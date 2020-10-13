Соцсети готовятся к битве за демократию

Инфодемия, захватившая социальные сети весной, обнажила ряд проблем с модерацией западных социальных интернет-площадок. Но то, что вначале принимали за безобидные ошибки алгоритмов, со временем приобрело четкие черты откровенной цензуры, нарушающей права и свободы пользователей по всему миру. Так, вопрос регулирования интернет-платформ занял центральное место на повестке дня у всего мирового сообщества. А что IT-гиганты?

Результаты исследования цифрового доверия пользователей к популярным интернет-платформам говорят о его стремительном падении. Люди считают, что западные социальные сети делают недостаточно для того, чтобы они чувствовали себя безопасно. Опросы показывают, что те, у кого есть аккаунты в Twitter и Facebook, не уверены, что их данные действительно надежно хранятся и не передаются третьим лицам. Да и откуда взяться уверенности, если корпорация Цукерберга никогда и не скрывала своего интереса к сбору данных о пользователе. В соцсети есть даже отдельная вкладка «Действия вне Facebook», где собрана информация о том, какие сайты вы посещаете и какие приложения запускаете, даже когда не заходите в свой аккаунт. Вы всегда можете удалить эти данные, но запретить IT-гиганту их собирать у вас не выйдет. И это понятно, ведь именно пристальное наблюдение за вами дает возможность корпорации вас «продавать». Алгоритмы соцсетей, анализируя вашу активность, наполняют новостную ленту соответствующими предложениями от рекламодателей. Корреляция проста: чем больше показов, тем больше денег. Все что нужно соцсети – это удержать ваше внимание как можно дольше. Остальное вы уже сделаете сами.

Незадача же заключается в том, что уровень доверия пользователей к социальным площадкам напрямую влияет на их взаимодействие с рекламой. Безответственный подход к модерации контента со стороны западных соцсетей привел к тому, что зачастую спонсорские объявления размещались по соседству с контентом, возбуждающим ненависть и вражду. Прогнозируемо, что бездействие площадок по отношению к деструктивному контенту оттолкнуло рекламодателей. Но даже после потери части доходов IT-гиганты, кажется, не пересмотрели политику модерации.

В определенный момент реакция Facebook на спорные посты в сети спровоцировала всплеск забастовок внутри корпорации. В сеть стали утекать сообщения сотрудников с признаниями чувства вины за события в мире и сожалениями о том, что их работа уже не делает мир лучше. Тем временем Facebook анонсировал ряд мер «для защиты демократии», отметив, что важно сосредоточить все внимание на предстоящих выборах в США. Соцсеть приняла решения о запрете политической рекламы, чтобы «уменьшить возможность для введения в заблуждение или злоупотреблений». Также корпорация вводит ограничения на чаты, чтобы предотвратить инфодемию, а посты с призывами об отказе от голосования будут удаляться. С похожими инициативами выступили и другие компании. Так, YouTube намерен помечать ролики о предстоящих выборах президента США специальными панелями, в которых будет содержаться проверенная информация. А Twitter устанавливает дополнительную защиту на аккаунты американских политиков.

О кооперации технологических корпораций с властями США и спецслужбами говорилось неоднократно. Поэтому готовность индустрии аккумулировать все свои усилия для создания нейтральной онлайн-среды в период важного для Америки голосования вполне предсказуема. Однако тем самым соцсети, надо сказать уже не в первый раз, показывают, что при наличии личной заинтересованности они способны оперативно модерировать контент и пресекать распространение дезинформации на своих площадках. Такое активное включение позволило корпорации Цукерберга выйти в конце сентября с громким заявлением об установленных попытках Китая повлиять на президентские выборы в ноябре.

Facebook выявил ряд фейковых аккаунтов, распространяющих информацию об американской и филиппинской политике, а также активности КНР в Южно-Китайском море. Учетные записи были признаны администрацией соцсети недостоверными и удалены. Известно, что о своей находке Facebook незамедлительно сообщил правительству США, хотя, по словам главы службы безопасности компании, информационную атаку нельзя назвать масштабной. Публикации были направлены как на поддержку, так и на критику основных кандидатов. Отмечается, что группа фейковых аккаунтов начала свою деятельность в конце 2016 года, впервые опубликовав сообщение о военной деятельности Китая. Через два года тематика была расширена и появились публикации с подробной информацией о передвижениях кораблей США. Деятельность, в большей степени ориентированная на политику США, началась только в апреле 2019 года, когда была создана страница в Facebook, посвященная Питу Буттиджичу, бывшему кандидату в президенты от партии демократов. Страница была неудачной, ее просмотрели всего два или три человека. Но несколько месяцев назад появились фан-страницы Трампа и Байдена, контент которых скорее преследует своей целью привлечь внимание, нежели защитить интересы конкретного кандидата.

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По оценке американских спецслужб, Китай поддерживает Байдена, считая Трампа непостоянным и непредсказуемым, но еще не предпринял серьезных шагов по вмешательству в выборы. В этой связи к выводам, сделанным службой безопасности, в Facebook относятся с большим вниманием.

Несмотря на очевидную неприязнь Пекина к Трампу, особенно в условиях текущей торговой войны между странами, взгляды КНР на Байдена весьма неоднозначны. Он пообещал в случае своей победы надавить на Китай и вернуть его к прямому диалогу с представителями Тибета. Пекин считает, что Байдену с большей вероятностью, нежели его конкуренту, удастся сплотить другие страны для оказания этого давления.

Так или иначе, представители спецслужб полагают, что китайская сторона умело скрывает свои истинные политические мотивы и предпочтения, а ее действия направлены исключительно на раскол общества и внесение хаоса. Тем не менее никакой другой активности со стороны Китая на платформе не обнаружено, что объясняется службой безопасности тем, что Пекин еще не решил, следует ли более активно участвовать в президентской гонке в США. Китайское дипведомство назвало эти обвинения безосновательными, отметив, что международному сообществу известно, кто чаще всего вмешивается во внутренние дела других государств.

И с этим тяжело поспорить! Весь мир сейчас занят поиском решения по возвращению контроля за виртуальным пространством, который сейчас полностью на стороне IT-гигантов. Просто поразительно, как Facebook удалось в короткие сроки выявить сеть, якобы организованную китайцами, где размещалась информация о кандидатах, которая насчитывала порядка 133 тысяч подписчиков. При этом в США ей практически не уделялось внимания и за ней следило менее трех тысяч американцев. В то время как потенциально опасный контент набирает миллионы просмотров, прежде чем платформа принимает решение о его возможном ограничении.

В отчете корпорации Цукерберга для американских спецслужб говорится о выявлении 155 учетных записей, 11 страниц, девяти групп и шести аккаунтов в Instagram с публикациями на китайском, филиппинском и английском языках в поддержку президентской кампании Родриго Дутерте по переизбранию на Филиппинах. Едва ли мы можем сегодня надеяться на такую точность и доскональную проработку со стороны Facebook и других соцсетей в вопросах обнаружения и блокировки фейков, деструктивного контента и антироссийских публикаций, направленных на дискредитацию наших государственных институтов.

Остается только ждать и надеяться, что страны всего мира вместе смогут создать такую систему, при которой новые медиа в лице крупнейших мировых социальных платформ будут работать на людей, а не против них.