Названы победители праймериз «Единой России» среди одномандатников в Петербурге

В борьбе за одномандатные округа на праймериз «Единой России» в Санкт-Петербурге победу одержали преимущественно действующие депутаты Госдумы и депутаты Заксобрания города. Однако не обошлось и без мини-сенсации в виде поражения депутата Госдумы Сергея Вострецова на одном из округов города.

Список кандидатов по Восточному одномандатному избирательному округу в Санкт-Петербурге возглавил депутат Госдумы седьмого созыва, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов. Он набрал 19233 голоса.

По Западному округу лидером стал депутат Заксобрания шестого созыва, заместитель председателя бюджетно-финансового комитета Александр Тетердинко, набрав 20175 голосов. Любопытно, что ему проиграл депутат Госдумы седьмого созыва Сергей Вострецов. За него проголосовало лишь 1621 избирателей.

Победителем праймериз по Северному округу стал депутат Госдумы Евгений Марченко, (26731 голосов), а по Северо-Восточному округу – депутат Заксобрания Санкт-Петербурга шестого созыва Елена Рахова (19608 голосов). Праймериз по Северо-Западному округу выиграл глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Николай Цед, набрав 22214 голосов.

Кроме того, в Центральном округе лидирует депутат Заксобрания Санкт-Петербурга шестого созыва Сергей Соловьев (20587 голосов). В Юго-Восточном – депутат Заксобрания Санкт-Петербурга последних трех созывов Любовь Егорова (20955 голосов).

Лидером Южного одномандатного избирательного округа стал депутат Госдумы седьмого созыва Виталий Милонов. Он набрал 21904 голоса.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно.

Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.

Ранее были названы победители праймериз «Единой России» среди одномандатников в Москве.