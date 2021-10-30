Путин на G20 заявил о профицитном бюджете у России

Россия нормализовала свою экономическую политику, бюджет страны будет профицитным, заявил президент Владимир Путин, выступая на G20.

В 2020 году в России на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, здравоохранения дефицит бюджета вырос до 4%, это позволило в том числе восстановить рынок труда, заявил президент страны, передает РИА «Новости».

«А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику», – добавил Путин.

Также Путин затронул тему кризисных явлений на региональных энергетических рынках. По его словам, эти события показали, насколько важна стабильная работа энергетического сектора экономики.

По словам российского президента, устойчивость глобальных энергетических рынков прямо зависит от ответственности производителя и потребителя.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Второе чтение пройдет 23 ноября.

В 2022 году на цели развития предусмотрено 3,7 трлн рублей, в 2023 году – 4 трлн, в 2024 году – 4,1 трлн рублей.