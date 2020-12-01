«Новостные перекусы» ведут к ожирению головного мозга

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Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

Европа кинула латышских рыбаков без улова Тимур Субханкулов/ТАСС
Евросоюз забивает очередной гвоздь в крышку гроба прибалтийской рыбной промышленности. Страны Балтии еще не успели оправиться от запрета на экспорт шпрот в Россию, как по ним был нанесен новый удар – Брюссель запретил прибалтам вылов рыбы. Рыбацкие корабли пошли в металлолом, а морякам осталась только одна дорога – на Восток. Подробности...
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Как Лигачев возвысил Ельцина и пытался остановить перестройку

В первые годы правления Горбачева Егор Лигачев был его правой рукой в делах партии Юрий Абрамочкин/РИА Новости
«Лигачев пригрозил будущему президенту России потерей партбилета, Ельцину пришлось подчиниться», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Евгений Спицын, лично знакомый с Егором Лигачевым, одним из руководителей нашей страны в 80-х годах. Сегодня у Лигачева – столетний юбилей. Какую роль этот человек сыграл для последних лет жизни СССР? Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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Победа польского «майдана» тоже навредит интересам России

Польская молодежь зачастую не разделяет русофобского настроя властей. Именно она сейчас задает тон в протестующей Варшаве Aleksander Kalka/Zuma/ТАСС
В Польше второй месяц продолжаются массовые протесты, формально направленные против законодательства об абортах, а фактически против власти Ярослава Качиньского. Этого человека по праву считают одним из главных врагов Москвы, все его сознание подчинено идее «противодействия российской угрозе». Но означает ли это, что свержение Качиньского отвечает нашим интересам? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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"Новостные перекусы" ведут к ожирению головного мозга

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Человечество сегодня (и давно) тонет в море информации – и примерно на 95% она совершенно бессмысленна. Некоторые тешат себя иллюзией, что доступность информации различного рода делает нас более развитыми. Но обилие источников не говорит об их достоверности. Подробности...

12-летнего Колю сделали невольным бойцом за толерантность

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
В благотворительной среде сложился общественный договор, при котором каждому отведено свое место. Инвалидам – в больницах, хосписах и домах, максимум парках с доступной средой. Здоровой части общества – место доброго помощника, жертвователя, чьи вливания облегчают жизнь людей на том берегу. И эти берега не должны смыкаться. Подробности...
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Армяне еще не осознали, что произошло

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Пройдёт немного времени, и масштаб катастрофы именно моральной, этической и исторической накроет и Степанакерт, и Ереван. Сложно даже представить себе, какой исторический счёт предъявят тем, кто будет назначен виновником катастрофы. Подробности...
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Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Киргизам предложили отказаться от русского

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Александр Малькевич

    «Новостные перекусы» ведут к ожирению головного мозга

    Александр Малькевич
    президент Фонда защиты национальных ценностей
    		1 декабря 2020, 09:10

    Какой смысл мы вкладываем в слово «информация»? Нечто новое, ранее неизвестное? Возможно, что и так.

    Но главный вопрос, вызов сегодняшнего дня заключается в том, умеем ли мы находить это «новое» и владеть информацией в полной мере? Или же больше предпочитаем обращать внимание на заголовок и на короткое описание, толком не вдаваясь в подробности?

    В общем, в нашу жизнь ворвался (увы) «информационный фаст-фуд». Потребление информации на бегу («новостной перекус») стало основной формой получения новостей сегодня.

    Упаси Бог, я никого не обвиняю – сам такой: все мы вынужденно читаем новости на экране смартфона, постоянно отвлекаясь на что-то – звонки, еду, перемещения в общественном транспорте, на улице, в машине (пока ждем сигнала светофора) и т.д. Именно этому ученые и подобрали научное определение «Snack news» («новостные перекусы»).

    Это особая форма подачи новостей в интернете, которая подразумевает только заголовок, короткий тизер, картинку и сигналы социальной поддержки (лайки, шеры, комментарии) – в общем, без подробностей.

    Фото: Илья Питалев/РИА Новости

    Как в таких случаях часто говорят: «Не рефлексируй – распространяй». Люди часто заполняют соцсетями паузы между активными занятиями, а «снэк-новости» удовлетворяют их потребность в быстром «информационном перекусе»: такого рода «информацию» легко и приятно потреблять, она не требует практически никаких ментальных усилий для переработки и усвоения.

    Но вот в чем беда и угроза: «снэк-новости» помогают ознакомиться с тем, что происходит, но не разобраться в сути происходящего. Говоря другими словами, такой способ потребления новостей создает лишь иллюзию знаний, объективно пользователь ничего не узнает. Согласно исследованиям, вероятность того, что пользователь пройдет по ссылке и прочитает новость целиком, крайне мала: уже в 2015 году пользователи Facebook открывали только 7% новостных ссылок. Выходит, что у многих информационная диета состоит из бесконечных «перекусов».

    Люди все больше и больше поглощают этот «информационный фастфуд», они переедают новостей, информационных программ, ток-шоу и сериалов – легкоусвояемых, но бесполезных для ума и душевного здоровья. А распространение социальных сетей привело к настоящему взрыву потребления непрофессионального контента, качество которого стало запредельно низким (у нас же модно говорить, что СМИ сегодня может стать каждый, у кого есть смартфон). Вот и ползут к верхним строчкам разного рода «топа просмотров» малограмотные откровения кого-то неизвестного или просто «демотиваторы».

    Анализ, проведенный в 2019 году, показал, что люди, которые несколько раз встретили «снэк-новость» в ленте, но не прошли по ссылке и не прочитали новость целиком, высказывают более однозначные суждения по теме новости и большую готовность ее обсуждать, чем люди, прочитавшие новость целиком на сайте. Более того, те, кто несколько раз встретил «снэк-новости» в ленте, чувствуют, что разбираются в предмете лучше, чем прочитавшие новость целиком.

    Представляете? То есть человек реально тему и предмет не знает, но уверен в обратном и готов яростно спорить, отстаивая свою точку зрения. Еще одна беда: из-за того, что алгоритмы соцсетей настроены так, чтобы показывать вам похожие новости, одна и та же новость появляется для нас в постах разных изданий и пользователей.

    Исследования поведенческой экономики показывают, что повторение приводит к узнаваемости, а то, что мы знаем, мы склонны считать правдой. Как пишет профессор Принстонского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года за применение психологической методики в экономической науке, в особенности – при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределённости, психолог Даниэль Канеман, «отличить истину от чего-то знакомого нелегко».

    Удивительно, но объем информации, который появляется ежедневно на просторах Интернета, сегодня равен всему, что было создано людьми за все время существования человечества до 2003 года! Человечество сегодня (и давно) тонет в море информации – и примерно на 95% она совершенно бессмысленна. Некоторые тешат себя иллюзией, что доступность информации различного рода делает нас более развитыми.

    Но обилие источников не говорит об их достоверности. Кроме того, исследования показали, что, чем больше вариантов источников знаний мы имеем, тем сложнее нам ориентироваться и делать выбор в окружающем мире. Таким образом, мы можем говорить о времени, в котором над нами властвуют растерянность, отсутствие концентрации и тотальная дезинформация!

    О, да, фейки – это моя любимая тема. Почему они так хорошо и быстро «заходят»? Ответ – в начале статьи: потому что именно так мы потребляем информацию; нам некогда проверять то, что мы читаем.

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    Больше скажу: в рамках концепции «снэк-новостного» потребления люди все чаще начинают отправлять друг другу в мессенджерах даже не ссылки на ту или иную «новость» или статью, а просто «скриншоты» – снимки экрана. Что на них? Все «по инструкции»: только заголовок, картинка и пара строчек лидер-абзаца, или лида. И, конечно, дата, время публикации и (очень часто) количество просмотров и лайков.

    И все – дело в шляпе: человек реагирует на условную популярность текста (видит же, сколько народа уже ознакомилось с этой статьей, «лайкнуло» ее), запоминает заголовок – и отправляет материал дальше.

    Инфицирование «информационным вирусом» состоялось. Проблема одна: вакцины от этого нет.


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