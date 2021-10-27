Захарова обвинила Францию в «милитаризации соцсетей»

Франция фактически взяла курс на милитаризацию соцсетей, представив новую доктрину «Информационная борьба за влияние», по сути это будет манипулирование общественным мнением, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«20 октября министр обороны страны Ф. Парли на пресс-конференции в Париже пообещала, что отныне французские киберсолдаты будут бороться за умы и сердца людей в информпространстве, в том числе в социальных сетях, а по сути – заниматься манипулированием общественным мнением», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова поинтересовалась, уведомила ли Франция администрации IT-гигантов, что отныне они с точки зрения западной мысли, превыше всего ценящей свободу и плюрализм, – театры военных действий. Она отметила, что министр обороны страны Флоранс Парли этого не уточнила.

«Это уточнил генерал генштаба Франции Т.Буркхард: «Информационное поле – это театр настоящей войны», – отметила представитель МИД.

«Сама Доктрина весьма откровенна. В ней прямым текстом говорится, что «информационная война стала реальностью для армий», она подробно расписывает цели и типы операций в информационной среде, используя при этом абсолютно военный вокабуляр. Речь идет о сознательных манипуляциях в социальных сетях, «вынуждении», «противодействии» и «дискредитации», – пояснила Захарова.

По ее словам, теперь, когда «в очередной раз «Либерасьон» будет писать какие-то домыслы о неких «фабриках троллей», или когда институты при МИД и минобороны Франции будут утверждать, что российские медиа «манипулируют фактами», мы будем советовать французским коллегам обращаться во французское же военное ведомство за картами инфоминных полей».

«Интересно и то, как вечно критикующие Россию за национальное законодательство в сфере СМИ «Репортеры без границ» отнесутся к тому, что французское минобороны объявило информационное пространство новым полем боя и планирует развернуть информационные операции по захвату влияния. Как французские правозащитники, выпускающие заявления по каждому поводу, оценят планы французских же военных манипулировать информацией в социальных сетях и, как отмечено в доктрине, «вынуждать оппонента принимать неверное решение», – задалась вопросом дипломат.

То, что французы ведут наступательные действия в информационном, в том числе сетевом пространстве прекрасно видно по ситуации вокруг Мали, ЦАР и т.д. «СМИ Франции и франкофонии зависят от партитуры дирижера», – заметила Захарова.

«А вот о конкретных инструментах французские официальные лица рассказали впервые. В частности, о платформе CAR-ISM – передовом механизме искусственного интеллекта, которую под нужды Минобороны разрабатывает целый IT-конгломерат, включая Airbus Defence and Space. Судя по имеющейся информации, CAR-ISM будет оперировать в соцсетях исключительно инструментально. Этот спрут, запущенный в сеть, станет анализировать сообщества, интернет-пользователей, их реакцию и строить событийные прогнозы. И все это – для целей военной разведки и «наступательной информационной борьбы», – написала она, добавив, что так открыто заявлять о своих намерениях превратить информационное пространство в поле боевых действий еще никто не решался.

Захарова поинтересовалась также мнением ОБСЕ по этому поводу.

Франция, фактически, официально взяла курс на милитаризацию соцсетей, на трансформацию вспомогательного инструментария «классической» военной пропаганды в самостоятельный вид вооружений. С учетом того, что некоторые эксперты уже считают информационно-пропагандистские приемы в глобальном мире сопоставимыми с оружием массового поражения, если не по поражающей силе, то как минимум по покрытию, заявления Парижа ничего, кроме серьезной обеспокоенности, вселять не могут», – продолжила представитель МИД.

«А между тем, очень любопытно, как к этому отнесутся администрации самих «цифровых гигантов». Собираются ли они предпринимать какие-то меры, в том числе относящиеся к настройкам модерации, по недопущению кампаний дезинформации и таргетированного воздействия на общественное мнение, прямо предусмотренные доктриной?» – заключила дипломат.

Напомним, Парли указала, что «информационное пространство стало местом стратегического соперничества», Париж должен быть в состоянии «вести борьбу в информационной сфере». Подчеркивается, что «лживая, подвергнутая манипулированию, сильно препарированная информация» является «оружием» как террористов, так и стратегических соперников Франции.