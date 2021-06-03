Кто и почему выбирает «Единую Россию»

«Единой России» удалось привлечь к участию в своих праймериз миллионы россиян. Откуда берутся активные граждане, готовые помочь партии в формировании предвыборных списков на выборах в Госдуму?

Прошедшие праймериз «Единой России» стали основой для партийного списка на выборах-2021 и своего рода масштабным соцопросом. За неделю в предварительном голосовании приняли участие в общей сложности 12 млн человек, из них 6 млн электронно.

«Предварительное голосование перед началом парламентской кампании – это возможность достаточно точно составить представление и о потенциале своих кандидатов, и о том, кто готов голосовать за них, и о том, насколько кандидаты способны взаимодействовать с гражданами», – заметил глава правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, выступая в четверг на круглом столе на тему «Итоги праймериз «Единой России»: влияние на ход кампании и обновление Государственной думы».

Эксперт отметил, что в некоторых публикациях в медиа ставилось под сомнение итоговое число участников праймериз, поскольку «столько людей не могло проголосовать». «Что чуть ли не под дулом автомата людей приводили к компьютеру. Ведь большая часть проголосовала удаленно», – сказал Костин. Однако социологические данные, по его словам, показывают, что цифра «является вполне референтной и приемлемой». Согласно исследованиям ВЦИОМ, накануне предварительного голосования «Единой России» 25% от числа опрошенных были готовы принять участие в процедуре, из них 7% сказали, что точно примут.

Сама идея предварительного голосования как способа заранее посоветоватся со сторонниками нравится значительной части электората, как парламентских, так и непарламентских партий. Любопытно, что многие считают процедуру праймериз распространенной среди многих партии, хотя по факту ее проводят только в «ЕР».

«Те, кто голосует на этих праймериз и дает положительный ответ социологам о своем участии в них – это микролидеры мнений, политически активные люди, которые в своем трудовом коллективе, в семье или среди знакомых формируют отношение к той или иной политической силе», – высказал предположение Костин.

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«Среди регионов – лидеров по числу проголосовавших оказались Москва, Свердловская область, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург» , – перечислил Костин. Он назвал причину, почему именно здесь люди проявили наибольший интерес к выбору «кандидатов в кандидаты» от «Единой России». «Объяснение простое – активнее голосовали там, где граждане традиционно активно пользуются госуслугами через интернет, – указал руководитель ФоРГО. – Предварительное голосование легко попадает в список бытовых практик, которые можно осуществить дистанционно. Поэтому 477 тыс. проголосовавших москвичей – объяснимая ситуация».

Собственно, по итогам праймериз партия смогла увидеть, сохраняется ли в обществе состояние апатии по отношению к политической повестке, или начинается выход из нее, отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. И судя по результатам, социальную апатию удается преодолеть.

Праймериз стали способом выявления неравнодушных и способных к коммуникации будущих политиков и депутатов, считает управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Фирдус Алиев. Напомним, что среди тех, кто выбрал участие в праймериз и в итоге победил – 52% беспартийных, а почти половина зарегистрированных кандидатов (48%) – не политики, а общественники и волонтеры, и не менее 35% из них – молодые люди.

Всем этим кандидатам, которые благодаря праймериз получили кредит доверия избирателей, следует задуматься – почему в сентябре люди должны проголосовать именно за них, отметили эксперты.

«Наши исследования и мониторинг показывают – люди ожидают от Госдумы нового состава работы по двум ключевым направлениям. Первый – это все, что связано с ростом пенсий, доходов, пособий и ЖКХ. Второе – это возобновление экономического роста, –

заметил социолог, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. – На оба направления влияет та повестка, которая сложилась в течение 2020 года и продолжается сейчас. Эта повестка связана с пандемией COVID-19 и с кризисной ситуацией в экономике».

Судя по ответам участников фокус-групп ИНСОМАР, избиратель готов проголосовать за кандидата, в котором люди увидят одновременно защитника-лоббиста и эксперта-профессионала, указал Потуремский. «В одной из групп возникла очень точная интерпретация этой роли: «Для нас защитник – это самое главное, потому что мы точно должны знать, что депутат работает для нас, а не прикрываясь нашими интересами», – привел пример социолог.

Потуремский. Участники фокус-групп в регионах отмечали – если они не видят результатов деятельности, в которых отчитывается парламентарий, значит этот народный избранник, собственно, и не работает. «Идеальный депутат, помимо всего прочего – это яркая, сильная личность, харизматик. Такого запроса не было ранее, и, на мой взгляд, это специфика этого года», – добавил эксперт ИНСОМАР.

Благодаря праймериз, партия создала вокруг себя активный информационный и эмоциональный фон, резюмировал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Мне кажется, что «Единая Россия» просто «сожрала» повестку для всех других партийных субъектов, – указал эксперт. – Это нормально. Когда политическая партия не только захватывает центр повестки, а просто выжигает поле – это полезно для нее. Другой вопрос, как после этого обеспечить темп, ритм кампании, драматургию».