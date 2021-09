Цены на нефть стабилизировались после резкого роста США решили распечатать стратегический резерв нефти 4 сентября 2021, 02:30

Американская нефтеперерабатывающая компания Placid Refining Company получит 300 тыс. баррелей энергоносителя из стратегического резерва США для предотвращения перебоев с поставками топлива из-за последствий урагана «Ида», говорится в заявлении Минэнерго США. Ведомство «уполномочило стратегический нефтяной резерв произвести обмен», в рамках которого 300 тыс. баррелей нефти будут переданы на НПЗ компании в районе города Батон-Руж (штат Луизиана). Данную операцию проводят «с целью облегчения в районах, затронутых ураганом «Ида», доступа к топливу, необходимому для восстановительных работ», передает ТАСС. Кроме того, Минэнерго США распорядилось выделить из стратегического нефтяного резерва 1,5 млн баррелей нефти американской компании ExxonMobil Corporation. Процедура обмена предполагает, что компания в связи с чрезвычайной ситуацией «получает взаймы сырую нефть из нефтяного резерва» США. Позднее она обязана вернуть заимствованный объем сырья в полной мере и с учетом «надбавки в виде дополнительного количества нефти». Накануне цены на нефть стабилизировались после резкого роста на фоне воздействия урагана «Ида», который сказался на работе девяти НПЗ в американском штате Луизиана. В минувшее воскресенье нефтяникам пришлось сократить добычу в Мексиканском заливе почти на 91% в связи с приближением урагана «Ида». Кроме того, 23 августа на нефтедобывающей платформе Ku-Alpha компании Pemex в Мексиканском заливе произошел взрыв. Помимо этого, в начале июля на платформе Ku-Charly нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул сильный подводный пожар.

Ракета украинского подрядчика НАСА взорвалась после запуска 3 сентября 2021, 06:49

Ракета-носитель Alpha частной компании Firefly Aerospace, выбранной НАСА для доставки аппаратуры на Луну, взорвалась во время первого тестового запуска в США. Компанией Firefly Aerospace с 2017 года владеет украинский бизнесмен Максим Поляков. Запуск состоялся в 21.59 (04.59 3 сентября мск) с площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Примерно через две с половиной минуты после старта ракета взорвалась. Firefly Aerospace сообщила, что Alpha «испытала аномалию во время работы первой ступени», передает ТАСС. Alpha должна была доставить на низкую околоземную орбиту 93 кг груза. В будущем Firefly Aerospace планирует на коммерческой основе при помощи своих ракет выводить на орбиты высотой 300 км и 500 км грузы весом до тонны и 630 кг соответственно. Напомним, в 2014 году Томас Маркусик основал Firefly Space Systems. Компания обанкротилась и в 2017 году ее купил украинский бизнесмен Максим Поляков. Компанию переименовали в Firefly Aerospace, Маркусик занимает в ней пост гендиректора. В 2021 году НАСА предоставило Firefly Aerospace контракт на доставку на Луну оборудования для проведения там научных исследований. МИД объяснил отказ продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной 3 сентября 2021, 15:35

Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили в пресс-службе МИД России, объясняя прекращение деятельности данной группы. «Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта. Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением», – говорится в сообщении на сайте МИД России. В ведомстве подчеркнули, что Москва признательна сотрудникам и руководству группы, профессионально выполнявшим свои обязанности, а также готова оказать им всестороннее содействие в завершении работы на российской территории и возвращении на родину. При этом МИД напомнил, что за семь лет деятельности группа ОБСЕ не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники. «Украинские власти и их западные покровители … стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский Комплекс мер. Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа», – подчеркнули в ведомстве. В связи с этим Москве стало очевидным, что деятельность группы ОБСЕ «не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования и ее продолжение нецелесообразно». Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит. Путин высказался о возможном уходе Лаврова и Шойгу на работу в Госдуму 3 сентября 2021, 11:39

Президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут такое решение. «Они на своем месте, хорошо работают», – отметил он. «Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия «Единая Россия», реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей», – признался глава государства, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС. «Но решения должны приниматься ими, прежде всего. Они сами должны в конечном итоге принять это решение», – добавил он. По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента России Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Владимир Путин оценил пятерку «Единой России». Политолог Оксана Гаман-Голутвина, оценивая лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму, заявила газете ВЗГЛЯД, что федеральную пятерку единороссов можно сравнить с «ансамблем», в котором персонифицирована система приоритетов страны. «Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров демонстрируют эффективность в дипломатической и военной защите интересов России на внешнем контуре. Это люди более чем достойные. Современное общество крайне разнообразно с точки зрения ценностных ориентаций и политических предпочтений. Но Лавров и Шойгу, на мой взгляд, обладают колоссальным авторитетом во всех социальных стратах», – уверена Гаман-Голутвина. В свою очередь политконсультант Алексей Куртов, комментируя утверждение списков кандидатов от «Единой России» в Госдуму, указал, что «сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой». В то же время политолог Алексей Мартынов сказал газете ВЗГЛЯД, что «Единой России» удалось привлечь в свой предвыборный список настоящих героев. «Героический министр обороны Шойгу, героический министр иностранных дел Лавров, герой борьбы с ковидом доктор Проценко. И единороссам удалось заполучить в свою федеральную пятерку этих «трех богатырей». … Не уверен, что те же Шойгу или Лавров в итоге станут парламентариями, но тот факт, что удалось уговорить их встать во главе федерального списка – это большая удача для «Единой России», – считает Мартынов. Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». Эксперт заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу 3 сентября 2021, 11:54

«Европейцы не пойдут на подписание прямых газовых контрактов о транзите с Украиной, потому что она непредсказуемый игрок. Это абсурд», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил о том, что «лучшая гарантия транзита газа – не контракт с Газпромом, а контракты с европейскими компаниями». «Витренко намекает на перенос точки приемки газа на российско-украинскую границу. В таком случае европейские компании за какие-то деньги купят газ у Газпрома, он дойдет до украинской границы, а затем уже Украина будет подписывать контракт не с Газпромом, а с европейскими компаниями на поставки газа», – предположил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Однако европейцы никогда не пойдут на подписание таких контрактов с Украиной. Они прекрасно понимают, что газотранспортная система Украины довольно старая, их трубам по 30-40 лет, а Киев – непредсказуемый игрок, постоянно завышающий тарифы и политизирующий вопрос транзита. По сути, Украина токсична для бизнеса», – указал эксперт. «Поэтому вряд ли кто-то из европейских компаний захочет заниматься подобного рода транзитом газа через Украину. Ни одна здравомыслящая компания в Европе на это не пойдет. Более того, идея Витренко звучит как бред на фоне заявления Зеленского о том, что российский газ – «самый грязный в мире». И практически сразу после этого Витренко рассуждает о транзите нашего газа. Это абсурд», – констатировал Юшков. «В целом же смысл подобных заявлений сводится к тому, чтобы лишний раз представить Россию как сторону, не готовую идти на диалог с Украиной по газовому вопросу, а Газпром – неконструктивным партнером. Их основная задача – показать, что Россия использует газ в качестве энергетического оружия, а значит, Европа должна ввести санкции против «Северного потока – 2», – заключил эксперт. Ранее глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что самая лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – это не новый контракт с Газпромом, а контракты с европейскими компаниями. Поэтому Киев ждет «переговоры, которые должны организовать немцы». На переговорах украинская сторона «будет с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину». «Это то, что нам нужно», – сказал глава Нафтогаза. При этом он подчеркнул, что Киеву нужны «не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками», а «контракты с европейскими компаниями на транзит». «А вот если таких контрактов не будет, если Газпром будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», – сказал Витренко. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». На Украине предложили переименовать украинский язык в «руський» 3 сентября 2021, 16:41

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський» вслед за переименованием государства в Русь-Украину. «У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: «руський» или «украинский». Не «российский», а «руський», – сказал Арестович, передает РИА «Новости». По его словам, он также делает все возможное для переименования страны. «Конечно, это все надо устанавливать на научной основе. И если всерьез этим заниматься, нужно собирать научно-практическую конференцию, а может быть, и не одну, тем более что дело-то большое. Это дело конституционного большинства (в парламенте), изменений конституции, это дело, возможно, референдума всенародного, но все равно туда идти нужно», – добавил он. Ранее Арестович заявил, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – сказал он. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, коммент

Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, включающее расширение функционала отделений почты, будет запущено в ближайшее время, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). «Из 2,5 тыс. почтовых отделений Дальнего Востока 80% расположены именно в труднодоступных населенных пунктах. Из них три четверти требуют капитального ремонта и обновления», – отметил глава государства. Путин напомнил, что ранее поддержал предложение партии «Единая Россия» модернизировать и нарастить функционал почтовых отделений, чтобы с их помощью граждане могли получать государственные услуги, дистанционно приобретать необходимые товары, в том числе продукты питания и лекарства. «Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, почтовой сети по всей России мы начнем уже в ближайшее время. Пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае, а также в Бурятии», – приводит слова Путина ТАСС. Путин выразил уверенность в полном восстановлении отношений с Украиной 3 сентября 2021, 13:20

Ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, заявил президент Владимир Путин, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». «Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», – сказал он, передает РИА «Новости». На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спустя годы в отношениях Украины и России вновь будут позитивные тенденции. «Я думаю, что с годами все поменяется. ... Считаю, что мы все равно – соседи, и будет позитивный результат», – сказал он в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США. Президент отвечал на русском языке на вопрос русскоязычного слушателя, передает ТАСС. Зеленский также высказался по вопросу мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Он сообщил, что Киев «с удовольствием» хотел бы завершить вооруженный конфликт в этом регионе. «Сейчас и вчера мы опять читали сигналы из РФ: мол, Украина не хочет закончить войну. Удивительно, войну не мы начали, мы-то с удовольствием хотим (войну) закончить», – сказал глава государства. Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне. При этом Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского. Презентован проект Большого Северного морского пути 3 сентября 2021, 08:12

Глава Росатома Алексей Лихачев в рамках Восточного экономического форума презентовал проект Большого Северного морского пути, который транспортно соединит страну от границы с Норвегией до границы с Северной Кореей. «Большой Северный морской путь от Мурманска до Владивостока играет важнейшую роль в обеспечении транспортной безопасности, связывает по морю европейскую часть России с Дальним Востоком. Это морской транспортный коридор, включающий территориальное море и исключительную экономическую зону Российской Федерации от морской государственной границы с Норвегией в Баренцевом море до морской государственной границы с Корейской Народной Демократической Республикой, включая акваторию Северного морского пути. Мы заинтересованы в наращивании сотрудничества при реализации этого проекта как с российскими партнерами, так и с зарубежными коллегами», – передает РИА «Новости» слова Лихачева. Для реализации проекта Росатом и Минвостокразвития России на ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве при развитии Большого Северного морского пути в целях обеспечения устойчивого роста экспортного, каботажного и транзитного грузопотока. «Предварительные оценки нам говорят, что мы можем удвоить перевозки по Северному морскому пути в горизонте до 2030 года, а после 2035 года выйти на сумму грузопотоков по Большому Северному морскому пути до 250 млн тонн», – сказал Лихачев. На сессии было отмечено, что удвоение грузоперевозок к 2030 году планируется до уровня 150 млн тонн, из которых 30 млн – транзитные грузы. Также на сессии были представлены материалы, что по итогам 2020 года по Севморпути перевезено 33 млн тонн грузов. В 2024 году планируется рост до 80 млн тонн. Ранее Росатом решил провести для школьников и студентов экспедицию на Северный полюс. Греф: Россия к 2050 году потеряет больше половины производства нефти и газа 3 сентября 2021, 09:34

Достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году обойдется миру в 140 трлн долларов, или 3% мирового ВВП ежегодно, а падение энергетического экспорта России к этому моменту может составить около 200 млрд долларов, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ВЭФ. По слова Грефа, согласно подсчетам Сбербанка, чтобы достичь к 2050 году мировой углеродной нейтральности, две трети мировой энергии должны будут добываться из возобновляемых источников. «Возможные последствия для энергетического экспорта России к 2050 году от энергоперехода – это падение энергетического экспорта на 179 млрд долларов к 2035 году, к 2050 году – на 192 млрд долларов. Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа – на 52%, энергетического угля – на 90%», – сказал он, передает ТАСС. По мнению Грефа, последствия для бюджета России и доходов населения при сценарии достижения мировой углеродной нейтральности к 2050 году также будут ощутимыми. «Доходы населения, к сожалению, мы прогнозируем, могут упасть на 14% и примерно 5 трлн рублей составят потери бюджета Российской Федерации к 2035 году», – отметил он. Глава Сбербанка подчеркнул, что последствия от энергоперехода коснутся не только энергетиков и отраслей экономики, это повлияет на каждого человека, на повседневную жизнь. «Мы должны будем более быстро внедрять все, что касается экономии энергоресурса – система умного дома, отопление и т. д. Мы должны поменять свое поведение, должны задуматься о том, что есть дополнительный стимул, чтобы строить скоростные железные дороги, потому что авиационные выбросы очень велики», – отметил он. Резюмируя подсчеты Сбербанка, Греф назвал шесть основных рисков от энергоперехода к 2050 году: падение экспортной выручки, занятость, проблема моногородов, потенциальная утрата российского лидерства в мировой энергетике, потеря бюджетных доходов, проблемы энергокомпаний при отсутствии трансформации и их возможное банкротство. Греф также сообщил, что Сбербанк направил свой прогноз в Минэкономразвития. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия планирует снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года и со временем достичь углеродной нейтральности к 2030 году. «Талибан» понес большие потери в Панджшере 3 сентября 2021, 10:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил о взятии под свой контроль города Чарикар – центра провинции Парван к северу от Кабула – и о том, что в результате боев в Панджшере «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) понес большие потери. Представители фронта написали в Twitter, что минувшей ночью талибы продолжили штурм Панджшерской долины с нескольких направлений: со стороны перевала Хавак, через долину Андараб, со стороны перевала Саланг, в районе уезда Шотул, а также со стороны города Гулбахор, провинции Парван, передает «Интерфакс». По их данным, «Талибан» перед началом штурма заставил компании отключить Панджшеру услуги связи и интернета, а также подачу электроэнергии. По всем трем направлениям талибы понесли тяжелые потери, десятки тел боевиков остаются на поле боя. Несколько десятков радикалов сдались в плен, среди бойцов фронта также есть потери. На перевале Ховак талибы потеряли не менее 100 человек убитыми, полностью разгромлена группировка в уезде Шотул, группировка в районе Саланг блокирована, добавили представители антиталибского сопротивления. В ходе контратаки бойцам Фронта национального сопротивления удалось отбросить террористов за пределы города Чарикар, под контроль был взят центр провинции Парван. Сообщается также о том, что сторонникам Ахмада Масуда, который возглавляет антиталибовский Фронт, удалось отбить у талибов четыре уезда в провинции Бадахшан. Представители Фронта сообщают в соцсетях о столкновениях с радикалами и в провинции Тахар, в том числе в находящемся вблизи с границей с Таджикистаном уезде Хваджа-Гхар. Это стало возможным после того, как талибы понесли тяжелые потери в боях против Панджшера и были вынуждены оттянуть на это направление дополнительные силы из Бадахшана, Тахара и Кундуза, ослабив свои позиции в этих провинциях. Ранее Фронт сопротивления Афганистана в провинции Панджшер заявил, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присоединилась к радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в борьбе с силами сопротивления. Талибы взяли под контроль провинцию Панджшер 3 сентября 2021, 19:56

Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер. «Панджшер перешел под контроль «Исламского эмирата» (самоназвание политической системы талибов. – Прим. ВЗГЛЯД)», – написал Карими в Twitter, передает РИА «Новости». «Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех (вице-президент. – Прим. ВЗГЛЯД) и Ахмад Масуд (лидер сил. – Прим. ВЗГЛЯД) бежали», – сообщил источник в полиции в Кабуле. Между тем источник агентства во «Фронте сопротивления Панджшера» опроверг эту информацию. Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан. В пятницу Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибли более 300 боевиков движения «Талибан». Лавров сказал, чего боится 3 сентября 2021, 14:09

Глава МИД Сергей Лавров признался, что боится высоты, а также заметил, что в последнее время его никто не пугал. «Вчера», – передает РИА «Новости» ответ Лаврова на марафоне российского общества «Знание» на вопрос, когда он в последний раз испытывал страх. «Я был в Екатеринбурге, и встречу с общественностью, встречу с бизнесом, с бизнесменами, наши хозяева организовали в здании Русской медной компании, построенном британским архитектором. Одно из лучших вообще по архитектуре, высотное и ... я боюсь высоты, а меня подняли на двадцать какой-то этаж, причем в лифте, который имеет стеклянную стену и вынесен на улицу. Вот этого я действительно боюсь, мне неприятно», – рассказал министр. Он добавил, «честно об этом говорю, но вот так ... по крайней мере больше никто меня не пугал». В здании штаб-квартиры РМК, спроектированной Норманом Фостером в Екатеринбурге, 15 этажей. Его необычный фасад напоминает структуру кристаллической решетки меди и повторяет ее цвет. Ранее Лавров не исключил кражу США российских спортсменов под предлогом допинга. Столтенберг призвал Россию раскрыть детали учений «Запад-2021» 3 сентября 2021, 15:28

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Россия должна предоставить данные о военных учениях «Запад-2021» из-за возросшей обеспокоенности стран Балтии, Польши и Украины. Генсек считает, что Россия «должна вести себя предсказуемым образом». «Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения», – утверждает он, передает ТАСС. Совместные стратегические учения «Запад-2021» пройдут 10–16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Белоруссии. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было. Американские СМИ написали о страхе сирийских крестьян остаться без защиты войск США 3 сентября 2021, 10:41

Сирийские крестьяне опасаются ухода американских войск после вывода армии США из Афганистана, пишет The Wall Street Journal. В публикации описывается обстановка на северо-востоке Сирии, где местные жители опасаются полного вывода американских войск. По данным СМИ, американские войска уже оставили три базы на территории Сирии. Военачальники армии США и их союзники из возглавляемых курдами Сирийских демократических сил встретились с местными жителями, чтобы спросить об угрозах безопасности, пишет The Wall Street Journal. При этом Пентагон в пятницу опроверг сообщения СМИ о сокращении присутствия американских войск в Сирии. «Это не так. Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними. Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться», – сказал РИА «Новости» представитель министерства обороны США. Ранее Пентагон оценивал свое присутствие в стране в 900 военнослужащих. Отметим, что в июле Россия и Сирия призвали США немедленно передать правительству в Дамаске контроль над всеми незаконно оккупируемыми в республике территориями, об этом говорилось в совместном заявлении межведомственного координационного штаба двух стран по возвращению беженцев на территорию республики. В заявлении подчеркивалось, что несмотря на проводимую правительством Сирии колоссальную работу по восстановлению разрушенной за годы боевых действий инфраструктуры страны и обеспечению безопасности граждан, «США и их союзники продолжают любыми способами препятствовать стабилизации обстановки в стране». Вывод войск США из Афганистана, который завершился 30 августа, обернулся хаосом. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. 26 августа возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». А в ходе удара ВС США в Афганистане 29 августа погибли семь детей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский проигнорировал «наставления» Порошенко перед встречей с Байденом 3 сентября 2021, 10:09

В офисе президента Украины прокомментировали наставления бывшего главы государства Петра Порошенко, которые тот дал Владимиру Зеленскому перед визитом в США. В эфире ток-шоу «Право на власть» глава офиса президента Андрей Ермак пояснил, что Зеленский слушает советы других людей, но не Порошенко, передает УНИАН. «Я думаю, что вы знаете мою позицию. Я считаю и уверен в том, что наконец Украина имеет лучшего президента за всю историю, поэтому он безусловно прислушивается к мнениям не только членов своей команды, но и к людям, которые действительно имеют опыт, необходимые знания. Но не думаю, что в этом списке есть пятый президент Украины», – заявил Ермак. 30 августа бывший президент на своей странице в Facebook обнародовал шестиминутное видео под названием «Порошенко дал наставления Зеленскому». В нем он рассказал, на чем Зеленский должен сосредоточиться в США, с кем встретиться и какие вопросы обсудить. Порошенко также упомянул о себе, давая советы нынешнему главе государства: «Установить добрые личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум на том уровне, который существовал при моей каденции». Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил терапевтом Зеленского: встреча с Джо Байденом не принесла киевскому гостю ничего из того, на что он рассчитывал.