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Россия возобновляет авиасообщение еще с восьмью странами

31 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 23:58  |  vz.ru
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В последние годы выборы в российских регионах не раз приносили сюрпризы – там неожиданные результаты показывали кандидаты, которых поначалу мало кто принимал всерьез. Так, победу одерживали сторож, уборщица и домохозяйка. Почему за них голосует избиратель и как это характеризует отечественную выборную систему?  Подробности...
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    Праймериз обновили состав «Единой России» на выборах в Госдуму

    Правозащитница Мария Бутина победила на праймериз в Кировской области    31 мая 2021, 23:40
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Михаил Мошкин,
    Андрей Самохин

    «Единая Россия» начала подводить итоги предварительного голосования, на основе которого будет сформирован список кандидатов партии на осенних выборах в Госдуму. Исходя из результатов праймериз и планов партии получить большинство в новом парламенте, состав Госдумы значительно обновится – многие нынешние парламентарии в нее не попадут, зато среди тех, кто пойдет на выборы от партии в Госдуму-2021 будет много новых и неожиданных лиц.

    В понедельник началось подведение итогов праймериз «Единой России» – предварительного голосования, которое проходило всю прошлую неделю по всей стране в электронном виде, а в ряде регионов еще и очно. По результатам выбора граждан будет сформирован список кандидатов, с которым партия пойдет на выборы в Госдуму в сентябре этого года. Участие в праймериз было обязательным условием для выдвижения кандидатур от «Единой России». Окончательные итоги будут оглашены во вторник, после чего кандидатские списки утвердит съезд партии.

    По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Судя по сообщениям, которые в течение дня появлялись на сайте «Единой России», среди победителей праймериз – и, следовательно в партсписке на думских выборах, появится много новых лиц.

    Так, к примеру, в Кировской области с большим отрывом победила член Общественной палаты России, правозащитник Мария Бутина. В Ивановской области, по предварительным данным, лидером голосования стала глава Федерации лыжных гонок олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, сообщило РИА Новости. К слову, спортсменка переиграла другую известную персону, бывшую солистку группы «Тату» Юлию Волкову.

    Подтвердились прогнозы экспертов о том, что на предварительном голосовании большие шансы на победу будут у представителей общественных организаций и лидеров волонтерских инициатив. К примеру, в Нагатино победила глава организации «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева, а в Петровском избирательном округе – руководительница «Совета матерей России» Татьяна Буцкая. В том же духе сделали выбор жители Томской области – там убедительную победу одержал их земляк, глава центрального штаба Всероссийских студенческих отрядов, инициатор программ помощи инвалидам Михаил Киселев.

    А в Санкт-Петербурге, в отличие от Москвы, победили преимущественно действующие депутаты Госдумы и городского Заксобрания. К примеру, безусловным лидером в Южном округе стал известный громкими заявлениями парламентарий Виталий Милонов. Но не обошлось и без исключений – депутат Госдумы от «ЕР», беспартийный Сергей Вострецов уступил петербургскому законодателю Александру Тетердинко – за Вострецова проголосовали 1,6 тыс горожан против более 20 тысяч голосов у Тетердинко.   

    Похожая история имела место и в Москве – один из старожилов Госдумы Николай Гончар, на протяжении 25 лет бывший депутатом от Центрального округа Москвы, проиграл внутрипартийные выборы в родном округе муниципальному депутату Карену Аперяну.

    Вострецова после проигрыша обрушился с критикой на праймериз. «Ничего, кроме сожаления, это не вызывает. Процедура, которая должна была выявить лидеров общественного мнения, к сожалению, здесь не сработала», – заявил депутат петербургскому порталу «Закс.Ру». 

    «Скандалы, как правило, устраивают депутаты-старики, которые решили пожизненно сидеть в Госдуме,

    при этом забыли о том, что избирателям они порядком поднадоели», – считает  профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев, который сам участвовал в праймериз в Кемеровской области. 

    «Среди победителей праймериз мы увидели много новых лиц – это добровольцы, активисты Общероссийского народного фронта, участники конкурса молодых управленцев «Лидеры России», занявшие большое количество призовых мест, – отметил эксперт. – Ранее отмечалось, что партия использует эти праймериз для обновления – так и получилось. Это оправдало и ожидания народа, и ожидания партийного руководства, которое хотело обновить партию через праймериз. С энтузиазмом избирателей все в порядке, голосование прошло «с огоньком».

    «У нас любят говорить про административный ресурс, что людей заставили... Невозможно, чтобы 11 млн россиян заставили участвовать одним админресурсом», – отметил политтехнолог Марат Баширов. Главным новшеством праймериз собеседник считает открытие партией возможности участвовать в них всем желающим. «Это было исключительно правильное решение. Огромное количество общественников, которые раньше вообще не занимались политикой, пошли в данную сферу», – сказал Баширов. В их числе – та же Мария Бутина.

    На ваш взгляд

     
    Какой способ голосования на выборах вам нравится больше?


    Обсуждение:  7 комментариев
    Те, кто зимой предлагал отменить предварительное голосование, сославшись на пандемию, проиграли, в свою очередь констатировал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Оптимисты победили. Кампания прошла успешно. Теперь уже в ближайшее время понаблюдаем, как будут конвертировать полученные результаты в новый кадровый и мобилизационный ресурсы», – отметил Чеснаков в своем Telegram-канале. Глава Центра политического анализа Павел Данилин в комментарии сайту «Единой России» выделил две особенности голосования – очень высокую явку избирателей онлайн, и достаточно жесткую конкуренцию кандидатов в нескольких регионах, например в Пермском крае, Тамбовской, Волгоградской, Челябинской и Брянской областях.

    «Предварительное голосование – качественный и хороший тренинг для всех, кто собирается принять участие в предвыборной кампании. Мы уже набираем хорошую, даже отличную форму», – поделился с газетой ВЗГЛЯД действующий депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко, который победил на праймериз в Воронежской области.  

    «Это не мой результат. Говорю это без какой-то высокопарности, – подчеркнул Ревенко. – Это результат работы большого количества людей, команды.  В политике один в поле не воин, это я усвоил с первых шагов своей работы в 2016 году: сначала в ходе предвыборной кампании, потом как депутат Госдумы. Это поддержка регионального отделения партии, плюс к тому, отношение избирателей к моей кандидатуре.

    Явка – намного выше, чем  в 2016 году. Это говорит о росте доверия людей к этой процедуре,

    о том, что люди относятся к партии «Единая Россия» как к лидеру политического процесса».

    Собеседник также указал на то, что высокие результаты праймериз – еще и ответ критикам на то, надо ли проводить процедуру предварительного голосования. «Было много споров на этот счет. Люди сами ответили на этот вопрос. Мы будем дальше совершенствовать этот механизм и дальше проводить праймериз», – отметил депутат Ревенко. Столь масштабно электронное голосование проходило впервые в истории, подчеркнул собеседник. «И мы доказали надежность голосования.  Несмотря на все хакерские атаки, система выстояла», – указал победитель праймериз.

    Теперь дело за съездом 19 июня, который утвердит список кандидатов в депутаты, отметил Ревенко. «И только достойные получат право представлять партию на выборах осенью этого года», – подчеркнул собеседник. Добавим, что в «Единой России» сообщили РИА Новости, что руководство партии рассчитывает на встречу с президентом Владимиром Путиным на этой неделе. Предварительной датой встречи называют среду, 2 июня.


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