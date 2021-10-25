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Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана
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Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву с поздравлением с убедительной победой на выборах главы государства, сообщила пресс-служба Кремля.
«Уважаемый Шавкат Миромонович, искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах главы государства. Итоги голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Узбекистана и защиту его интересов на международной арене», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что Мирзиеев вносит большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном.
«От души желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», – заключил российский лидер.
Также Путин поздравил Мирзиеева в ходе телефонного разговора. Главы государств обсудили развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Напомним, председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев заявил, что по итогам выборов президента Узбекистана явка избирателей составила 80,8% к моменту закрытия участков.
Меркель рассказала об «осознании серьезных разногласий» с Путиным
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что еще в 2001 году во время выступления президента России Владимира Путина в Бундестаге осознала наличие серьезных разногласий с российским лидером.
Меркель заявила в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что ей «было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия». Она выразила мнение, что для Путина «распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства», передает ТАСС.
Меркель также выразила мнение, что роль Берлина в мире снижается, несмотря на то что ФРГ – богатая страна. Причиной, по ее мнению, стало «полное изменение баланса сил».
«Когда я стала канцлером, ВВП Китая, составлявший 2,3 трлн долларов, был несколько ниже, чем у Германии с ее 2,8 трлн. Сегодня ВВП Китая составляет 14,7 трлн, а наш вырос до 3,8 трлн», – пояснила она.
На этом фоне она призвала «стратегически умно выстраивать наши отношения», указав, что необходимо «бороться за то, чтобы и впредь сохранить свое значение». Меркель считает, что теперь «нужно сделать все для поиска пути, который позволит сплотить Европу».
Напомним, Владимир Путин выступил в Бундестаге 25 сентября 2001 года. Тогда он напомнил о давних традициях российско-германских отношений, о том вкладе, который внесли немцы в развитие российской экономики и культуры, затронул вопрос обеспечения глобальной безопасности и другие темы. Основную часть своей речи глава государства произнес на немецком языке.
Отметим, что в августе 2021 года российский лидер сказал, что их с Меркель взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса. Сама канцлер в июле посоветовала преемнику оставаться в диалоге с Москвой.
Новые власти Афганистана оценили заявление Путина о «Талибане»
Пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который назвал условие исключения организации «Талибан*» из списка террористических.
Балхи заявил, что его ведомство «приветствует высказывания» Путина «по поводу исключения имен руководителей» Исламского эмирата Афганистан (такое название талибы* используют для своего государства) «из черного списка».
В МИД Афганистана сказали, что «война подошла к концу», государства «внесут позитивные изменения в свои подходы к Афганистану». По словам Балхи, Афганистан «стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности», передает РИА «Новости».
Напомним, Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что Россия будет принимать решение об исключении организации «Талибан*» из списка террористических в зависимости от решений талибов*.
Китайцы оценили слова Путина о военном союзе с Пекином
Читатели китайского портала «Гуаньча» поддержали заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости в военном союзе между Москвой и Пекином, поскольку «хорошая дружба лучше союза».
«Всеобъемлющее стратегическое партнерство на самом деле лучше традиционного военного союза, поэтому концепция военного союза для нас давно устарела» – приводит РИА «Новости» слова читателя Цянь Шоу.
Согласен с ним и комментатор с ником zaddy, он считает, что «стратегическое партнерство намного более гибкое, чем военный блок, так зачем нам его создавать?».
Китайские пользователи уверены, что между Россией и Китаем установились крепкие дружеские отношения, а это «лучше союза».
Также некоторые комментаторы сравнили этот подход с американской стратегией создания разветвленной сети союзов.
«Только США считают, что если вы не создадите альянс, у вас не будет железных союзников, и никто вам особо не поможет», – отметил один из пользователей.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», заявил, что России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, поскольку они дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и не создают военного блока, как НАТО.
Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке Путина в тайге
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У президента России Владимира Путина в палатке во время ночевки в тайге был нарисованный очаг, как в сказке о Буратино, рассказал министр обороны Серей Шойгу.
«Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Министр отметил, что обогреватель вызвал «живой и неподдельный веселый интерес», потому что никто такого раньше не видел. Отвечая на вопрос, как у него получается каждый раз зазывать российского лидера с собой в тайгу, Шойгу ответил, что «тут еще надо разобраться, кто кого тянет».
Также министр рассказал, что однажды показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник описывал удивительные места в России, и уже буквально на следующий год они с президентом были в тот самом месте.
Ранее СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября.
Путин прокомментировал встречу с премьером Израиля
Президент России Владимир Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной.
«Спасибо большое, очень рад был. Мне кажется, было очень содержательно, продуктивная встреча», – сказал Путин, прощаясь с Беннетом на крыльце, передает РИА «Новости».
Кадры показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
В пятницу Путин и Беннет провели встречу в сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей». Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Кроме того, Беннет заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности.
Названы сроки проведения встречи Путина, Алиева и Пашиняна в Москве
Трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна может состояться в Москве в первой декаде ноября, предположительно, стороны подпишут трехсторонние заявления, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Источник сообщил, что «такая встреча ожидается, ориентировочно 8-9 ноября в Москве», передает РИА «Новости».
По его словам, на встрече ожидается подписание трехсторонних заявлений. Документ коснется «процесса делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном».
«Этот процесс сложный, и стороны при посредничестве России определят для себя «дорожную карту» для поиска решения данной проблемы. Также ожидается принятие заявления о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, этот пункт указывался еще в трехстороннем заявлении, принятом в ноябре прошлого года лидерами трех стран», – уточнил источник.
Напомним, встреча в таком формате прошла в Москве в январе 2021 года.
В июле Путин обсудил с Пашиняном разблокировку экономических связей в Нагорном Карабахе и поблагодарил Алиева за компромиссные решения.
В октябре российский лидер прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война».
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армения передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. Также за Азербайджаном остался юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19
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Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября, сообщается на сайте Кремля.
«Совместно со сторонами социального партнерства [обеспечить] принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», – говорится в сообщении.
Глава государства распорядился кратно увеличить охват тестирования на коронавирус в стране, предусмотрев изоляцию заболевших в кратчайшие сроки.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», – говорится в документе.
Доклад по этим вопросам глава государство ждет до 15 ноября, а затем – ежемесячно. Также Путин поручил оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19, привлекая «дополнительные силы и средства Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти». Срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года, ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, президент поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00.
Правительству поручено закупить и доставить в регионы лекарства, необходимые для стационарного лечения коронавируса. Вместе с тем президент поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород, для оказания медицинской помощи больным COVID.
До 15 ноября правительство должно доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа, обратив особое внимание на привитых и переболевших COVID-19. Также Путин поручил усилить контроль за санитарно-эпидемиологическими мерами на всех видах транспорта.
«Высшим должностным лицам субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая... усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей», – говорится в документе.
Согласно указу, правительство должно до 15 декабря доложить о направлении медицинских бригад в регионы в связи с пандемией «для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи».
Кроме того, Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для не привившихся от коронавируса граждан старше 60 лет и перевести их на удаленку.
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет», – говорится в сообщении.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
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Песков разъяснил слова Путина о готовности России сотрудничать с Западом
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Российский лидер Владимир Путин в своей речи на Валдайском форуме хотел донести мысль о том, что Россия готова сотрудничать при недопустимости поучений со стороны Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«С моей точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить и не учите нас. Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Также он отметил, что Путин в своем выступлении не говорил о конфронтации с Западом на почве ценностей. «Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли – она совсем не была конфронтационной», – сказал Песков.
По его словам, контакт Путина и Байдена должен произойти в обозримой перспективе. «После того как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед», – сказал он.
Представитель Кремля также добавил, что нет ничего страшного в отказе Москвы от отношений с НАТО из-за агрессивной позиции блока. Он уточнил, что «никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока».
В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. Он также заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
Также президент заявил, что России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, поскольку они дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и не создают военного блока, как НАТО.
Анонсировано участие Путина в саммите G20
Президент России Владимир Путин на следующей неделе 25-31 октября примет участие в ряде международных саммитов, сообщили в программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Среди запланированных мероприятий участие президента в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи, также на неделе глава государства присоединится к саммиту АСЕАН и к Восточноазиатскому саммиту, сообщает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена.
Путин поддержал решение Беннета отдохнуть с семьей в Сочи
Президент России Владимир Путин поддержал желание премьера Израиля Нафтали Беннета отдохнуть в Сочи с семьей и отметил, что это современный новый курорт.
«Первое решение, которое я принял, когда увидел это – в следующий раз приехать сюда с женой и с детьми», – цитирует РИА «Новости» Беннета.
«Абсолютно правильно», – поддержал его решение Путин.
Беннет поинтересовался, можно ли здесь хорошо путешествовать.
«Здесь очень хорошо, наверху очень хорошо, предгорье, где проводились соревнования олимпийские в лыжной части», – ответил президент России.
На вопрос Беннета, есть ли маршруты, он сказал, что «все есть: и летом, и зимой». «Современный курорт, он именно современный, новый. Вам там понравится: горные тропы видно, медведи бегают», – добавил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом пригласил его посетить Петербург, израильский премьер принял приглашение.
В пятницу Путин и Беннет провели встречу в России. Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения.
Путин пригласил Беннета посетить Петербург
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом пригласил его посетить Петербург, израильский премьер принял приглашение, сообщила канцелярия главы израильского кабмина.
«Президент России Владимир Путин позвонил сегодня, 23 октября 2021 года, премьер-министру Нафтали Беннету. Президент Российской Федерации пригласил премьер-министра с супругой посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр принял приглашение и сказал, что будет рад нанести еще один визит [в Россию]», – цитирует сообщение канцелярии ТАСС.
В пятницу Путин и Беннет провели встречу в России. Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля.
Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения.
Беннет оценил отношение Путина к нуждам Израиля в области безопасности
Президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности, заявил премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.
«Президент Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности. Мы обсуждали ситуацию в Сирии. Мы также говорили об иранской ядерной программе, складывающаяся ситуация вокруг которой вызывает беспокойство», – цитирует ТАСС Беннета.
По его словам, потенциал экономического, научного, культурного и технологического сотрудничества между Израилем и Россией безграничен, «учитывая тот факт, что в Израиле проживает около миллиона русскоязычных граждан».
В пятницу Путин и Беннет провели встречу в России. Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения.
Путин поздравил коллектив школы имени Гнесиных с юбилеем учреждения
Президент России Владимир Путин поздравил педагогов, учащихся, а также выпускников Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных (МССМШ) с 75-летием со дня ее образования, сообщила пресс-служба Кремля.
«Вы по праву можете гордиться богатой историей МССМШ, ее огромным вкладом в развитие музыкального искусства, отечественной культуры в целом. И конечно, несколькими поколениями выдающихся педагогов и наставников. Во многом благодаря их подвижничеству, искренней любви к своим воспитанникам имена и блистательное исполнительское мастерство талантливых выпускников школы имени Гнесиных известны во всем мире», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что основанная в 1946 году школа продолжила легендарные образовательные и просветительские традиции Гнесинского дома. Он пожелал учителям, учащимся и выпускникам учебного заведения вдохновения и успехов в работе и учебе.
История учебных заведений, основанных семьей Гнесиных, начинается в 1895 году. Совмещенное обучение детей по общей и музыкальной программе началось в Гнесинской школе осенью 1946 года. В настоящее время в школе работают 39 профессоров, доцентов, кандидатов и докторов искусствоведения, 40 заслуженных и почетных работников культуры, народных и заслуженных артистов России. В список знаменитых выпускников «Гнесинской десятилетки» входят победители самых престижных исполнительских конкурсов, номинанты и обладатели премии Grammy, профессора и педагоги музыкальных учебных заведений России, солисты крупнейших симфонических и камерных оркестров мира, руководители музыкальных фестивалей, агентств.
Путин поручил нейтрализовать в России последствия энергокризиса в Европе
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября разработать меры по нейтрализации в стране последствий европейского энергокризиса, который наблюдается в настоящее время в Европе.
Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября на сайте Кремля.
«Правительству России разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в Российской Федерации негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия», – говорится в сообщении.
Ранее Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Финляндии
Президент России Владимир Путин в конце недели проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда (в Россию – прим. ВЗГЛЯД), будут в Москве переговоры с господином Ниинисте», – передает его слова ТАСС.
Между тем в канцелярии президента Финляндии сообщили о предстоящем визите главы государства в Россию.
«Ниинисте 29 октября совершит рабочий визит в Россию и встретится с президентом Путиным в Москве. Президенты проведут официальные переговоры в Кремле. В дополнение к финско-российским отношениям на повестке будут региональные и международные вопросы», – сказано в сообщении.
Ранее Путин в телефонном разговоре с лидером Финляндии поддержал идею саммита по случаю 50-летия проведения совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который запланирован на 2025 год.