В Кремле сочли оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах

В Кремле не согласны с обвинениями со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова в манипуляциях с выборами и считают подобные заявления оскорбительными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения, они слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, в письме Зюганова говорится о различных решениях по ключевой ставке, «которая находится исключительно в прерогативе регулятора – Центробанка». «Это не прерогатива президента России», – отметил Песков.

Представитель Кремля призвал дождаться выступления президента на ПМЭФ. «Что касается планов и видения перспектив развития страны (а наверное, это и будет признано ответом), наверное, нужно дождаться выступления Путина на пленарной сессии (ПМЭФ)», – добавил он.

Ранее Зюганов заявил, что в преддверии саммита РФ – США и сентябрьских выборов в Госдуму обратился к президенту с открытым письмом, где призвал сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению. По его словам, в администрации президента есть «умельцы», которые «хотят манипулировать гражданами и дурачить народ».

В мае Песков заявлял, что никаких решений о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось.