Трамп обвинил Байдена в выпрашивании нефти у России

Соединенные Штаты при администрации Джо Байдена из-за потери энергонезависимости вынуждены вести переговоры о поставках нефти с ОПЕК и Россией, заявил 45-й президент США Дональд Трамп.

«Впервые мы [при администрации Трампа] обеспечили себе энергетическую независимость [Соединенных Штатов]. Теперь же они обращаются к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать нам немного нефти», – приводит ТАСС текст заявления Трампа, которое республиканец сделал на митинге перед своими сторонниками в штате Айова, критикуя нынешнюю администрацию Соединенных Штатов демократа Джо Байдена и приводя в пример итоги своего президентства.

«Мы положили этому конец. У нас к моменту моего ухода с должности было больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России. А теперь мы просим их о помощи», – сказал Трамп.

В пятницу мировые цены на нефть выросли на заявлении Минэнерго США о том, что американские власти не готовы распечатать стратегические запасы нефти. В тот же день бензин в США подорожал до рекордного за семь лет уровня.

В среду Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу Соединенных Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители и топливного кризиса в США. Днем ранее мировые цены на нефть продолжили расти после значительного скачка в понедельник на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.

В начале сентября США распечатали стратегический резерв нефти для предотвращения перебоев с поставками топлива из-за последствий урагана «Ида». В конце августа нефтяникам пришлось сократить добычу в Мексиканском заливе в связи с приближением урагана «Ида». Кроме того, 23 августа на нефтедобывающей платформе Ku-Alpha компании Pemex в Мексиканском заливе произошел взрыв, а в начале июля на платформе Ku-Charly компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул сильный подводный пожар.

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