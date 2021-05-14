Россию позвали на информационную войну

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НОВОСТЬ ЧАСА

Беспилотник ХАМАС атаковал химзавод в Израиле

14 мая, пятница  |  Последнее обновление — 11:41  |  vz.ru
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Евросоюз собрался спасать мир за счет России

Углеродный налог ЕС навредит также сланцевой добыче в США Сергей Гунеев/РИА Новости
Главный торговый партнер России – Евросоюз – заставит российских экспортеров заплатить углеродный налог с каждого «грязного» товара. Другие страны не такие сознательные в плане экологии, считает ЕС и назначает себя главным спасителем мира. Убытки наших компаний и российского бюджета могут достигать десятки миллиардов евро. Впрочем, есть для России и хорошие новости. Подробности...
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Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
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Как политика Александра Невского спасла русских от полного уничтожения

Таким принято изображать Александра Невского сегодня Художник Юрий Пантюхин
13 мая 1221 года, ровно 800 лет назад, появился на свет Александр, второй сын князя Ярослава Всеволодовича Переславского. Александр Невский, пожалуй, одна из самых знаменитых и в то же время вызывающих множество споров фигур русской истории. В реальности этот человек был совсем не таким, как его обычно представляет массовая культура. Подробности...
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Кум Путина переиграл Зеленского в киевском суде

Лидер пророссийских сил Украины Виктор Медведчук отправлен под домашний арест до 9 июля РИА Новости
Суд в Киеве отказался отправить за решетку лидера пророссийской оппозиции Украины Виктора Медведчука, назначив политику лишь домашний арест. Взять оппозиционера под стражу хотели украинские силовики. Такой, пусть и промежуточный, но все же успех Медведчука в поединке с украинской Фемидой может привести к росту популярности, полагают эксперты. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Россию позвали на информационную войну

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Как и война реальная, информационное противостояние требует ресурсов – финансовых, управленческих и технических. Великобритания уже попыталась вынести вопрос информационного сдерживания России на новый, системный уровень. Нет сомнений в том, что эти попытки будут продолжены. Подробности...

На тещу жаловаться можно, на жену – нет

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Мужики практически не жалуются на женщин. Ни на своих нынешних, ни на прежних. Выбор жены мужчины считают исключительно личным делом, так что если жена плоха – «сам дурак». В лучшем случае добавят: «Пошли, выпьем». Подробности...

Немцев лишат свободы и сосисок ради спасения климата

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Верховный суд Германии говорит честно и открыто, что для достижения целей экоактивистов вполне законно отменять гражданские права населения страны, и никто почему-то не смеется над этим. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Болгары опять переходят на сторону Гитлера

Обсуждение: 5 комментариев

Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
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    Глеб Простаков

    Россию позвали на информационную войну

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		14 мая 2021, 10:36

    Мир стоит на пороге «горячей фазы» медиавойн. На этот раз это будет уже не только и не столько конкуренция информационных потоков и мощи каналов их доставки, но и борьба с непосредственным вовлечением государства. Регулирование долгое время считавшегося не подлежащим регулированию интернета набирает обороты во всем мире, становясь уделом не только государств, склонных к управленческому авторитаризму, но и традиционных демократий. Тренд задает, как ни странно, Евросоюз, который в конце 2020 года принял закон о цифровых услугах (Digital Service Act), после чего такие страны, как Россия и Турция, не говоря уже о корифеях регулирования интернета – Китая и Ирана – получили дополнительную свободу действий.

    Если для ЕС регулирование интернета является насущной потребностью с точки зрения террористических угроз и проявлений ксенофобии, то для России, которая является потенциальной целью информационных атак Запада, такое регулирование стало насущной потребностью защиты национальных интересов.

    Уже в июне на саммите G7 в британском Корнуолле вопрос о коллективном противостоянии российским «пропаганде и дезинформации» может вновь вернуться в повестку. Накануне встречи глав МИД «Большой семерки», прошедшей в Лондоне, Великобритания уже попыталась вынести вопрос информационного сдерживания России на новый, системный уровень. Нет сомнений в том, что эти попытки будут продолжены.

    Как и война реальная, информационное противостояние требует ресурсов – финансовых, управленческих и технических. В феврале текущего года президент Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за дискриминацию российских СМИ и пользователей. Документ касается в том числе крупнейших социальных платформ – Facebook, YouTube, Twitter и других. После блокировки Linkedin в 2016 году и неудачных попыток заблокировать Telegram в 2018-м, в марте этого года Роскомнадзор вновь попытался опробовать меры воздействия на западные социальные платформы.

    Жертвой была выбрана самая непопулярная из них в России – Twitter, скорость доступа к которому была замедлена с помощью специального программного обеспечения. Такое ПО должны иметь в своем распоряжении провайдеры интернета. Мера действует до 15 мая, и если Twitter не выполнит требования РКН по блокированию незаконного контента, с высокой степенью вероятности будет продлена.

    Фото: Christian Ohde/imageBROKER.com/Global Look Press

    Обратной стороной проблемы является блокирование социальными сетями контента из России. Здесь уже главный зачинщик споров – принадлежащий Google сервис YouTube. Недавно РКН потребовал от сервиса снять ограничения с канала Russia Today. Ранее YouTube уже блокировал доступ к официальным аккаунтам НТВ, «России 24», Sputnik и др. Комичной стала история с блокировкой роликов, содержащих государственный гимн России, по причине якобы нарушения авторских прав. Кроме того, Google уже штрафовали за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией.

    Но мелочные штрафы на сумму 700 тысяч – 3 млн рублей едва ли можно считать серьезным инструментом воздействия на американскую корпорацию. Да и штрафы эти сейчас выплачиваются, будем откровенны, в добровольном порядке. Если цена вопроса возрастет, то не исключено, что госорганы столкнутся с игнорированием требований.

    Реальных механизмов воздействия на интернет-гиганта, который даже не имеет официального представительства в России (ООО «Гугл» не является официальным представительством Google LLC в России), пока нет. А полная блокировка поисковика и его популярных сервисов – слишком дорогое (если вообще возможное) удовольствие, к тому же создающее массу неудобств для пользователей.

    И все же проблема цензуры в социальных сетях остается для России крайне актуальной. В отсутствие альтернативных площадок коммуникации полностью преодолеть эту зависимость невозможно. Альтернативные соцсети, как, например, популярный среди американских трампистов и консерваторов Parler – тоже не выход.

    Эта сеть так же зависима от интернет-гигантов – Apple, Google, Amazon, как и другие подобные. Выход – создание собственно российских альтернатив Facebook и YouTube. Такие аналоги уже существуют – например, Rutube. Более того – на 2022 год «Газпром-медиа» анонсировала появление принципиально новой площадки для размещения видеоконтента.

    Но и здесь не все однозначно. Создание сервиса, пусть даже достаточно качественного, потенциально может привлечь внимание части российских пользователей, но ее использование будет ограничено в глобальном масштабе. А именно в этом суть общения в интернете и ведения там пропаганды и контрпропаганды. Для этого созданные в России IT-продукты должны быть обеспечены соответствующей инфраструктурой их распространения. А здесь без кооперации с другими странами, в том числе с Китаем, не обойтись.

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