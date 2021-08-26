Google в России ждет «приземление»

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26 августа, четверг  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
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Газпрому придется обхитрить Европу

Германия прикрыла лазейку для «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Планы Газпрома легким способом решить проблему с загрузкой «Северного потока – 2» на полную мощность похоронены. Берлин не даст российской трубе исключения из европейских газовых норм. А это значит, что настало время для более сложного плана Б. Каков он? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Афганские беженцы заселят Америку

Эта фотография уже стала знаменитой – американский военный играет эвакуированным афганским детям на военной базе Рамштайн в Германии Matthias Schrader/AP/ТАСС
Грандиозная миграционная операция разворачивается прямо на наших глазах. Всего за несколько дней американцы вывезли из Афганистана десятки тысяч человек, чтобы расселить большинство из них на территории США. Кто входит в число этих переселенцев, почему они вряд ли смогут ужиться с талибами и как их встречают американские обыватели? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Google в России ждет «приземление»

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»
Рассмотрение дела Google стало первым случаем, когда российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями. Но судиться с транснациональными ИТ-компаниями в российской юрисдикции в принципе непросто. Подробности...

Кто танцует гражданское общество

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Мы с «уважаемыми партнерами» разошлись во взглядах на то, как обустроить Россию и остальной мир. Вот тут и начались проблемы. Ни одной власти не хочется, чтобы повестку ее гражданскому обществу диктовала чужая власть. Подробности...
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Талибов нельзя победить оружием

Игорь Виттель
Игорь Виттель, журналист
Сухопутная граница с талибами означает одну очень простую вещь. Через эту границу достаточно скоро пойдут миссионеры. И это гораздо страшнее любого наркотрафика. Подробности...
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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    Google в России ждет «приземление»

    Александр Малькевич
    первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»
    		26 августа 2021, 12:08

    На прошлой неделе Google, которому принадлежит сверхпопулярный видеохостинг YouTube, сделал российскому правосудию оригинальное предложение. Американский ИТ-гигант продолжит блокировать YouTube-канал российского телеканала «Царьград» взамен на соблюдение Федерального закона 149, предписывающего удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент. Свежее, я бы даже сказал «неслыханное», решение.

    Свою позицию Google изложил в письменных пояснениях к апелляционной жалобе, которые представитель компании направил в Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы.

    Позволю себе напомнить историю вопроса. В июле 2020 года Google заблокировал «Царьград» на YouTube без возможности восстановления и с расторжением договора на монетизацию. Таким образом американская компания, вероятно, хотела оказать запоздалую поддержку политике правительства США, еще в 2014 году наложившему санкции на учредителя «Царьград Медиа» Константина Малофеева (но не на его канал!). В Штатах же Google, обычно заинтересованный исключительно в извлечении прибыли, не проявляет подобного единения с американскими властями, намеренными лишить его монопольного положения на цифровом рынке.

    В свою очередь, Арбитражный суд Москвы обязал технологическую корпорацию восстановить доступ к YouTube каналу и признал блокировку и разрыв договора неправомерными. В случае неисполнения компанией решения суда после его вступления в законную силу с Google будет взиматься судебная неустойка в размере 100 тыс. рублей в день. Сам Google, акции которого растут как на дрожжах, считает такое взыскание «несоразмерным».

    Стоит отметить, что рассмотрение дела Google стало первым случаем, когда российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями. Но судиться с транснациональными ИТ-компаниями в российской юрисдикции в принципе непросто. И главной помехой здесь является отсутствие на территории нашей страны их официальных представительств, наделенных необходимыми полномочиями. Так, московский офис Google выполняет исключительно номинальные, маркетинговые функции.

    Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Однако в скором времени процедура защиты прав российского бизнеса обещает стать значительно проще. С 1 января 2022 года зарубежные технологические компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны будут открыть такие представительства согласно закону о «приземлении», подписанному 1 июля. У каждой из них будет личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а на сайте – электронная форма для удобной обратной связи с гражданами РФ и организациями.

    Добавлю еще несколько слов об актуальности этой правовой инициативы. Взрывной рост технологий, порождением и драйвером которых, безусловно, является и сам Google, предопределяет разрыв между динамикой развития инноваций и скоростью отражения этих изменений в нормативной среде. Поэтому совершенствование законодательства имеет большое значение. Нельзя также не отметить всемирный масштаб этого процесса.

    Новые цифровые законы сегодня принимаются во всех без исключения развитых странах. Так, в июле в тех же Соединенных Штатах президент Джо Байден подписал антимонопольный указ, который существенно усложняет жизнь технологическим корпорациям. В частности, они больше не смогут скупать мелких конкурентов, а предыдущие сделки могут быть пересмотрены. Федеральная торговая комиссия США продолжает биться за признание монополии Facebook и Googlе, что в перспективе может привести к отделению их основных активов – Instagram, WhatsApp и самого пресловутого YouTube. Не отстает от общего тренда и Евросоюз, готовящийся в будущем году принять сразу два важнейших закона – о цифровых рынках и о цифровых услугах.

    Очевидно, что без вмешательства государства как института, бигтех продолжит пренебрегать интересами пользователей и уходить от ответственности. В частности, за неудаление деструктивного контента и соблюдение принципов нейтральности, то есть обеспечения недискриминационного доступа к своим платформам. Именно поэтому законодательству крайне важно «идти в ногу со временем». Иначе у подобных цифровых гигантов будет слишком много полномочий, которыми, как мы можем видеть, они пытаются «торговать». 

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