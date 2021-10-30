Путин призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса Путин призвал страны мира вести сотрудничество без дискриминации Путин предупредил о рисках глобальной инфляции 30 октября 2021, 14:50 Текст: Алексей Дегтярев

В мире существуют риски глобальной инфляции, и важно не допустить раскручивание спирали, а также нормализовать бюджетную политику, заявил президент России Владимир Путин, выступая на G20. Избыточное стимулирование перешло в общую нестабильность, рост цен на финансовые активы и на товары в отдельных рынках, включая энергетический и продовольственный, сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Главной причиной таких явлений стали серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках, считает он. «Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе. Из-за этого не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство», – подчеркнул Путин. Он призвал не допустить «раскручивание стагфляционной спирали» и заниматься нормализацией бюджетной и денежно-кредитной политики, «повышать качество управления структурой спроса в экономике, настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан». Также в субботу глава государства на G20 заявил, что Россия нормализовала свою экономическую политику, и бюджет страны будет профицитным.

Путин поручил повысить объём закачки газа в Европу после заполнения хранилищ в РФ 27 октября 2021, 19:18

Фото: Евгений Паулин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. «Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, передает ТАСС. Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров. Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе. Новым детским омбудсменом стала многодетная мать и жена священника 27 октября 2021, 18:24

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову на пост уполномоченного по правам ребенка. «Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания. Львова-Белова заявила, что «прямо сейчас» приступит к своим обязанностям и встретится с командой уполномоченного, передает ТАСС. «Я бы хотела попросить у вас возможности встречи через два месяца. Сейчас я бы хотела погрузиться в работу, а через два месяца уже более предметно обсудить свое видение и задачи на ближайшую перспективу», – обратилась к президенту новый детский омбудсмен, передает РИА «Новости». «Хорошо, мы так и сделаем», – ответил Путин. Львова-Белова выпускница четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школы губернаторов»). В сентябре 2020 года вошла в число победителей конкурса «Лидеры России 2020». Мария Львова-Белова родилась в Пензе 25 октября 1984 года. В 2003 году окончила Пензенское училище культуры и искусств, в 2005-м – Самарскую государственную академию культуры и искусств. С 2019 года обучается в Пензенском государственном технологическом университете. Награждена Почетной грамотой президента РФ (2018 год). С 2009 по 2020 год являлась соучредителем Пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест». С 2014 года – учредитель Автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи». Львова-Белова с 2019 года по сей день состоит в президиуме генерального совета партии «Единая Россия», сопредседателем рабочей группы по поддержке гражданского общества. С 2020 года – сенатор Совета Федерации, член комитета по социальной политике, полномочный представитель СФ при уполномоченном при президенте по правам ребенка. Львова-Белова замужем за священником пензенской митрополии Павлом Когельманом, имеет пятерых кровных детей и четырех приемных. Опекун у 13 молодых людей со статусом недееспособности. Путин оценил запасы газа в европейских хранилищах 27 октября 2021, 19:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже средних показателей за последние пять лет. По его словам, цены краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. «А уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет», – сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Он также отметил, что ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, прежде всего речь идет о Европе. «Мы с вами сегодня рассмотрим ряд перспективных проектов развития российского топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента. Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа», – сказал президент. Ранее в среду цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов снизилась на 2,5% и составила 1035 долларов за тысячу кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС. Песков объяснил значение значка на груди Путина 27 октября 2021, 16:23 Текст: Елизавета Булкина

В социальных сетях обратили внимание на украшение на лацкане пиджака президента России Владимира Путина во время его выступления в режиме видеоконференции на XVI Восточноазиатском саммите. Журналисты задали вопрос об украшении пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.



«Это значок саммита ВАС», – передает его слова «Говорит Москва». Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. Путин поздравил Аверину с победой на ЧМ 28 октября 2021, 19:16 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии в упражнениях с булавами и отметил ее недосягаемое для соперниц мастерство. «От души поздравляю Вас с победой. Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что победа спортсменки является заслуженной наградой за ее трудолюбие, талант, искреннюю и безграничную любовь к избранному делу. В четверг Дина Аверина завоевала серебряную награду мирового первенства в японском Китакюсю в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Аверина в ходе соревнований подала протест, который был отклонен. Ранее Дина Аверина заняла первое место на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Соревнования проходят в японском Китакюсю. Спортсменка набрала 27,100 балла. Второй стала ее сестра Арина Аверина (26,750), третье место заняла Анастасия Салос из Белоруссии (26,400). Ранее на мировом первенстве в Японии Дина Аверина выиграла золотые медали в упражнениях с обручем и мячом, Арина Аверина завоевала серебро по итогам выступлений с мячом. Путин заявил о близости позиции России и стран АСЕАН по ключевым проблемам 28 октября 2021, 11:41 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин констатировал близость позиций Москвы и участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ключевым международным проблемам и призвал активизировать взаимодействие. Путин заявил, выступая по видеосвязи на саммите Россия – АСЕАН, что позиция Москвы и государств АСЕАН «по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки», и главное, что «все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном азиатско-тихоокеанском пространстве», передает ТАСС. По мнению Путина, «сейчас имеются реальные возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН, в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов». Ранее Путин заявил об интересе стран Евразии в стыковке различных интеграционных процессов. Путин на G20 заявил о профицитном бюджете у России 30 октября 2021, 14:18 Текст: Алексей Дегтярев

Россия нормализовала свою экономическую политику, бюджет страны будет профицитным, заявил президент Владимир Путин, выступая на G20. В 2020 году в России на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, здравоохранения дефицит бюджета вырос до 4%, это позволило в том числе восстановить рынок труда, заявил президент страны, передает РИА «Новости». «А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику», – добавил Путин. Также Путин затронул тему кризисных явлений на региональных энергетических рынках. По его словам, эти события показали, насколько важна стабильная работа энергетического сектора экономики. По словам российского президента, устойчивость глобальных энергетических рынков прямо зависит от ответственности производителя и потребителя. Ранее Госдума в первом чтении одобрила проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Второе чтение пройдет 23 ноября. В 2022 году на цели развития предусмотрено 3,7 трлн рублей, в 2023 году – 4 трлн, в 2024 году – 4,1 трлн рублей. Путин заявил о готовности России делиться опытом в борьбе с пандемией 27 октября 2021, 16:04 Текст: Елизавета Булкина

Россия готова делиться с другими государствами опытом в борьбе с пандемией, заявил президент Владимир Путин на Восточноазиатском саммите. Президент также предложил расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН во Владивостоке. «Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с [коронавирусной] инфекцией», – передает его слова ТАСС.

«Мы могли бы расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – добавил Путин. Глава государства также поддержал создание механизма признания вакцинации от коронавируса.



«Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств», – сказал он на Восточноазиатском саммите в среду.



«Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», – заявил Путин. Ранее Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Путин назвал сроки возобновления турпотока по ж/д между Россией и Финляндией 29 октября 2021, 15:39 Текст: Елизавета Булкина

Турпоток по железной дороге между Россией и Финляндией может возобновиться к концу года, заявил президент Владимир Путин во время встречи с финским коллегой Саули Ниинисте. «К сожалению, (из-за пандемии коронавируса) большой урон был нанесен туристической области. Но тем не менее возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», – передает слова главы государства ТАСС. В ходе встречи Путин поблагодарил Ниинисте по-фински. Ранее сообщалось, что пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией планируется возобновить с 12 декабря. Путин попросил медиков уделять особое внимание просвещению в вопросах вакцинации от COVID 28 октября 2021, 11:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин надеется, что российские медики во взаимодействии с волонтерами будут уделять приоритетное внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса. «Сегодня во главу угла ставится вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации. Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме», – передает РИА «Новости» текст обращения Путина к участникам VIII съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата». Он отметил, что Национальная медицинская палата по праву считается одной из самых крупных и авторитетных общественных организаций страны. «В числе ваших первоочередных задач – выработка и внедрение отраслевых стандартов, регулирование этических аспектов врачебной деятельности, защита интересов медицинских работников, совершенствование профильного образования», – сказал президент. Он особо отметил вклад участников палаты в противодействие пандемии коронавируса. «Мы гордимся отлаженной работой системы санитарных органов, самоотверженностью врачей, среднего и младшего персонала. И, конечно, тем, что именно в России была создана первая в мире вакцина с доказанной эффективностью», – подчеркнул Путин. Ранее Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для ряда работников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков пообещал доложить Путину о письме благотворительных фондов по закону об иноагентах 28 октября 2021, 13:12 Текст: Елизавета Булкина

Президенту Владимиру Путину сообщат об обращении, которое ему направили руководителей благотворительных фондов России, о выведении таких организаций из-под действия закона об иноагентах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Пока президент это обращение не видел. Безусловно, оно будет во все доклады включено, будет доведено до сведения главы государства», – передает его слова ТАСС. Песков добавил, что Путин на Валдайском форуме обсуждал тему оценки применения этого закона, «и президент говорил о необходимости поработать и разобраться с правоприменительной практикой этого закона». Письмо президенту с просьбой вывести благотворительные фонды из-под действия закона об иностранных агентах подписали многие звезды и благотворители. «Среди подписавшихся – учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, соучредитель «Подсолнуха» Тимур Бекмамбетов, учредитель фонда «Я в помощь» актер Никита Кукушкин, учредитель фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, председатель организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, президент Русфонда Лев Амбиндер и другие - всего 40 человек», – сообщило издание «Такие дела». В письме говорится, что деятельность благотворительных организаций и так контролируется Минюстом и не может считаться политической. Между тем нормы закона об инагентах не распространяются на религиозные организации, объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, госкорпорации, госкомпании и созданные ими НКО, государственные и муниципальные учреждения, а также международные фонды. Президент Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что закон про иноагентов связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в связи с политической деятельностью. Кремль анонсировал участие Путина в заседании Высшего госсовета Союзного государства 28 октября 2021, 12:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет 4 ноября в режиме видео-конференц-связи, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Действительно, в День народного единства, 4 ноября, состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Пройдет оно в режиме видеоконференции», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли это мероприятие организовано в формате личной встречи или пройдет по видеосвязи. По его словам, Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совбеза в режиме видеоконференции. «Далее в течение дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции. И несколько уже закрытых рабочих встреч», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее Кремль подтвердил предстоящий Высший госсовет Союзного государства с участием Путина и Лукашенко. В Кремле назвали тему разговора Путина с премьером Израиля 28 октября 2021, 13:06 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ходе контактов с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом 22 октября обсуждал сирийскую проблематику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сирийская проблематика обсуждалась в ходе недавних контактов президента и премьер-министра», – передает РИА «Новости» комментарий Пескова на сообщения СМИ о том, что Путин попросил израильского коллегу призвать США ослабить некоторые санкции против Сирии комментируя сообщения СМИ о том, что Путин попросил израильского коллегу призвать США ослабить некоторые санкции против Сирии. Ранее Песков сообщил, что Путин и Беннет в Сочи обсуждали, в том числе, ситуацию с коронавирусом. Напомним, 22 октября Путин и Беннет провели встречу в сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей». Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Кроме того, Беннет заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности. Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной. Путин призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса 30 октября 2021, 14:27 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за непрекращающегося процесса мутаций коронавируса следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин от инфекции, а также призвал страны ускорить признание вакцин от COVID. «С учетом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин», – заявил Путин на саммите G20 в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Он также указал, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса и другим жизненно важным ресурсам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, в том числе среди стран G20. «Хотел бы обратить внимание, что несмотря на решение «Группы двадцати» доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит, в том числе, из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе государств «Двадцатки», к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», – заявил Путин. По его словам, ситуация с коронавирусом требует улучшения качества и доступности медпомощи во всем мире. «Остро стоит вопрос о том, чтобы ВОЗ ускорила процесс преквалицификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен: чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую, активность. Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки взаимное признание национальных вакцинных сертификатов», – заявил Путин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин призвал страны мира вести сотрудничество без дискриминации 30 октября 2021, 15:05 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона выступает за недискриминационное сотрудничество между странами мира во всех отраслях, заявил президент России Владимир Путин, выступая на G20. «Залогом устойчивого и долгосрочного восстановления глобальной экономики, повышения уровня жизни и благосостояния населения является обеспечение условий для равноправного, недискриминационного сотрудничества всех стран и народов. В этом, как мы понимаем, и состоит ключевая задача G20 как форума ведущих экономик мира», – цитирует Путина РИА «Новости». Также в субботу глава российского государства на G20 заявил, что Россия нормализовала свою экономическую политику, и бюджет страны будет профицитным. Путин предупредил, что в мире возник риск глобальной инфляции.