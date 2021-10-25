Группу россиян задержали в турецкой Анталье по подозрению в поджоге леса

Семь российских туристов задержаны в турецкой Анталье по подозрению в поджоге леса, сообщили в генконсульстве России.

«Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи. Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа. В соответствии с местным законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу», – цитирует РИА Новости представителя российской дипмиссии.

По его словам, в этот же день сотрудник генконсульства посетил жандармский участок для выяснения причин ареста российских граждан.

«Он провел встречу с задержанными, разъяснил им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего судебного разбирательства. 24 октября состоялось заседание суда, в ходе которого, согласно нормам закона, россиянам на безвозмездной основе были предоставлены государственные адвокаты и обеспечен квалифицированный перевод. Несмотря на ходатайство адвокатов, суд принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса», – отметил дипломат.

Он добавил, что генконсульством направлен запрос местным властям с истребованием официальной информации по факту ареста российских граждан и обеспечения консульского доступа к задержанным.

«Держим вопрос на контроле и в рамках компетенции и полномочий продолжаем следить за соблюдением процессуальных норм в ходе следственных и судебных мероприятий», – сообщил источник.

В октябре источник в турецкой полиции сообщал, что по подозрению в шпионаже и подготовке нападения на иностранцев в Турции задержаны якобы шесть граждан России, выходцев из Чечни. У них изъяли оружие, пистолеты и лазерные указатели, а также якобы российские паспорта, их подозревают в подготовке вооруженных действий для получения конфиденциальной информации.

В Кремле тогда также отмечали, что не могут прокомментировать данные о задержании лиц, которые якобы могут быть россиянами, так как не располагают такой информацией.