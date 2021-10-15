Новак опроверг сообщения о выпрашивании нефти у России властями США

Россия не получала каких-либо запросов от США относительно возможности обсуждения стабилизации нефтяного рынка и снижения цены на углеводороды, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу CNBC.

«По правде говоря, к нам никто не обращался, о таких запросах писали СМИ, однако я не знаю, правдивы ли они. Фактически у нас нет ни малейшего понятия о каких-либо переговорах между США и Саудовской Аравией», – приводит ТАСС ответ Новака на вопрос о том, обращались ли представители США к России с соответствующими предложениями.

В пятницу в администрации президента США Джо Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на топливо. Ранее 45-й президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в выпрашивании нефти у России.

Накануне мировые цены на нефть на открытии торгов выросли на фоне снижения прогнозов ОПЕК по добыче на 2021-2022 годы. На рост цен на нефть также повлияло резкое снижение курса доллара к корзине валют шести основных торговых партнеров США.

В среду президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. Глава государства выразил надежду, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года.

В прошлую пятницу мировые цены на нефть выросли на заявлении Минэнерго США о том, что американские власти не готовы распечатать стратегические запасы нефти. В тот же день бензин в Соединенных Штатах подорожал до рекордного за семь лет уровня.

В прошлую среду Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители и топливного кризиса в США. Днем ранее мировые цены на нефть продолжили расти после значительного скачка на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.

В июле страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран изменился. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи был повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он вырос с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.

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