В МИД обвинили НАТО в попытке превратить Черное море в арену конфронтации

Попытки НАТО превратить Черное море в арену конфронтации чрезвычайно опасны, это чревато рисками военных инцидентов и эскалации, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Грушко заявил в эфире телеканала «Россия-24», что в НАТО взялись за черноморский регион, «мы наблюдаем активность на территории Болгарии и Румынии». При этом Балтийское море они «уже превратили в арену военного соперничества», теперь «ведут дело к тому, чтобы Черное море превратить в арену военной конфронтации», передает ТАСС.

«Это чрезвычайно опасный путь, чреватый рисками военных инцидентов и эскалации», – сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что в 2014 году «было принято решение о прекращении всякого практического сотрудничества с Россией и были прерваны контакты по военной линии».

«Когда НАТО говорит нам о том, что необходимо улучшать механизмы предотвращения опасных военных инцидентов, и мы говорим о том, что мы готовы обсуждать максимальные допустимые сближения дистанции между боевым кораблем и самолетом, нам не дают включить (в обсуждение) военных», – продолжил замминистра.

Грушко отметил, что Россия на данном этапе не готова вступать в политический диалог, тогда как «военные вполне могут договариваться».

«Я не говорю уже о том, что некоторые меры, которые мы разработали применительно к Балтийскому региону, были разработаны благодаря очень деполитизированному подходу, благодаря инициативе финского президента Ниинисте, участия нейтральной Швеции, участия прибалтийских стран, экспертов, гражданских военных. Благодаря им были разработаны меры, которые хоть и чуть-чуть, но оздоровили ситуацию. Мы были готовы идти дальше, но в НАТО были не готовы», – заключил замглавы МИД России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить присутствие НАТО в Черном море.

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