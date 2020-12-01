«Новостные перекусы» ведут к ожирению головного мозга

Какой смысл мы вкладываем в слово «информация»? Нечто новое, ранее неизвестное? Возможно, что и так.

Но главный вопрос, вызов сегодняшнего дня заключается в том, умеем ли мы находить это «новое» и владеть информацией в полной мере? Или же больше предпочитаем обращать внимание на заголовок и на короткое описание, толком не вдаваясь в подробности?

В общем, в нашу жизнь ворвался (увы) «информационный фаст-фуд». Потребление информации на бегу («новостной перекус») стало основной формой получения новостей сегодня.

Упаси Бог, я никого не обвиняю – сам такой: все мы вынужденно читаем новости на экране смартфона, постоянно отвлекаясь на что-то – звонки, еду, перемещения в общественном транспорте, на улице, в машине (пока ждем сигнала светофора) и т.д. Именно этому ученые и подобрали научное определение «Snack news» («новостные перекусы»).

Это особая форма подачи новостей в интернете, которая подразумевает только заголовок, короткий тизер, картинку и сигналы социальной поддержки (лайки, шеры, комментарии) – в общем, без подробностей.

Как в таких случаях часто говорят: «Не рефлексируй – распространяй». Люди часто заполняют соцсетями паузы между активными занятиями, а «снэк-новости» удовлетворяют их потребность в быстром «информационном перекусе»: такого рода «информацию» легко и приятно потреблять, она не требует практически никаких ментальных усилий для переработки и усвоения.

Но вот в чем беда и угроза: «снэк-новости» помогают ознакомиться с тем, что происходит, но не разобраться в сути происходящего. Говоря другими словами, такой способ потребления новостей создает лишь иллюзию знаний, объективно пользователь ничего не узнает. Согласно исследованиям, вероятность того, что пользователь пройдет по ссылке и прочитает новость целиком, крайне мала: уже в 2015 году пользователи Facebook открывали только 7% новостных ссылок. Выходит, что у многих информационная диета состоит из бесконечных «перекусов».

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Люди все больше и больше поглощают этот «информационный фастфуд», они переедают новостей, информационных программ, ток-шоу и сериалов – легкоусвояемых, но бесполезных для ума и душевного здоровья. А распространение социальных сетей привело к настоящему взрыву потребления непрофессионального контента, качество которого стало запредельно низким (у нас же модно говорить, что СМИ сегодня может стать каждый, у кого есть смартфон). Вот и ползут к верхним строчкам разного рода «топа просмотров» малограмотные откровения кого-то неизвестного или просто «демотиваторы».

Анализ, проведенный в 2019 году, показал, что люди, которые несколько раз встретили «снэк-новость» в ленте, но не прошли по ссылке и не прочитали новость целиком, высказывают более однозначные суждения по теме новости и большую готовность ее обсуждать, чем люди, прочитавшие новость целиком на сайте. Более того, те, кто несколько раз встретил «снэк-новости» в ленте, чувствуют, что разбираются в предмете лучше, чем прочитавшие новость целиком.

Представляете? То есть человек реально тему и предмет не знает, но уверен в обратном и готов яростно спорить, отстаивая свою точку зрения. Еще одна беда: из-за того, что алгоритмы соцсетей настроены так, чтобы показывать вам похожие новости, одна и та же новость появляется для нас в постах разных изданий и пользователей.

Исследования поведенческой экономики показывают, что повторение приводит к узнаваемости, а то, что мы знаем, мы склонны считать правдой. Как пишет профессор Принстонского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года за применение психологической методики в экономической науке, в особенности – при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределённости, психолог Даниэль Канеман, «отличить истину от чего-то знакомого нелегко».

Удивительно, но объем информации, который появляется ежедневно на просторах Интернета, сегодня равен всему, что было создано людьми за все время существования человечества до 2003 года! Человечество сегодня (и давно) тонет в море информации – и примерно на 95% она совершенно бессмысленна. Некоторые тешат себя иллюзией, что доступность информации различного рода делает нас более развитыми.

Но обилие источников не говорит об их достоверности. Кроме того, исследования показали, что, чем больше вариантов источников знаний мы имеем, тем сложнее нам ориентироваться и делать выбор в окружающем мире. Таким образом, мы можем говорить о времени, в котором над нами властвуют растерянность, отсутствие концентрации и тотальная дезинформация!

О, да, фейки – это моя любимая тема. Почему они так хорошо и быстро «заходят»? Ответ – в начале статьи: потому что именно так мы потребляем информацию; нам некогда проверять то, что мы читаем.

Больше скажу: в рамках концепции «снэк-новостного» потребления люди все чаще начинают отправлять друг другу в мессенджерах даже не ссылки на ту или иную «новость» или статью, а просто «скриншоты» – снимки экрана. Что на них? Все «по инструкции»: только заголовок, картинка и пара строчек лидер-абзаца, или лида. И, конечно, дата, время публикации и (очень часто) количество просмотров и лайков.

И все – дело в шляпе: человек реагирует на условную популярность текста (видит же, сколько народа уже ознакомилось с этой статьей, «лайкнуло» ее), запоминает заголовок – и отправляет материал дальше.

Инфицирование «информационным вирусом» состоялось. Проблема одна: вакцины от этого нет.