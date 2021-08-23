На нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе произошел взрыв

Взрыв и пожар произошли в субботу на нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе, сообщило издание Codigo Veracruz.

«Неофициальные источники сообщают о взрыве платформы Ku-Alpha в нефтеносном районе Кампече. Сообщается, что инцидент произошел в центре распределения газа и нефти на другие нефтяные объекты. Пока не известно, есть ли жертвы», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

В компании Pemex пока не подтверждают инцидент в мексиканском заливе.

Морская платформа Ku-Alpha действует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тыс. баррелей нефти в сутки. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 млрд баррелей.

В начале июля на платформе Ku-Charly нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул сильный подводный пожар.

Напомним также, 1 апреля 2015 года в Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платформе компании Pemex, в результате один человек погиб, еще 16 пострадали.

Еще одна чрезвычайная ситуация произошла в Мексиканском заливе в апреле 2010 года, когда управляемая британской компанией BP платформа «Глубоководный горизонт» затонула у побережья США после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом, унесшим жизни 11 человек. Утечка нефти, которая началась следом, нанесла ущерб штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи и стала причиной экологической катастрофы. Компания ВР предпринимала многочисленные и большей частью безуспешные попытки устранить утечку. К августу 2010 года из аварийной скважины в залив вылилось 4,9 млн баррелей нефти, что стало крупнейшим в истории человечества бедствием такого рода.