На нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе произошел взрыв

Чрезвычайное положение введено в Нью-Йорке

Пресс-служба губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщила, что в ряде округов, включая город Нью-Йорк, вводится чрезвычайное положение.

Такое решение связано с приближением урагана «Генри», который, вероятно, «затронет прибрежные районы, обрушившись штормовыми порывами, сильными дождями, может привести к повсеместным отключениям электроэнергии». Куомо попросил президента США Джо Байдена также ввести чрезвычайное положение, что позволит вмешаться Федеральному агентству США по чрезвычайным ситуациям.

При этом Куомо отметил, что Нью-Йорку «не привыкать к ущербу, который может быть нанесен ураганом», жители уже сталкивались с этим «во время супер-бури «Сэнди» (в 2012 году – прим. ВЗГЛЯД), и «Генри» должен стать бурей такого же уровня», передает РИА «Новости».

CBS New York сообщает, что первый с начала пандемии крупный концерт в Нью-Йорке был прерван в субботу из-за плохой погоды, вызванной приближением урагана. Речь идет о концерте We Love NYC: The Homecoming Concert. Примерно через 2,5 часа после начала концерта, когда на сцену вышел певец Барри Манилоу, присутствующих попросили разойтись из-за ухудшения погоды.