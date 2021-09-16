МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы В МИД призвали создать правовую основу для взаимодействия между странами и IT-гигантами Климов сказал, что мешает Apple удалить приложение «Навальный» из AppStore 16 сентября 2021, 14:42 Текст: Алина Назарова

Представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из AppStore, сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. «На заседании представители Apple ссылались на некие правовые тонкости, которые не позволяют материнской компании Apple воздействовать на портал AppStore для удаления приложения «Навальный», – сказал Климов. Тем временем замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство примет решение о штрафах в отношении Google и Apple в зависимости от их реакции на требование удалить приложение «Умное голосование» из магазинов. «Такое решение будут дополнительно принимать. Пока решение не принято, пока наблюдаем за реакцией обеих компаний. Их реакция будет основанием для принятия решений, в том числе для наложения штрафов. В случае отказов, такие штрафы могут быть применены», – сказал он, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования».

Путин обратился к россиянам накануне выборов 16 сентября 2021, 00:32

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Выборы в Госдуму – важнейшее событие в жизни страны и общества, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил президент России Владимир Путин. «Дорогие друзья! В ближайшие дни – 17-го, 18-го и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России. Подчеркну: высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной», – говорится в обращении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля. «Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека. А федеральный бюджет, базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков нашей большой страны. Все это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, четкого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой – судьбы миллионов людей», – обратил внимание президент. «Обновленная Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое», – подчеркнул российский лидер. «Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах», – отметил глава государства. «Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины – в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», – призвал российский лидер. Во вторник президент Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму. Он также предложил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы 16 сентября 2021, 14:38

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов. Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России». «Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. 10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Google и Apple ответили на приглашение обсудить вмешательство в выборы России 16 сентября 2021, 10:40 Текст: Алина Назарова

Американские корпорации Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда по защите госсуверенитета обсудить недопустимость вмешательства в российские выборы, заявил глава комиссии Андрей Климов. Сенатор в четверг проведет заседание комиссии на тему «О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную думу РФ», передает РИА «Новости». Ранее он сообщил, что направил приглашение руководству компаний, чтобы они могли направить своих представителей на это заседание. «До 10.00 мск они отреагировали, они все получили, коммуникация началась», – сказал политик. Климов не стал уточнять, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии. В начале сентября МИД заявил, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. ЦИК: В некоторых регионах избиратели получат до 9 бюллетеней по разным уровням выборов 15 сентября 2021, 18:45 В списки избирателей включат 108 млн человек, зарегистрированных на территории России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в своем докладе о готовности избирательных комиссий к проведению выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года. «По данным МИД России, еще порядка 2 млн российских избирателей проживают или находятся за пределами территории Российской Федерации, и они тоже смогут принять участие в голосовании», – говорится в докладе, опубликованном в Telegram-канале ЦИК. Утром 17 сентября на территории России откроются почти 96 тыс. избирательных участков. 93,5 тыс. постоянных, привычных для избирателей, а также около 2,5 тыс. участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. Российские граждане, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в 144 странах, где будут работать 348 участков. Еще семь участков находятся в Байконуре (Казахстан). «Проводить выборы будут члены комиссий с правом решающего голоса всех уровней – их у нас около 880 тыс., которые формируют: Центральную избирательную комиссию; 85 избирательных комиссий субъектов; 225 окружных избирательных комиссий; 2802 территориальных избирательных комиссий; свыше 96 тыс. участковых избирательных комиссий (в том числе на зарубежных участках)», – указывается в докладе. Памфилова добавила, что в системе избирательных комиссий представлены все слои общества: туда входят представители самых разнообразных профессий, представители политических партий, самых разных организаций. «И хочу отметить, что менее 6% – представители государственных и муниципальных случаев, а не половина, как это возможно по закону», – указала она. Одной из приоритетных задач, которую ЦИК ставит перед собой, является повышение квалификации членов избирательных комиссий всех уровней, их профессионализация на основе доступного, понятного методического материала, подчеркивается в документе. В период проведения избирательной кампании ЦИК России в формате видеоконференции было организовано и проведено обучение для всех членов окружных избирательных комиссий (ОИК). Обучение членов участковых избирательных комиссий (УИК) стартовало 11 августа 2021 года и будет продолжаться до начала голосования. На этом этапе предполагается обучить порядка 849 тыс. членов УИК. «Наша задача – подготовить членов избирательных комиссий не только методологически, но и психологически, чтобы они могли противостоять провокациям, которые готовятся. Поэтому на нашей горячей линии выделен отдельный канал для правовой и психологической поддержки организаторов выборов. Мы не позволим выбивать из колеи людей, которые пришли честно и добросовестно исполнять свой долг», – добавила глава ЦИК. Всего на единый день голосования 19 сентября 2021 года назначено свыше 4,4 тыс. избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах страны. Замещению подлежат более 31 тыс. мандатов. В 46 регионах предстоят выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В девяти регионах на прямых выборах избираются высшие должностные лица субъектов. В 39 регионах пройдут выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов. Еще в трех регионах – в Республике Дагестан, в Карачаево-Черкесской Республике и в Республике Северная Осетия – Алания, главы субъектов будут избираться депутатами заксобраний субъектов по представлению президента. Подавляющее большинство кампаний составят выборы муниципального уровня. «Избирателям предстоит принять не простое решение. В некоторых регионах они получат до 9 бюллетеней по разным уровням выборов. И я бы не взялась судить, кто для гражданина важнее: депутат Государственной Думы или депутат сельского поселения», – заключила Памфилова. В Общественной палате заявили о полной готовности наблюдателей к выборам 15 сентября 2021, 17:32 Проведенная общественными палатами, общественными организациями и политическими партиями работа дала возможность подойти к дням голосования в России в полной готовности, заявила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. «В каждом регионе созданы центры наблюдения и на протяжении всех дней голосования они будут вести контроль за соблюдением законодательства в ходе электоральных процедур. Все наблюдатели прошли обучение в соответствии с теми методическими и информационными материалами, которые разработал наш координационный совет по общественному контролю за голосованием», – цитирует Михееву сайт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Попасть в ЦОНы, оборудованные видеостенами, смогут кандидаты, наблюдатели, представители партий и аккредитованных на выборах СМИ, а также все желающие в уведомительном порядке. «Конечно, международным наблюдателям, у которых есть этот статус, будет обеспечен полный доступ к нашим центрам, где будет осуществляться видеонаблюдение», – пояснил председатель координационного совета Максим Григорьев. О готовности к общественному контролю за предстоящими выборами в ОП рассказали регионы. Так, в Краснодарском крае в работе Центра общественного наблюдения примут участие более 200 человек – представители краевой палаты, общественных организаций, эксперты и партии. «Технически центр готов к работе. В случае возникновения проблемных ситуаций мы будем взаимодействовать с избиркомом, Общественной палатой и ассоциацией НОМ», – сообщила председатель ОП Краснодарского края Любовь Попова. В Ленинградской области на участках будут обеспечены все необходимые санитарные меры, контроль за ходом голосования на участках будут вести общественные наблюдатели. «Все организационные вопросы разрешены. В каждом районе Ленинградской области побывают мобильные бригады общественного штаба. Ожидаем и зарубежных гостей», – рассказал заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев. Максим Григорьев обратил внимание: все общественные организации, которые будут принимать участие в наблюдении, уделят особое внимание контролю за обеспечением избирательных прав граждан, имеющих ограничения по слуху и зрению. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. «Родина» и «Зеленые» выступили против УГ 16 сентября 2021, 12:20 Текст: Мария Бобылева

Партии «Родина» и «Зеленые» выступили против проекта «Умное голосование» и призвали своих сторонников делать самостоятельный выбор в ходе предстоящего голосования. «Сегодня много говорится о так называемом «Умном голосовании» (УГ). ... Само название оскорбительно для россиян: получается, что те, кто не голосуют, как велят навальнисты, неумные люди, дураки? Что ж, такой подход к российским избирателям вполне в духе наших насквозь прозападных либералов», – говорится в сообщении на сайте партии «Родина». Там также выразили уверенность, что данный проект курируется не сторонниками Навального, а Госдепом США. «Поэтому не раз сотрудники американского посольства в России через посредничество Навального и его помощников проводили встречи с теми или иными кандидатами. … Американцы так работают по всему миру. Присматриваются к местным политикам, входят с ними в контакт, а дальше кого-то подкупают, кого-то шантажируют компроматом, других заинтересовывают чем-то иным. И формируют в политических сферах разных стран «пятые колонны» своих вольных или невольных агентов влияния», – указали в партии. Там отметили, что «американцы не обошли своим вниманием даже лидера партии «Родина», депутата Госдумы Алексея Журавлева. Сотрудники посольства США несколько раз звонили политику и предлагали встретиться, но всегда натыкались на твердые отказы. Однако, окончательно отстали только тогда, когда Журавлев высказал им свою принципиальную позицию в совсем не парламентских выражениях». «Партия «Родина» всегда заявляет, что прозападные либералы – открытые враги патриотов, никакое даже временное сотрудничество с ними категорически неприемлемо и невозможно. … А их проект «Умное голосование» – это инструмент оболванивания российских избирателей и механизм американского вмешательства в российские выборы», – заключили в партии. Против «Умного голосования» выступила и партия «Зеленые». «Зеленые» не призывали, не призывают и не будут призывать к участию в проекте «УГ». Мы самодостаточная партия! Поддержки наших избирателей, наших сторонников достаточно, чтобы самостоятельно достигнуть наших целей!», – заявил лидер партии Андрей Нагибин. При этом в партии отметили, что в среду, 15 сентября, были опубликованы списки кандидатов на выборы в Госдуму по версии «Умного голосования». В список кандидатов попали два кандидата от партии «Зеленые». 5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией. В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться». Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей. СК завел дело о призывах к беспорядкам в дни голосования 16 сентября 2021, 12:53 Текст: Наталья Ануфриева

Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму через сеть Telegram-каналов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. В сообщении на сайте СК указывается, что возбуждено дело «в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц» по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ («Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках»). Выяснилось, что группой лиц (в состав группы входило не менее 11 человек из семи субъектов страны) была создана сеть Telegram-каналов, «в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории России в дни единого голосования». Подчеркивается, что, согласно исследованиям, в видеороликах присутствуют побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц. Всем фигурантам будут предъявлены обвинения, следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Голосование в 2021 году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Во вторник глава государства Владимир Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму. Он также предложил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Сенатор: Масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться 16 сентября 2021, 13:35 Текст: Алина Назарова

Мониторинговая группа временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России намерена рассмотреть вопрос об ужесточении законов в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих «подрывную противоправную деятельность», заявил глава группы Владимир Джабаров. «Мониторинговая группа также предлагает при подготовке ежегодного доклада комиссии рассмотреть варианты ужесточения законодательства в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих подрывную противоправную деятельность. Насколько эти меры будут жесткими, во многом зависит от реакции самих Apple и Google в самые ближайшие дни. Насколько они будут готовы соблюдать действующее законодательство России», – сказал Джабаров, передает ТАСС. Он подчеркнул, что действия российских властей будут носить ответный и соразмерный характер. «У мониторинговой группы есть и другие важные данные и предложения, связанные с недопустимым вмешательством в текущие парламентские выборы в России. О них мы готовы доложить комиссии сразу после выборов», – добавил сенатор. Джабаров заявил, при участии компаний Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться. «Фактически при участии Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться. Через пресловутое «Умное голосование» планируется запрещенная законом агитация непосредственно в дни голосования, что также является грубым нарушением еще одной российской правовой нормы», – сказал сенатор на заседании комиссии. Он отметил, что поведение иностранных цифровых платформ на деле препятствует свободному волеизъявлению граждан Российской Федерации. «Таким образом, налицо прямое иностранное вмешательство в выборы. Хотим предупредить, отягчающим обстоятельством является факт, что проект так называемого умного голосования и приложение под названием «Навальный» в Apple и Google разрабатывались и продвигались организацией ФБК* (признана в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) и лицами, с ней аффилированными», – сказал Джабаров. Парламентарий также предупредил, что разработчики приложения ставят под удар безопасность граждан России из-за утечек их персональных данных. «Как известно, через ресурсы, связанные с проектом «Навальный», регулярно происходит слив личных данных пользователей. Крупные утечки были зафиксированы в апреле и августе. В сентябре сообщалось об утечке данных 10 тысяч пользователей непосредственно указанного приложения», – отметил он. Глава мониторинговой группы обратил внимание, что американские цифровые платформы и их сотрудники несут как корпоративную, так и персональную ответственность за нарушение российского законодательства. «Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия - вплоть до уголовных. Попытки прикрыться какими-то юридическими особенностями регистрации дочерних компаний на территории Российской Федерации будут не только игнорироваться, но и рассматриваться как отягощающие обстоятельства», – подчеркнул он. «Вы не можете получать многомиллиардные прибыли в России, нарушая закон, и перекладывать ответственность на какие-то фиктивные организации. Лица, способствующие уходу от ответственности материнских компаний на территории Российской Федерации, будут наказаны», – добавил сенатор. Ранее на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету были приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России. Они ответили на приглашение. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Google после заседания в Совфеде заявил об уважении законов всех стран 16 сентября 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Корпорация Google не занимает ничью политическую сторону, уважает законы всех стран, где работает, и реагирует на все юридические запросы по размещаемому контенту, заявил представитель компании Александр Монин после заседания временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. «Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы. Компания работает с российскими регулирующими органами для решения всех возникающих юридических вопросов и поддерживает с регулятором постоянный диалог. Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента», – сказал Монин, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, готова ли компания согласиться с высказанными в ее адрес претензиями со стороны российских властей. Ранее на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету были приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России. При этом в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Эксперты НОМ рассказали об опыте общественного наблюдения за выборами 16 сентября 2021, 11:23 Текст: Алина Назарова

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) в ходе конференции о роли гражданского общества в обеспечении демократических стандартов выборов рассказали об опыте противодействия и проверки недостоверной информации в Сети, итогах изучения эволюции избирательной системы и попытках зарубежного вмешательства в предстоящие выборы. Так, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод рассказал о программах НОМ по подготовке наблюдателей и электоральных экспертов, а также механизмах работы на предстоящих выборах. «На протяжении всех трех дней голосования на базе Московской государственной юридической академии им. Кутафина будет работать Ситуационный центр Ассоциации НОМ. На площадке Центра в круглосуточном режиме мы будем принимать сообщения, поступающие от наблюдателей с избирательных участков, проводить проверку сигналов о возможных проблемных ситуациях с привлечением корпуса электоральных экспертов из регионов», – сообщил Брод, слова которого приводятся на сайте НОМ. О профилактике распространения в медиа недостоверной информации о выборах рассказал член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» Антон Лукаш. «Технологии делегитимации выборов известны, они неоднократно отрабатывались для подрыва общественно-политической системы в разных странах. Речь идет о формировании организационно-информационных площадок для распространения дезинформации, давления на общественников и власть, мобилизации протеста, построении фальшивой системы «альтернативного подсчета голосов и других форматах», – подчеркнул Лукаш. Однако, сообщил эксперт, ассоциации НОМ в партнерстве с институтами гражданского общества удалось создать эффективную модель противодействия фейкам о выборах: через проведение масштабной обучающей программы по подготовке наблюдателей, формирование пула международных и российских электоральных экспертов, а также формирование объективных оценок сигналов о проблемных ситуациях. «Участие большого числа авторитетных зарубежных экспертов, парламентариев, представителей СМИ и ученых в данной научно-практической конференции повышает уровень мероприятия до статуса международной диалоговой площадки, которую целесообразно сделать ежегодной. Обмен опытом наблюдения, мониторинга и освещения избирательного процесса зарубежных и российских экспертов говорит о готовности нашей страны к открытому диалогу в преддверии выборов в Государственную думу – события, внимание к которому на Западе приковано задолго до начала кампании», – отметил Брод. Конференция проводилась Российским обществом политологов совместно с Общественной палатой в стенах МГУ им. Ломоносова. В работе тематических столов научно-практической конференции приняли участие более 300 российских и зарубежных ученых, экспертов, парламентариев и представителей гражданского общества. Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах в Госдуму 16 сентября 2021, 11:56 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин точно примет участие в голосовании на предстоящих выборах, но итоговое решение о формате его участия озвучат позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы проинформируем вас (о том, как президент будет голосовать), думаю, сегодня до конца дня. В любом случае президент примет участие в голосовании», – заявил Песков, передает ТАСС. При этом журналисты уточнили у представителя Кремля, что регистрация на электронное голосование уже завершилась. «Президент был там зарегистрирован», – ответил Песков. Он также указал, что Путин проходит необходимое тестирование и работает в обычном режиме. «Что касается президента, естественно, все необходимое тестирование проводится. Он работает в обычном режиме», – сказал представитель Кремля. По его словам, самоизоляция Путина продлится как минимум неделю. «Какое-то количество дней еще продлится (самоизоляция). Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать», – отметил представитель Кремля. Ранее Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, объяснил свое решение соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса. Проголосовать электронно смогут более 2 млн москвичей 16 сентября 2021, 13:11 Текст: Алина Назарова

В реестр дистанционного электронного голосования в Москве включены более 2 млн человек, сообщил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Всего в списках избирателей в Москве 7 587 000 человек. Из них около 100 тыс. – иногородние, которые голосуют по системе «Мобильный избиратель». Все они будут голосовать на избирательных участках. Всего их около 3640», – заявил Венедиктов, слова которого приводятся на сайте Общественной палаты Москвы. По его словам, на электронное голосование было подано 2 356 113 заявлений, но порядка 220 тыс. было заявлений двойных и тройных. «То есть люди подавали через госуслуги, им не приходил ответ, они шли на портал mos.ru. После проверки мы выявили, что уникальных заявлений было 2 139 030. В результате многоступенчатой проверки в ЦИК и других ведомствах в итоговый список пользователей, которые смогут проголосовать онлайн, вошли 2 014 765 человек», – отметил он. Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В МИД призвали создать правовую основу для взаимодействия между странами и IT-гигантами 16 сентября 2021, 14:52 Текст: Алина Назарова

МИД считает необходимым создать основу для формирования международно-правовых рамок взаимодействия между государствами и цифровыми гигантами, заявил заместитель директора Департамента информации и печати ведомства Олег Гаврилов. «Считаем необходимым формировать основу для выработки универсальных и справедливых международно-правовых рамок взаимодействия государств, их объединений и онлайн-гигантов и других интернет-посредников, что в числе прочего заложило бы прочную основу для ответственного поведения последних сообразно актуальным вызовам цифровой эпохи. На некоторых многосторонних площадках первые шаги в этом направлении уже совершаются», – сказал он, передает ТАСС. Ранее в Совфеде заявили, что мониторинговая группа временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России намерена рассмотреть вопрос об ужесточении законов в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих «подрывную противоправную деятельность». В Госдуме пригрозили Apple и Google уголовными последствиями за вмешательство в выборы 16 сентября 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Американские корпорации получили сегодня все необходимые разъяснения правовых последствий их попыток вмешаться в выборы депутатов Государственной думы. Эти последствия могут иметь в том числе и уголовный характер», – заявил Пискарев, передает ТАСС. Депутат подчеркнул, что «никакие уловки с особенностями регистрации дочерних компаний не помогут Apple и Google избежать ответственности за попытки вмешательства в выборы», причем за нарушение законов будут отвечать «конкретные структуры и персоналии», связанные с этими цифровыми платформами. Пискарев также отметил, что принятие поправок об ужесточении ответственности IT-гигантов за нарушение российского законодательство «станет одной из приоритетных задач для депутатов, избранных в Государственную думу в ходе сентябрьских выборов». По словам депутата, этот пакет законов готовится сейчас в Госдуме в сотрудничестве с Совфедом. Пискарев также указал, что Apple и Google были «пойманы с поличным» за нарушением законодательства о выборах России. «Фактически обе корпорации пойманы с поличным при распространении неоплаченных из избирательных фондов агитационных материалов, которые при этом были в нарушение закона разработаны за рубежом», – добавил он. По словам депутата, Запад «получил четкий сигнал», что использование цифровых платформ для вмешательства в российские выборы недопустимо. «На высоком официальном уровне Apple и Google дано предупреждение: если они продолжат в ближайшие дни способствовать распространению незаконной агитации, то это нарушит еще одну правовую норму о недопустимости агитации во время голосования», – заявил он. «Размещенное в App Store от имени команды (Алексея) Навального приложение, используемое для незаконной агитации, напрямую угрожает безопасности персональных данных граждан России», – подчеркнул глава комиссии. Ранее представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из AppStore. На этом фоне в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Роскомнадзор пригрозил Google, Facebook и Twitter штрафами 16 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента, заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин. «По поводу оборотных штрафов. В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании - это Facebook, Google и Twitter», – сказал он, передает ТАСС. Субботин уточнил, что решения будут приниматься в отношении тех, кто систематически нарушает требования Роскомнадзора. «Эта история уже серьезнее. Потому что сейчас есть решения суда, вступившие в силу, о наложении штрафов в объеме свыше 130 млн рублей. Причем по трем постановлениям Twitter так и не оплатил штраф», – рассказал он. Замглавы ведомства сообщил, что есть информация о содействии, в том числе технологическом, со стороны крупнейших западных компаний в обходе блокировок и продвижении интернет ресурсов, через которые распространяется в том числе незаконная агитационная деятельность и экстремистские материалы. «Мы сейчас принимаем определенные технические меры и у нас это получается», – указал он. Субботин заверил, что ведомство будет действовать поступательно. Ранее в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования».