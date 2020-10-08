Эксперт: Зарубежные IT-гиганты могли бы открыть в России цифровые филиалы

В России давно назрел закон, обязывающий иностранные IT-компании открывать здесь свои офисы. Для удобства западным бизнесменам можно разрешить открывать у нас не «физические», а виртуальные представительства. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Борис Едидин, комментируя законопроект, ужесточающий ответственность зарубежного цифрового бизнеса за нарушение российских законов.

«Со стороны российского государства это стало бы предложением разумного компромисса, учитывающим современные реалии ведения электронного бизнеса – компромисса между необходимостью соблюдать законодательство РФ зарубежными IT-гигантами и их нежеланием связываться с открытием полноценных офисов в России», – считает заместитель генерального директора Института развития интернета Борис Едидин.

«Будет ли «цифровое представительство» иностранной IT-компании обладать всеми необходимыми полномочиями для взаимодействия с органами власти и регулятором зависит от конструкции, которую разработают наши законодатели. Наверняка, законодатели проработают этот вопрос, – полагает он. – Я надеюсь, что этот законопроект уже этой осенью будет разработан и выдвинут на обсуждение депутатов Госдумы».

Едидин напомнил, что простое открытие «физического» представительства само по себе еще не обеспечивает соблюдение российских законов в полном объеме. «В качестве примера можно привести Apple и Google, которые имеют офисы в России, но эти офисы не обладают никакими полномочиями по взаимодействию с российскими регуляторами и не принимают никаких юридически значимых решений. Поэтому лучше вести диалог онлайн, но с головной компанией», – считает эксперт.

Едидин отмечает, что многие виртуальные права, вплоть до виртуального гражданства, заложены в законодательства разных стран. Кроме того, в российской практике уже давно работает «личный кабинет налогоплательщика», реализованный ФНС. «Facebook и тот же Google уже имеют такие зарегистрированные кабинеты, через которые платят у нас налоги», – напоминает Едидин. По его данным, сумма налогов, оплаченных компаниями через личные кабинеты налогоплательщика за последние три года достигла 60 млрд. рублей.

Чтобы власти смогли официально работать с виртуальными офисами зарубежных фирм, потребуется обновить Закон об информации, возможно, и Гражданский кодекс, добавил эксперт. «Над этим сейчас и работают депутаты профильного комитета Госдумы совместно с Ассоциацией юристов России, которые и составили концепцию законопроекта», – отметил Едидин.

«Если же западные компании отвергнут даже условия такого компромисса, такое решение должно повлечь за собой жесткие меры наказания, – заявил замглавы Института развития интернета. – Нарушителям нужно максимально ограничить возможности получать деньги на территории России, то есть лишить их экономических стимулов работать в нашей стране».

Конкретизируя это предложение, эксперт перечислил ограничения для отечественных рекламодателей, которые сотрудничают с зарубежными IT-гигантами, запреты денежных трансферов через российские банки, которые проводятся в интересах этих компаний, и наконец – как крайняя мера – замедление и ухудшение трафика к ресурсам этих гигантов.

Напомним, как сообщал в конце сентября «Коммерсант», в Госдуме готовится законопроект, который может значительно повысить фиксированные штрафы и ввести штрафы от финансового оборота, для зарубежных ИТ- компаний, не желающих соблюдать российское законодательство. Документ готовит группа экспертов во главе с председателем комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александром Журавлевым.

Проект обещает ряд льгот для зарубежных бизнесменов, в частности, возможность открытия в России не «физических», а виртуальных офисов. Кроме того, – упрощение процедуры регистрации IT-компаний в РФ и налоговые льготы за создание совместных предприятий, в которых доля иностранного участия не будет превышать 20%.

Зато за отказ от сотрудничества с властями к нарушителям предполагается применять строгие финансовые санкции и даже замедление трафика сервисов в России, которое может быть введено по решению суда. Законопроект, как ожидается, внесут в парламент повестку еще в октябре.

Ранее газета ВЗГЛЯД уже писала о мерах противодействия правовому нигилизму западных IT-монстров, которые предложили эксперты в рамках Российского интернет-форума (РИФ). Речь шла, в частности, о необходимости локализации персональных данных пользователей зарубежных соцсетей и платформ в России.

Депутат Госдумы Антон Горелкин написал недавно в своем Telegram-канале о том, что Фейсбук и Твиттер уже пять лет игнорируют требования властей о переносе персональных данных россиян в Россию. «Этого времени более чем достаточно, чтобы организовать в РФ хранилище данных любого масштаба», – напоминает он.

Поскольку две этих соцсети «настроены по-прежнему не исполнять российские законы и не выплачивать штрафы», Горелкин призывает начать против них «операцию по принуждению к миру». «Нужно, чтобы все российские госкомпании и ведомства, от муниципальных до федеральных, перестали размещать в этих соцсетях рекламу. Этого требует банальный здравый смысл: наше государство не спонсирует нарушителей закона в других сферах деятельности, не надо делать исключение и для интернета. Когда топ-менеджеры заметят сокращение доходов в России, уверен, им захочется об этом поговорить», – подчеркнул депутат.