Путин допустил цену 100 долларов за баррель нефти

Президент России Владимир Путин считает, что цена за баррель нефти может достичь 100 долларов, об этом он заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Вполне возможно», – ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что Россия не стремится сдерживать добычу нефти, чтобы цены выросли до небес, все движения должны быть плавными и сбалансированными.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.

Ранее Путин заявил, что Россия – ответственный участник ОПЕК+ и рассчитывает, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года.

С начала месяца стоимость нефти выросла уже на 7-8%. Ралли на нефтяном рынке усилилось после того, как альянс ОПЕК+ на последнем заседании принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от ограничений в рамках нефтяной сделки.

Мировые цены на нефть во вторник незначительно снизились в рамках коррекции после ралли предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,05% – до 83,61 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,14%, до 80,41 доллара за баррель.