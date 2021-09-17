Apple и Google заставят исполнять законы России

У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны.

В четверг временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета провела заседание, посвященное фактам вмешательства в парламентскую избирательную кампанию. Как уточнил глава комиссии Андрей Климов, это было лишь первое заседание, второе – запланировано на вторник. Это заседание он назвал последней возможностью для зарубежных юридических и физических лиц избежать «ответственности за противоправную деятельность».

На заседание в Совфед пришли и сотрудники американских IT-гигантов Google и Apple, что стало прецедентом для мероприятий подобного рода. Сергей Войтишкин и Дарья Ермолина официально представляли Apple, а Александр Монин – Googe.

На заседании выступил руководитель мониторинговой группы комиссии, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Google и Apple потворствуют попыткам влиять из-за рубежа на исход наших выборов. По его словам, размещение этими компаниями нескольких приложений (речь идет об «Умном голосовании» и «Навальный») нарушает законодательство о выборах, поскольку через подобные ресурсы проводится незаконная агитация. Сенатор предупредил, что бездействие Apple и Google чревато для них правовыми последствиями «вплоть до уголовных».

Войтишкин и Ермолина не отрицали, что Apple руководствуется на российской территории не законами страны, а своими корпоративными правилами. Войтишкин в этой связи добавил, что «ответственность за содержание контента, отображаемого в конкретном приложении (в магазине App Store) должны быть адресованы непосредственно разработчику приложения, а не Apple inc.». Определяет ли Apple сам, кто несет ответственность за нарушение законов на территории России, а кто нет, поинтересовался Климов. На что Войтишкин ответил: «Мы так не говорили». Ермолина добавила, что платформа App Store «оперируется компанией Apple distribution international» и руководствуется ее правилами.

Монин заявил, что Google не занимает ничью сторону в политике и уважает законы всех стран, где предлагает свои сервисы. «Google – это глобальная платформа, которая очень серьезно относится к своей ответственности по обеспечению безопасной и надежной среды для своих пользователей и клиентов», – сказал представитель корпорации.

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Остальные участники заседания, среди которых были сенаторы Елена Афанасьева, Александр Вайнберг, Маргарита Павлова, Анатолий Широков, а также член ЦИК Игорь Борисов, замдиректора департамента информации и печати МИДа Олег Гаврилов и другие, поддержали позицию руководства комиссии.

Как рассказал уже после заседания Климов, представители Apple «ссылались на некие правовые тонкости», которые не позволяют компании воздействовать на свое дочернее предприятие – портал App Store – для удаления приложения «Навальный», через которое происходит сбор персональных данных россиян и другой информации, используемой для вмешательства в выборы. При этом у комиссии есть данные об адресах центров для обхода блокировок запрещенного контента. Примерно половина адресов расположена на территории стран НАТО, причем две трети от этой половины – в США, подчеркнул Климов.

«Все те отговорки, которые мы слышали, на наш взгляд, имеют ничтожный характер, поскольку головная компания в любом случае отвечает за действия тех структур, которые она и субсидирует, и учредила», – сказал сенатор. Он пригрозил: если этого не произойдет до начала выборов, положение тех, кто нарушает закон, усугубится.

Предлагая решать все вопросы с разработчиками приложений, представители IT-гигантов поставили себя в неловкое положение, уверен Игорь Борисов. «На заседании выступали представители, а не руководители филиалов этих цифровых компаний. Было ощущение, что они выполняли установки руководства. Похоже, что им поставлена задача оттянуть принятие решения, а не решать вопросы по существу», – сказал член ЦИК газете ВЗГЛЯД уже после заседания.

Борисов добавил, что у нашего государства достаточно инструментов, чтобы заставить иностранных IT-гигантов выполнять требования российской стороны. В частности, речь может идти о колоссальных штрафах. «Иностранные компании, приходя на наш рынок, прекрасно знали наши законы. Их поведение вызывает удивление только если не знать, что на них сильно давит их правительство», – заключил Борисов.

Первый замглавы комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич уверен, что IT-гиганты делегировали наконец своих представителей на совещание из-за опасений подвергнуться крупным оборотным штрафам. «В итоге они обязательно сдадут «хомяков». Попытки прикрыться юридическими особенностями регистрации дочерних компаний на территории России будут проигнорированы, более того, они будут рассматриваться как отягощающее обстоятельство», – считает он.

«Как говорится, «бить будут не по паспорту, а по морде». Вы не можете получать многомиллиардные прибыли в России, а при этом нарушать закон и перекладывать ответственность на какие-то фиктивные организации», – добавил собеседник. Малькевич заверил, что

«Россия не допустит использования зарубежных цифровых платформ для вмешательства в свои внутренние дела»,

и сигналом тому стал недавний вызов на Смоленскую площадь посла США Джона Салливана. Малькевич напомнил, что многие страны сейчас начинают жестче регулировать деятельность зарубежных интернет-компаний. «Россия действует в рамках общемирового тренда на актуализацию законодательства, регулирующего деятельность транснациональных IT-компаний. По всему миру осознают необходимость развития механизмов по защите конкуренции, ограничению возможностей манипулирования общественным мнением, предотвращению распространения деструктивного контента», – пояснил член Общественной палаты.

«В Евросоюзе в 2022 году ожидается принятие новых требований к монополиям в цифровой индустрии и борьбе с нелегальным контентом. Но уже сейчас страны защищают свой суверенитет. Например, Южная Корея на этой неделе оштрафовала Google на 177 млн долларов», – указал Малькевич.

Добавим, что в четверг выяснилось, что сервис микроблогов Twitter с начала года не погасил ни одного штрафа за нарушение российского законодательства. Об этом заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. Теперь компании придется сделать это в принудительном порядке. По словам Гуринчук, из IT-корпораций, которым ранее были выписаны штрафы за неудаление запрещенного контента, только Google и TikTok погасили их своевременно.

В Госдуме откликнулись на выступление коллег из Совфеда, пообещав немедленно заняться разработкой законов, ужесточающих требования к цифровым гигантам. Об этом заявил в четверг председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. По его словам, строгость поправок будет зависеть от готовности Apple и Google выполнять требования уже действующих законов. Пискарев подчеркнул, что «корпорации получили сегодня все необходимые разъяснения правовых последствий их попыток вмешаться в выборы депутатов Государственной думы». «Эти последствия могут иметь в том числе и уголовный характер», – пригрозил он.