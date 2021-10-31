США и Япония испугались прогноза Путина о росте цен на нефть

Прогноз президента России Владимира Путина о росте цен на нефть встревожил Соединенные Штаты, Японию и Индию, говорится в статье Bloomberg.

По словам авторов статьи, после заявления президента России Владимира Путина о возможном росте цен на нефть страны-потребители стали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+ для увеличения добычи полезного ископаемого, передает РИА «Новости».

«Администрация [президента Соединенных Штатов Джо] Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин [в США], которые достигли семилетнего максимума. Уже несколько недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти», – говорится в публикации.

По имеющимся у обозревателей сведениям, Япония предприняла редкий для себя шаг и присоединилась к этим призывам. Китай пока хранит молчание, однако разделяет ту же точку зрения, приводят слова дипломатов авторы.

«Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти. Призывы начались около трех недель назад, но в последние дни усилились после роста цены до 85 долларов за баррель», – заключили публицисты.

В пятницу стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 83,96 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали до 82,95 доллара за баррель. Между тем в понедельник стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI впервые с октября 2014 года достигла 85 долларов за баррель на заявлениях представителей ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией сохранять осторожность в наращивании добычи. 18 октября стоимость барреля нефти марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 86 долларов.

13 октября президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации президента США Джо Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на нефть. Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не получала каких-либо запросов от США относительно возможности обсуждения стабилизации нефтяного рынка и снижения цен на углеводороды.

Напомним, 6 октября появились сообщения, что Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители в США. Днем ранее мировые цены на нефть выросли после значительного скачка на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.

В июле страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран изменился. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи был повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он вырос с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.

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