глава СВР заявил о гибридных войнах Запада против России и Белоруссии Минфин объяснил замену доллара на золото в структуре ФНБ Рогозин: Место в «Союзе» обойдется туристам дешевле, чем в Crew Dragon
    МИД заявил, чем грозит SWIFT отключение России Приток трудовых мигрантов в Россию сократился на треть Собянин сравнил строительство Москвы с коммунизмом На Украине на аукционе продали первую тюрьму
    Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным Пушков оценил влияние решения Дании по Baltic Pipe на «Северный поток – 2» Полицейские открыли огонь по напавшему на них с ножами в Усолье-Сибирском Главой МВД Латвии стала открытый представитель ЛГБТ

    Главная тема


    Как изъять "сверхприбыли" у российского бизнеса

    конкурентная борьба


    Протасевич рассказал о российском финансировании канала Nexta

    защита дикой природы


    Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода-конкурента «Северного потока – 2»

    точечные меры


    Белоруссия ввела ответные санкции против США

    Видео

    новое поколение


    Молодые политики России определили будущее Мавзолея Ленина

    индустриальная мощь


    Как американцы создали главные заводы СССР

    поставки газа


    Газпром бьет рекорды в Европе ради «Северного потока – 2»

    высокотехнологичный продукт


    Российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам

    уровень оптимизма


    Сергей Миркин: Донецк надеется, что Донбасс повторит путь Крыма

    парламентские выборы


    Геворг Мирзаян: Россия должна поставить на место армянских авантюристов

    новый дом


    Юрий Алексеев: Латыши обманули Чулпан Хаматову

    регионы россии


    Почему уборщицы и сторожа побеждают на российских выборах

    на ваш взгляд


    Как вы отнесетесь к идее в будущем заменить часть чиновников и депутатов искусственным интеллектом?

    Кто и почему выбирает «Единую Россию»

    Активнее всего в праймериз участвовали там, где в практику вошли онлайн-госуслуги    3 июня 2021, 23:00
    Фото: er.ru
    Текст: Михаил Мошкин

    «Единой России» удалось привлечь к участию в своих праймериз миллионы россиян. Откуда берутся активные граждане, готовые помочь партии в формировании предвыборных списков на выборах в Госдуму?

    Прошедшие праймериз «Единой России» стали основой для партийного списка на выборах-2021 и своего рода масштабным соцопросом. За неделю в предварительном голосовании приняли участие в общей сложности 12 млн человек, из них 6 млн электронно. 

    «Предварительное голосование перед началом парламентской кампании – это возможность достаточно точно составить представление и о потенциале своих кандидатов, и о том, кто готов голосовать за них, и о том, насколько кандидаты способны взаимодействовать с гражданами», – заметил глава правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, выступая в четверг на круглом столе на тему «Итоги праймериз «Единой России»: влияние на ход кампании и обновление Государственной думы».

    Эксперт отметил, что в некоторых публикациях в медиа ставилось под сомнение итоговое число участников праймериз, поскольку «столько людей не могло проголосовать». «Что чуть ли не под дулом автомата людей приводили к компьютеру. Ведь большая часть проголосовала удаленно», – сказал Костин. Однако социологические данные, по его словам, показывают, что цифра «является вполне референтной и приемлемой». Согласно исследованиям ВЦИОМ, накануне предварительного голосования «Единой России» 25% от числа опрошенных были готовы принять участие в процедуре, из них 7% сказали, что точно примут. 

    Сама идея предварительного голосования как способа заранее  посоветоватся со сторонниками нравится значительной части электората, как парламентских, так и непарламентских партий. Любопытно, что многие считают процедуру праймериз распространенной среди многих партии, хотя по факту ее проводят только в «ЕР».

    «Те, кто голосует на этих праймериз и дает положительный ответ социологам о своем участии в них – это микролидеры мнений, политически активные люди, которые в своем трудовом коллективе, в семье или среди знакомых формируют отношение к той или иной политической силе», – высказал предположение Костин.

    «Среди регионов – лидеров по числу проголосовавших оказались Москва, Свердловская область, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург» , – перечислил Костин. Он назвал причину, почему именно здесь люди проявили наибольший интерес к выбору «кандидатов  в кандидаты» от «Единой России». «Объяснение простое – активнее голосовали там, где граждане традиционно активно пользуются госуслугами через интернет, – указал руководитель ФоРГО. – Предварительное голосование легко попадает в список бытовых практик, которые можно осуществить дистанционно. Поэтому 477 тыс. проголосовавших москвичей – объяснимая ситуация».

    Собственно, по итогам праймериз партия смогла увидеть, сохраняется ли в обществе состояние апатии по отношению к политической повестке, или начинается выход из нее, отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. И судя по результатам, социальную апатию удается преодолеть. 

    Праймериз стали способом выявления неравнодушных и способных к коммуникации будущих политиков и депутатов, считает управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Фирдус Алиев. Напомним, что среди тех, кто выбрал участие в праймериз и в итоге победил – 52% беспартийных, а почти половина зарегистрированных кандидатов (48%) – не политики, а общественники и волонтеры, и не менее 35% из них – молодые люди.

    Всем этим кандидатам, которые благодаря праймериз получили кредит доверия избирателей, следует задуматься – почему в сентябре люди должны проголосовать именно за них, отметили эксперты. 

    «Наши исследования и мониторинг показывают – люди ожидают от Госдумы нового состава работы по двум ключевым направлениям. Первый – это все, что связано с ростом пенсий, доходов, пособий и ЖКХ. Второе – это возобновление экономического роста, –

    заметил социолог, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. – На оба направления влияет та повестка, которая сложилась в течение 2020 года и продолжается сейчас. Эта повестка связана с пандемией COVID-19 и с кризисной ситуацией в экономике».

    Судя по ответам участников фокус-групп ИНСОМАР, избиратель готов проголосовать за кандидата, в котором люди увидят одновременно защитника-лоббиста и эксперта-профессионала, указал Потуремский. «В одной из групп возникла очень точная интерпретация этой роли: «Для нас защитник – это самое главное, потому что мы точно должны знать, что депутат работает для нас, а не прикрываясь нашими интересами», – привел пример социолог.

    Потуремский. Участники фокус-групп в регионах отмечали – если они не видят результатов деятельности, в которых отчитывается парламентарий, значит этот народный избранник, собственно, и не работает. «Идеальный депутат, помимо всего прочего – это яркая, сильная личность, харизматик. Такого запроса не было ранее, и, на мой взгляд, это специфика этого года», – добавил эксперт ИНСОМАР.

    Благодаря праймериз, партия создала вокруг себя активный информационный и эмоциональный фон, резюмировал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Мне кажется, что «Единая Россия» просто «сожрала» повестку для всех других партийных субъектов, – указал эксперт. – Это нормально. Когда политическая партия не только захватывает центр повестки, а просто выжигает поле – это полезно для нее. Другой вопрос, как после этого обеспечить темп, ритм кампании, драматургию».


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •