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В МИД обвинили НАТО в попытке превратить Черное море в арену конфронтации
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Попытки НАТО превратить Черное море в арену конфронтации чрезвычайно опасны, это чревато рисками военных инцидентов и эскалации, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Грушко заявил в эфире телеканала «Россия-24», что в НАТО взялись за черноморский регион, «мы наблюдаем активность на территории Болгарии и Румынии». При этом Балтийское море они «уже превратили в арену военного соперничества», теперь «ведут дело к тому, чтобы Черное море превратить в арену военной конфронтации», передает ТАСС.
«Это чрезвычайно опасный путь, чреватый рисками военных инцидентов и эскалации», – сказал он.
Замглавы МИД подчеркнул, что в 2014 году «было принято решение о прекращении всякого практического сотрудничества с Россией и были прерваны контакты по военной линии».
«Когда НАТО говорит нам о том, что необходимо улучшать механизмы предотвращения опасных военных инцидентов, и мы говорим о том, что мы готовы обсуждать максимальные допустимые сближения дистанции между боевым кораблем и самолетом, нам не дают включить (в обсуждение) военных», – продолжил замминистра.
Грушко отметил, что Россия на данном этапе не готова вступать в политический диалог, тогда как «военные вполне могут договариваться».
«Я не говорю уже о том, что некоторые меры, которые мы разработали применительно к Балтийскому региону, были разработаны благодаря очень деполитизированному подходу, благодаря инициативе финского президента Ниинисте, участия нейтральной Швеции, участия прибалтийских стран, экспертов, гражданских военных. Благодаря им были разработаны меры, которые хоть и чуть-чуть, но оздоровили ситуацию. Мы были готовы идти дальше, но в НАТО были не готовы», – заключил замглавы МИД России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить присутствие НАТО в Черном море.
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Путин дал оценку заявлениям главы Пентагона о членстве Украины в НАТО
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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями фактически открывает Украине двери в НАТО, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Вот приехал [на Украину] министр обороны [США], который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Он говорит, что да, каждая страна имеет право», – приводит слова Путина ТАСС.
«Никто не говорит нет», – добавил Путин, имея в виду отношение стран – членов НАТО к перспективе вступления в альянс Украины. Российский президент отметил, что против членства Украины в организации не высказываются даже те лидеры европейских стран, которые сейчас блокируют процесс сближения Киева с альянсом.
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Ранее глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. В МИД России предупредили о последствиях принятия Украины в НАТО.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
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Путин обвинил лидеров стран НАТО в нарушении данных России обещаний
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Руководители стран НАТО обманули Россию, когда обещали, что военная инфраструктура альянса не будет расширяться на восток, заявил президент Владимир Путин.
«Смотрите, что происходило в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда все со всех сторон говорили, что после объединения Германии ни в коем случае движения на восток инфраструктуры НАТО не будет. Хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, но это публичные заявления, а что на практике? Обманули», – приводит ТАСС слова Путина, сказанные в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«А теперь они говорят, а где на бумажке, покажите?» – добавил Путин, имея в виду руководителей стран НАТО. Он напомнил что состав Североатлантического альянса неоднократно расширялся на восток несмотря на заверения, которые ранее давали западные политики.
«Сейчас какой-то деятель есть, а завтра его уже и нет, кто-то другой приходит на его место. Это не гарантии безопасности для России. Это просто разговоры на заданную тему. И, конечно, нас это беспокоит», – добавил российский лидер.
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Ранее в четверг в МИД России предупредили о последствиях принятия Украины в НАТО.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
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Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России
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Принятие Украины в НАТО означало бы готовность Североатлантического альянса начать войну с Россией, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Генсек НАТО [Йенс] Столенберг вновь заявил, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией. Верится с трудом: слишком много было таких заявлений и слишком много альянсом предпринято действий для уничтожения всяческих отношений. Но они могут стать еще хуже и даже катастрофичными, если альянс пойдет по пути подготовки к вступлению Украины в НАТО. Украина рвется. Но в альянсе должны понимать: прием Украины в НАТО означал бы, что в альянсе готовы начать войну с Россией. Вопрос для НАТО стоит именно так», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
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Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине
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Страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Путин отметил, что конституция Украины запрещает размещать на территории страны иностранные военные базы, «но учебные центры никто не запрещает», а под этим видом «можно все что угодно разместить». «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, слова которого приводит ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что последствием расширения НАТО на восток уже стало приближение военной инфраструктуры альянса к границам России. «Вот в Польше и Румынии установили системы противоракетной обороны, но с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить «Томагавки», ударные системы, и сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение поменять. Этого даже никто не заметит», – сказал Путин.
«Там же могут быть размещены ракеты средней и меньшей дальности. Почему нет?» – продолжил президент России. «Разве кто-то отреагировал на наше заявление о том, что мы не будем размещать в европейской части [России] ракеты подобного рода, если мы их произведем? Но пусть нам скажут, что этого никто не будет делать со стороны Соединенных Штатов и Европы. Нет, ведь не отвечают. Нам-то что делать в этой ситуации?» – задался вопросом российский лидер.
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В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. Он также заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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Немецкие СМИ: НАТО приготовилось к конфликту с Россией
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В плане обороны НАТО определили, как альянс будет реагировать на возможные атаки со стороны России и угрозу терроризма. Такого плана не было со времен окончания холодной войны, сообщило немецкое издание Suddeutsche Zeitung.
«В четверг в Брюсселе министры обороны стран НАТО приняли новый всеобъемлющий план по обороне европейской и североатлантической зоны альянса. В нем западный альянс определяет, как он будет реагировать на возможные атаки со стороны России, а также на сохраняющуюся угрозу терроризма. Это первый всеобъемлющий план такого рода с момента окончания холодной войны. Он охватывает различные сценарии, начиная от обычных военных атак и гибридной войны до кибератак и дезинформации, а также их комбинаций и одновременных атак, например, в Балтийском и Черноморском регионах», – передает РИА Новости текст автора издания Пауля-Антона Крюгера.
«Так альянс делает выводы из «изменившейся с 2014 года ситуации в сфере безопасности», как говорят в Брюсселе. Толчком к переориентации НАТО на оборону альянса послужила аннексия Крыма Россией. План обороны также является ответом на то, что Москва вооружается ядерным оружием средней дальности и разрабатывает новые системы вооружений. Так, недавно российские вооруженные силы испытали на учениях боевых роботов, они также работают над использованием искусственного интеллекта и модернизируют системы космического базирования», – говорится в статье.
«Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) заявила, что НАТО должно занять «очень четкую позицию в отношении поведения и угроз России». (...) Она указала на нарушения воздушного пространства над странами Прибалтики и агрессивное поведение России в Черноморском регионе».
«В то же время альянс должен оставаться открытым для диалога с Кремлем, сказала Крамп-Карренбауэр. Недавно Россия объявила о разрыве отношений с НАТО и закрытии своего представительства в альянсе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал в среду, что отношения с Россией достигли низшей точки со времен окончания холодной войны. Предпосылкой к этому послужила высылка восьми российских дипломатов, аккредитованных при НАТО. Альянс обосновал это разведывательной деятельностью дипломатов».
«В четверг, однако, стало ясно, что конфликты имеют более глубокий характер: заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко предупредил НАТО, что любой дальнейший шаг в направлении членства Украины в альянсе будет иметь последствия».
«Наряду с новым планом обороны и сдерживания, министры стран НАТО приняли четырехлетние планы развития военного потенциала, необходимого для реализации стратегии. Речь идет о противовоздушной обороне, кибервозможностях и разведывательном потенциале. (...) Министры обороны также договорились о создании фонда в размере одного миллиарда евро для поддержки разработки частными компаниями технологий, важных для обороны, особенно в киберсекторе. Будущие конфликты будут вестись «не только с помощью пуль и бомб, но и с помощью байтов и больших данных», заявил Столтенберг».
«Впрочем, оборонному альянсу предстоят и дальнейшие дебаты о его стратегическом курсе. Прежде всего Франция настаивает на большей европейской автономии, в то время как США хотят, чтобы НАТО играло более значительную роль в напряженных отношениях с Китаем. На встрече министров обороны стран ЕС перед заседанием НАТО Крамп-Карренбауэр представила совместно с Финляндией, Нидерландами, Португалией и Словенией предложение о создании сил быстрого реагирования ЕС. (...) После поспешного вывода войск из Афганистана в очередной раз стало ясно, что европейские союзники зависят от поддержки США», – пишет Süddeutsche Zeitung.
Ранее в НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая.
Напомним, в пятницу министры обороны НАТО подписали соглашение о военно-технологическом фонде на 1 млрд евро
Путин объяснил отсутствие необходимости в создании военного блока с Китаем
России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Много раз говорили об этом. Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга. Первое. Второе. В отличии от НАТО, от стран НАТО, мы не создаем никакого замкнутого военного блока. Ну нет же военного блока России и Китая, и нет такой цели его создавать. Поэтому разговор на этот счет не имеет никаких оснований», – заявил Путин.
Также глава государства напомнил, что на Украине есть конституционное положение о вступлении в НАТО.
«Учебные центры никто не запрещает. А под маркой учебных центров можно все, что угодно разместить. И как я уже говорил, это было тоже, публично звучало. Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать-то с этим? Ну не мы же лезем туда со своими ракетами, к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема», – отметил президент.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России, своего «изначального геополитического противника».
Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия
Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, идет проверка, сообщили в министерстве обороны США.
В военном ведомстве пояснили, что речь идет об «эксперименте по сбору данных», который 21 октября должен был пройти на космодроме Кадьяк у берегов Аляски.
«Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия», – передает РИА Новости сообщение Пентагона.
Американские военные разрабатывают как минимум три типа гиперзвукового оружия – стандартное быстрое ударное оружие ВМС, гиперзвуковое оружие дальнего действия и такое же для ВВС.
Напомним, в четверг источник сообщил, что программа Пентагона по испытанию гиперзвукового оружия замедлились из-за нештатной ситуации с ракетой-носителем.
НАТО решило изучить возможности переброски войск в Черноморский регион
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Страны НАТО приняли решение усилить военно-воздушные силы (ВВС) и ПВО, Североатлантический альянс также изучает возможности для быстрой переброски войск в Черноморский регион, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания министров обороны альянса в Брюсселе.
Столтенберг выступил с утверждением, что «страны НАТО нарастили присутствие в Черноморском регионе: в море, воздухе и на суше» якобы «в ответ на агрессивные действия России». «Мы также изучаем возможности для быстрой переброски подкреплений в регион в случае необходимости», – приводит слова генсека НАТО ТАСС.
Столтенберг подчеркнул, что альянс считает Черноморский регион стратегическим. «Три страны НАТО являются прибрежными государствами – Турция, Румыния и Болгария. В этом же регионе находятся два наших важных партнера – Грузия и Украина», – сказал генсек.
По словам Столтенберга, министры обороны стран НАТО провели оценку угроз от ракетного потенциала России, приняли решение усилить свои ВВС и ПВО, а также вновь объявили, что у НАТО нет намерений разворачивать в Европе «новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками». При этом генсек НАТО не уточнил, развернуты ли в Европе «старые» модификации ракет наземного базирования с ядерными боеголовками.
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«Мы применим сбалансированный набор политических и военных мер, чтобы отреагировать на эти угрозы. Это включает значительное улучшение нашей противоракетной обороны, укрепление нашего потенциала обычных вооружений с помощью истребителей пятого поколения, адаптацию наших учений и разведки, а также повышение нашей готовности к ядерному сдерживанию», – заявил Столтенберг.
На этом фоне генсек НАТО заявил также о желании альянса способствовать укреплению контроля над вооружениями и борьбе с распространением оружия массового уничтожения, не объяснив, как это соотносится с планами увеличения военных возможностей альянса.
Генсек также проинформировал, что альянс одобрил всеобъемлющий план по защите альянса. Как сообщили источники Reuters среди американских дипломатов, этот план определяет действия НАТО на случай крупномасштабного военного конфликта с Россией и включает возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона.
Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
В НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая
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Главы военных ведомств стран НАТО утвердили всеобъемлющий план обороны Североатлантического альянса с учетом смещения глобального баланса сил в результате подъема Пекина, интенсивной модернизации армии КНР, новых ядерных и кибернетических возможностей Китая, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Министры сегодня одобрили всеобъемлющий план по защите нашего альянса в случае кризисов и конфликтов, который позволит нам быть уверенными в том, что наши силы продолжат оставаться в нужном месте в нужное время, чтобы защитить один миллиард наших людей от любых угроз», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
Как сообщил генсек НАТО, Североатлантический альянс ответит на интенсивную модернизацию армии Китая, приобретение Пекином новых ядерных и кибернетических возможностей. «НАТО изучает пути адаптации ко все более конкурентному миру, в котором мы видим все больше соперничества между государствами. Глобальный баланс сил в нем смещается в результате подъема Китая», – сказал Столтенберг.
«Часть картины новых угроз и вызовов – Китай, который интенсивно модернизирует свои военные способности, приобретает новые ядерные и кибернетические возможности. Китай развивает продвинутые ядерные системы и ракеты дальнего радиуса действия. Мы видим, как Китай становится все ближе к нам, не в последнюю очередь в киберпространстве. И то, что мы договорились сделать больше вместе с союзниками, – это все, в частности, в ответ на действия Китая», – заявил генсек НАТО.
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Столтенберг подчеркнул, что министры обороны альянса, в частности, согласовали стратегию НАТО по искусственному интеллекту, договорились о создании более технологически продвинутых систем вооружений. Он также подчеркнул, что все планы по защите евроатлантического пространства также могут применяться для ответа на подъем Китая.
По словам Столтенберга, министры обороны НАТО также утвердили обязательные задачи для государств альянса по приобретению новых вооружений и техники.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии у Соединенных Штатов намерений «сдерживать и подавлять» Китай. При этом глава Госдепа США призвал страны с осторожностью рассматривать возможность инвестиций в КНР из-за нечеткого разделения частных и государственных компаний в КНР.
Напомним также, в конце сентября Австралия, Индия, США и Япония решили объединить усилия для преодоления ключевых вызовов современности и продвижения общей повестки для регионов Индийского и Тихого океанов. Лидеры «четверки» договорились содействовать укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. «Четверка» также договорилась о координации усилий и согласованности действий в регионе.
Китай призвал QUAD не вносить разлад в отношения Пекина со странами региона. Китай также решил укрепить позиции в Восточном Ладакхе и создать военную инфраструктуру на границе с Индией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает реанимация Вашингтоном политического блока под названием QUAD и почему Китай вряд ли будет этим доволен.
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Эксперт оценил украинские угрозы России британскими ракетами
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Сверхзвуковые ракеты Brimstone, которые Британия поставит Украине, будут представлять опасность не для России, а для ДНР и ЛНР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее экс-замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко пригрозил «уничтожать» новым оружием российские военные корабли.
«Ракеты Brimstone предназначены для запуска с самолетов и вертолетов и относятся к противотанковым ракетным комплексам. Снаряд имеет массу всего 49 кг, тандемную кумулятивную боевую часть – от пяти до десяти килограммов, дальность поражения – 11,5 км. Она нужна для пробивания брони», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, лазерная или радиолокационная в миллиметровом диапазоне головка наведения очень сильно ограничивает применение этих ракет в сложных метеоусловиях, например – в дождь и туман. «Кораблям она не сможет нанести существенный урон. После пробития корпуса кумулятивная струя разрушит одно или два сопредельных помещения. Для того, чтобы серьезно ударить, например, по корвету – нужна ракета с боевой частью в пять раз превышающей ту, что имеет Brimstone», – пояснил специалист.
Кроме того, российские корветы имеют всепогодную радиолокационную систему наведения и вооружение с дальностью поражения около 15 км и темпом огня 200 выстрелов в минуту. «Таким образом, наши военные корабли просто не допустят украинские катера с Brimstone на дистанцию залпа и осуществят их упреждающее уничтожение. Их ракеты будут представлять угрозу только для танков, автомобилей и наземных стационарных сильно укрепленных целей. Даже против пехоты она будет малоэффективна, поскольку почти вся энергия удара уйдет в землю», – указал эксперт.
«Зачем Украина их взяла? Им важно два условия: чтобы вооружение было непременно из стран НАТО и чтобы оно хоть куда-нибудь стреляло. При этом сам альянс поставит эти ракеты для того, чтобы ВСУ совершали атаки на ДНР и ЛНР на приморском направлении, например – около Мариуполя», – резюмировал Сивков.
Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
Как пишет The Times, Великобритания предоставит ракеты класса «земля – земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов по мере расширения сотрудничества между странами после Brexit. Разработанные международным консорциумом Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) ракеты могут поражать «рой» целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины, говорится в сообщении.
Кроме того, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
В этой связи генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям».
По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России.
При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.
Ранее Владимир Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине. «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, имея в виду наступательное оружие, а также ракеты средней и меньшей дальности.
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Япония подняла истребители из-за российского и китайского вертолетов
Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге из-за полетов российского и китайского вертолетов с палуб военных кораблей, заявил заместитель генсека правительства страны Есихико Исидзаки.
Полеты, как утверждают в Токио, проходили в 50-100 километрах от японского острова Сумису (остров Смита) после того, как по одному кораблю ВМФ России и ВМС Китая прошли через Сангарский пролив, а еще по пять российских и китайских кораблей приблизились к восточной стороне острова Хонсю.
«Вчера, 21 октября, (корабли) прошли между островами Сумису (Смита) и Торисима архипелага Идзу. А затем в районе 50-100 километров к юго-западу от острова Сумису (остров Смита) с одного из китайских кораблей и с российского корабля поднялись по одному вертолету», – передает РИА Новости слова Исидзаки.
В ответ в воздух были подняты японские истребители. Представитель правительства добавил, что Токио «с большим вниманием следит за действиями китайских и российских военных кораблей вблизи своей территории и принимает все меры безопасности вокруг нашего морского и воздушного пространства. Я воздержусь от ответа о целях прохода китайских и российских судов».
В Японском море с 14 по 18 октября проходили российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021». Во время маневров корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника.
Ранее корабли России и Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив. Японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота.
Матвиенко назвала условие для работы России с НАТО
Россия готова взаимодействовать с НАТО, если Североатлантический альянс проявит реальный интерес, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Сколько можно создавать иллюзию, имитацию сотрудничества России с НАТО? На самом деле, уже много-много лет такого сотрудничества не было, стремления к этому сотрудничеству не было. Мы приняли ответные меры, поставили точки над «i». При этом, если НАТО проявит реальную заинтересованность, будет дорожная карта по направлениям, по которым они готовы с Россией сотрудничать, это будет искреннее желание к взаимодействию, мы готовы», – цитирует ее ТАСС.
Кроме того, по словам Матвиенко, Россия готова предоставить московскую площадку для консультаций с талибами* (движение «Талибан*» запрещено в России) США и другим странам.
«Мы будем только рады», – сказала спикер Совфеда на вопрос о возможности предоставить площадку, передает РИА «Новости».
«Ситуация с талибами Россию очень беспокоит. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наконец остановилась гражданская война, кровопролитие, чтобы это была мирная страна, чтобы там нормально жили люди. И это вопросы и нашей безопасности», – заявила Матвиенко.
«Нравится кому это или не надо нравится, сегодня к власти пришли талибы, которые контролируют всю страну. И с ними надо обязательно вести диалог, с ними надо обязательно встречаться, надо делать все для того, чтобы не было нового всплеска гражданского противостояния, чтобы прекратились террористические акты, чтобы с территории Афганистана никто не мог угрожать безопасности центральноазиатских государств. Безусловно, контакты нужны и для того, чтобы убедить талибов создать по-настоящему инклюзивное правительство. Только такая конструкция будет устойчивой», – сказала Матвиенко.
Для этого нужен диалог, отметила спикер. «По оценке министерства иностранных дел, диалог был полезным и конструктивным. Но это только начало пути. Посмотрим, какая будет реакция», – заявила сенатор.
Она напомнила о необходимости объединять усилия разных государств, заинтересованных в конструктивном диалоге. «Мы будем только рады, если другие государства подключатся к диалогу, переговорам, внесут свою лепту в мирное урегулирование в Афганистане», – отметила Матвиенко.
«Россия никогда не замыкается. Мы открыты к сотрудничеству», – заключила она.
Напомним, Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве.
Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
До этого стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек
Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Столтенберг тогда заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
Затем в НАТО заявили о готовности к контактам с Россией.
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США заявили об обнаружении пяти российских самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски
Американские военные заявляют, что пять самолетов России залетали в опознавательную зону противовоздушной обороны у воздушной границы США и Канады, при этом в суверенное воздушное пространство США и Канады они не заходили, сообщают СМИ.
«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) региона Аляски идентифицировало и отследило пять российских самолетов, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», – передает РИА Новости сообщение интернет-портала DVIDS, специализирующегося на новостях на военную и военно-промышленную тематику.
Там говорится, что самолеты были замечены 21 октября в 17.53 по местному времени (5.53 мск 22 октября).
«Самолеты, которые в настоящее время находятся в международном воздушном пространстве, не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады. Самолеты покинули зону ПВО в 19.21 по местному времени (7.21 мкс 22 октября)», – говорится в сообщении.
Ранее в НОРАД сообщили, что самолеты ВВС США осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 у побережья Аляски.
В Кремле убедились в правильности прекращения официального диалога с НАТО
Стратегия НАТО по сдерживанию России подтверждает правильность решения Москвы о прекращении официального диалога с альянсом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это самым красочным образом подтверждает правильность решений РФ, принятых несколькими днями ранее, в отношении прекращения официального диалога. Он просто не нужен, диалог в таких условиях, и концепция НАТО это подтверждает», – передает ТАСС слова Пескова.
Представитель Кремля подчеркнул, что в Кремле не питали иллюзий в отношении НАТО. «Мы знаем суть этого альянса, это как раз и есть подтверждение этой сути», – передает РИА Новости слова Пескова.
Он уточнил, что этот альянс не создан для мира, а создан для конфронтации.
«Он был задуман, собран и спроектирован для конфронтации. Он выполняет свою функцию», – добавил Песков.
Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Напомним, замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс действует в логике холодной войны, это не может не сказаться на отношениях с Россией.
МИД уличил НАТО в скатывании в схемы холодной войны
Североатлантический альянс действует в логике холодной войны, это не может не сказаться на отношениях с Россией, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Нельзя не видеть, что НАТО после того, как оборвала все возможности взаимодействия с Россией, скатывается все стремительнее в схемы холодной войны. Для нас сегодня важнее не наличие контактов или отсутствие таковых, а то, что делается в самом альянсе», – передает ТАСС заяваление Грушко в эфире канала «Россия-24».
По его словам, процесс развертывания вооружений стран Североатлантического альянса у границ России идет и Москве известно об этом.
«Не думаю, что будут технические проблемы, для того чтобы в случае необходимости можно было организовать телефонный разговор между политическими и военными руководителями», – сказал он.
При этом Грушко отметил, что нормальное дипломатическое общение между Россией и НАТО невозможно в условиях тех недружественных шагов, которые были предприняты по отношению к России.
Он напомнил, что посол России в Бельгии Александр Токовинин будет уполномочен осуществлять экстренную связь с НАТО. «Исходим из того, что и страны НАТО назначат одного из своих послов для выполнения аналогичных функций», – заявил Грушко.
«Нормальное дипломатическое общение в условиях тех недружественных шагов, которы были предприняты, теперь невозможно», – отметил он.
Грушко добавил, что НАТО целенаправленно разрушала всякие контакты и возможность сотрудничества с Россией. «На сегодняшний день никаких практически позитивных элементов (в отношениях с НАТО) не осталось», – добавил Грушко.
Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?