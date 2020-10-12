Юрист: Российские IT-компании нуждаются в защите от западных интернет-гигантов

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12 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как сделать «Циркон» сверхоружием против США

Так выглядит первое официальное изображение ракеты «Циркон» Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Прошедшие несколько дней назад испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» стали важнейшим событием для российских Вооруженных сил. В США явно испуганы перспективой появления данного комплекса в распоряжении ВМФ России. Однако при всей своей потенциальной мощи «Циркон» имеет ряд ограничений для применения. Как сделать так, чтобы эти ракеты стали настоящей угрозой для США? Подробности...
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Исламисты и Китай вытесняют Россию из Таджикистана

Рахмон стал пятикратным президентом Таджикистана несмотря на массу проблем в республике Валерий Шарифулин/ТАСС
Эмомали Рахмон в пятый раз стал президентом Таджикистана, сохранив за собой всю полноту власти в республике. При этом экономический кризис, исламизация молодежи, наркотрафик из Афганистана и растущее влияние Китая стали неотъемлемой частью правления таджикского лидера. Удастся ли ему справиться с этими проблемами и как очередное переизбрание Рахмона отразится на отношениях Москвы и Душанбе? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Грузия станет следующей жертвой Турции на Кавказе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Тбилиси понимают, что они будут следующей жертвой турецкой экспансии на Кавказе. Но ничего не могут с этим поделать. Ведь для защиты нужно то, от чего Грузия сама отказалась много лет назад – суверенитет и Россия. Подробности...
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Мировое кино все больше ненавидит капитализм

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Несмотря на то, что сами организаторы Московского международного кинофестиваля предупреждали, что нынешний «пандемийный» слепили из того, что было – программа 42-го ММКФ вышла богатейшая. Подробности...
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Советские мальчики были готовы погибнуть на справедливой войне

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Горбачевская гласность стала транслировать идеи нашей кухонной интеллигенции, зараженной хроническим пацифизмом. Фраза «когда страна прикажет стать героем, у нас героем становится любой» была осмеяна и охаяна. Молох тоталитаризма требует в жертву детей! Кто б сказал тогда, сколько жизней заберет Молох либерализма. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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    Юрист: Российские IT-компании нуждаются в защите от западных интернет-гигантов

    12 октября 2020, 17:35

    Текст: Олег Исайченко

    Гиганты цифрового бизнеса способны скупать целые сегменты рынка, уничтожая свободную конкуренцию. Поэтому необходимо защитить российские IT-компании от поглощения глобальными корпорациями, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев, комментируя инициативу Конгресса США разделить крупнейшие интернет-гиганты в качестве антимонопольной меры.

    «Решение американского Конгресса носит прецедентный характер. Но проблемой монополии гигантов на рынке информационных технологий (IT) обеспокоены не только в США», – сказал председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев.

    Ранее Конгресс США опубликовал 449-страничный доклад по итогам антимонопольного расследования против Apple, Google, Amazon и Facebook. Как сообщает CNBC, конгрессмены пришли к выводу, что все четыре компании злоупотребляют своим положением на рынке. Американские парламентарии указали, что эти структуры  необходимо разделить, приняв соответствующие поправки к антимонопольному законодательству, уточняет портал Inc.Russia.

    Согласно докладу Конгресса, каждая из представленных компаний доминировала в своей отдельной отрасли рынка: Facebook – на рынке социальных сетей, Google – на рынке онлайн-поисковиков, Amazon – в онлайн-рознице, Apple – в области распространения программного обеспечения на устройствах операционной системы iOS. В докладе также говорится, что компании «злоупотребляют своей властью, взимая с контрагентов непомерные сборы, а также навязывают им жёсткие условия», отмечает онлайн-издание D-russia.ru.

    «В Евросоюзе также идет согласование директивы о цифровых сервисах, – констатировал Журавлев. – В этой директиве Европарламента указывается на недобросовестную конкуренцию и неконтролируемое использование персональных данных пользователей со стороны международных корпораций, таких как Google, Facebook и Twitter».

    По словам эксперта, европарламентарии предложили применить ту же меру, которую упомянули американские конгрессмены. Речь идет о разделении гигантов для недопущения монополизация рынка. Например, отделение видеохостинга YouTube от Google или платформы Instagram от Facebook. «Позиция парламентариев указывает на то, что озабоченность злоупотреблениями со стороны IT-корпораций становится общемировым трендом», – отметил Журавлев.

    «В России также, на мой взгляд, следовало бы модернизировать законодательство в области цифровых технологий. Речь идет не только об антимонопольном законодательстве, – указал юрист. – Необходимо установить нормы, которые пресекали бы  распространение иностранными интернет-компаниями недостоверной или противоправной информации. Кроме того, надо усилить ответственность за сохранение персональных данных пользователей».

    Юрист напомнил, что в Госдуме на рассмотрении уже находится законопроект, который предполагает  достаточно жесткие меры в отношении интернет-компаний, нарушающих установленные в России антимонопольные нормы и злоупотребляющих своим доминирующим положением на рынке. «Предлагаются санкции, начиная с оборотных штрафов (штраф, размер которого зависит от выручки компании – прим. ВЗГЛЯД) и заканчивая запретами на обновление приложений и снижения скорости трафика при пользовании продуктам интернет-гигантов», – отметил Журавлев. По его мнению, эти меры, если они будут приняты, позволят защитить отечественные компании в конкурентной борьбе с гигантами мировой цифровой индустрии.

    «Это очень важно с точки зрения защиты национального рынка, которому сегодня грозит элементарное поглощение со стороны мировых электронных корпораций, если им не будут поставлены разумные барьеры», – добавил председатель комиссии московского отделения АЮР. Такие компании как Facebook, Google, Twitter обладают достаточными средствами, чтобы выкупить целые сегменты рынков, фактически уничтожив свободную конкуренцию, пояснил эксперт.

    «Кроме того, Facebook и Twitter до сих пор не локализовали хранение персональных данных российских пользователей на территории нашей страны, как того требуют российские законы. Эти фирмы не оплатили штрафы, установленные Роскомнадзором. А защита персональных данных граждан, я напомню, это одна из ключевых задач государства в соответствии с принятыми поправками в Конституцию. И эта задача будет выполняться», – отметил Журавлев.

    В начале октября в Совете Федерации прошел круглый стол, посвященный вопросам законодательного обеспечения интересов России в глобальном и локальном интернет-пространстве. Как отметил тогда портал Ридус, парламентарии, общественники, журналисты и эксперты сошлись во мнении – защита цифровых прав и интересов граждан России является одной из приоритетных задач государства. 


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