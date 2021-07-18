Страны ОПЕК+ продлили сделку до конца 2022 года

Министры стран ОПЕК+ договорились на заседании продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран поменяется, следует из финального коммюнике на сайте ОПЕК по итогам встречи.

С мая 2022 года для некоторых стран в соглашении будет скорректирован базовый уровень добычи, от которого считаются квоты по объемам производства нефти. В частности, для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи будет повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он будет повышен с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с, передает ТАСС.

Также страны ОПЕК+ договорились продолжить восстановление добычи нефти с августа и вернуть на рынок 2 млн б/с до конца 2021 года. Все страны согласовали повышение добычи нефти на 0,4 млн б/с ежемесячно «до тех пор, пока не вернут на рынок 5,8 млн б/с», что планируется сделать до сентября 2022 года. При этом в декабре 2021 года этот план может быть пересмотрен.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 1 сентября 2021 года. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОАЭ полностью поддерживают решения, принимаемые в рамках соглашения ОПЕК+, и привержены участию в сделке. Он также поблагодарил министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиз бен Сальмана за сотрудничество и конструктивный диалог.

«Мы всегда будем очень хорошими друзьями. И мы всегда будем работать вместе как друг с другом, так и со всеми странами – участницами соглашения», – отметил министр энергетики ОАЭ.

Тем временем российский вице-премьер Александр Новак заявил, что добыча нефти в России достигнет докризисного уровня в мае 2022 года, сообщает «Россия-24».

«Принято решение для рынка восстанавливать добычу [нефти] до докризисного уровня. Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года», – сказал он.

В воскресенье состоялось заседание всех глав делегаций альянса ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в июне 2021 года увеличили ее производство на 500 тыс. баррелей в сутки – до 40,9 млн б/с, в основном за счет Саудовской Аравии.