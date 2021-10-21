Путин не согласился со словами Эрдогана о Совбезе ООН Путин призвал не очернять высказывание «советский человек» Путин призвал не политизировать вопросы Второй мировой войны 21 октября 2021, 19:16 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что все сваливать на Советский Союз по началу Второй мировой войны – это неправильно, он призвал не политизировать историю и почитать документы. «Я читал, прямо читал, секретов нет, мы сейчас открываем эти архивы. Какова была реакция Франции на эти события, в том числе и по встрече в Мюнхене в 1938-м с Гитлером ведущих политических деятелей. Вот когда вот это читаешь, видишь, ну понимаешь, что попытка извратить, она, конечно, всегда может быть, но хотя бы прочитайте эти документы», – цитирует его РИА «Новости». По словам президента, не нужно политизировать историю, необходимо разобраться на уровне экспертов. Путин подчеркнул, что есть много претензий к правителям страны с 1917-го по 90-е годы, но ставить на одну доску коммунистов и нацистов недопустимо. «У нас много претензий к правителям страны с 1917-го по 1990-е годы. Это очевидные вещи. Но ставить тем не менее на одну доску нацистов и коммунистов в преддверии Второй мировой войны и разделять ответственность 50 на 50 – абсолютно недопустимо, это ложь», – сказал Путин. По словам российского лидера, Запад не забыл победу СССР в войне, просто использует события прошлого для решения своих вопросов, но манипулирование историей ни к чему хорошему не ведет. «Кто Берлин-то взял штурмом? Американцы что ли? Англичане или французы? Красная армия. Подзабыли? Вспомнить не сложно, это же очевидный факт», – заявил президент на заседании. Путин напомнил о потерях Красной армии в боях и о том, что 75, а то и 80% всего потенциала вермахта было уничтожено Красной армией. «Вы что, подзабыли это совсем? Да нет, не подзабыли. Просто используют события прошлого для решения сегодняшних конъюнктурных внутриполитических вопросов. Это плохо, потому что такое манипулирование историей ни к чему хорошему не ведет», – заявил Путин. 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Напомним, во время встречи с финалистами конкурса «Учитель года – 2021» президент России Владимир Путин выразил уверенность, что для хорошего знания истории нужно уметь анализировать информацию, понимать причины и последствия событий, чтобы в будущем не повторять ошибки прошлого.

Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма 21 октября 2021, 18:03 Текст: Вера Басилая

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. «Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, многовековое доминирование запада в мировых делах уступает место намного более многообразной системе. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире 21 октября 2021, 17:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай». «Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», – сказал он. «Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами. Человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. (…) В то время начался поиск нового баланса устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сфере. Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось», – добавил глава государства. Путин начал выступление на «Валдае» с китайской пословицы 21 октября 2021, 17:57 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» с китайской пословицы. «В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку. Китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которые мы сегодня можем использовать. Одна из них – «Не дай бог жить в эпоху перемен», – сказал на выступлении в клубе российский лидер. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» с участием Путина пройдет в свободном формате. До этого представитель Кремля отмечал, что президент примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений. Путин заявил о снижающейся роли Запада на международной арене 21 октября 2021, 18:43

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай». «Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделенными. Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе», – передает его слова ТАСС. Путин указал на неудачно построенные международные отношения после холодной войны 21 октября 2021, 18:14 Текст: Алексей Дегтярев

Сегодняшнее состояние мира – это продукт неудачно построенных международных отношений после холодной войны, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «У нас есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент – попытка сделать это после окончания холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалась», – заявил глава государства. По его словам, нынешнее состояние мира – продукт той неудачи, и из этого необходимо извлечь уроки, а также нужно задуматься, к чему пришло человечество. «К парадоксальному итогу. Два десятилетия самая могущественная – как пример просто – самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах. Несопоставимых с ними вообще ни по одному параметру. Ни по одному. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции», – напомнил российский лидер недавнюю историю. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин заявил о невозможности отрицать климатические деформации 21 октября 2021, 18:06 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай» заявил о деградации окружающей среды и климатических изменениях, которые уже невозможно отрицать. «Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться. Можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать, что эти процессы усугубляются и надо что-то делать. Природные катаклизмы – засухи, наводнения, ураганы, цунами, они практически чуть ли не нормой стали», – заявил он. «Мы к этому начали привыкать», – отметил президент. Путин подчеркнул, что «любое соперничество в таких условиях теряет смысл», если его победителю будет нечем дышать или утолить жажду. Кремль обозначил сроки проведения ежегодной пресс-конференции Путина 21 октября 2021, 08:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина планируется на декабрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Ориентируемся на декабрь», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, когда состоится итоговая встреча президента с прессой – в ноябре или традиционно в декабре. По его словам, большая пресс-конференция в этом году не будет совмещена с другими форматами. В этом году уже была прямая линия. Поэтому речь идет о ежегодной пресс-конференции», – сказал Песков. В Кремле рассказали о формате дискуссии клуба «Валдай» с участием Путина 21 октября 2021, 13:25 Текст: Евгения Шестак

Пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» с участием президента Владимира Путина пройдет в свободном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент сегодня будет в Сочи, работает там. Главное мероприятие дня сегодня будет во второй половине дня, ориентировочно, в 17 часов. Это будет выступление президента на сессии дискуссионного клуба «Валдай», а затем участие в дискуссионной панели основной сессии», – цитирует ТАСС представителя Кремля. По его словам, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов также будет присутствовать на этой сессии с главой государства. «И далее – все по обычной схеме, без какой-то заданной повестки дня, сессия вопросов и ответов», – отметил Песков, уточнив, что выступление президента ожидается «достаточно объемное и интересное». Ранее Песков сообщил, что в четверг президент примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений. Путин: Потери от COVID превосходят потери от Первой мировой войны 21 октября 2021, 18:21 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что потери от пандемии коронавируса превосходят потери от Первой мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости». 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Ранее Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19. Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID в Москве 21 октября 2021, 12:49 Текст: Кристина Коваленко

До нерабочей недели и в начале нее заболеваемость коронавирусом в столице будет только расти, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. По его словам, снижение можно будет увидеть только через 3-4 недели, сообщает РИА Новости. «Пока сейчас будут объявлены каникулы, я думаю, до этой поры будет еще расти и потом какое-то время в начале будет. Результат мы увидим недели через 3-4, некоторое снижение, не раньше», – сказал Малышев. Сейчас в Москве выявлено 7897 новых случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что во время нерабочей недели нужно сократить контакты, избегать людных мест, отказаться от поездок в другой регион и не встречаться с друзьями. На ваш взгляд Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19? Поддерживаю

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочей недели в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты. Мера введена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал ситуацию на энергетических рынках примером неработающего капитализма 21 октября 2021, 18:48

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Происходящее на энергетических рынках, это и есть проявления того капитализма, который не работает, заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «То, что сейчас на энергетических рынках наблюдаем, это и есть проявления того капитализма, который не работает», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Надо посмотреть опыт друг друга и сопоставить возможности государства и рынка, как это сделали в Китае. Ранее Владимир Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин оценил социальные процессы в привыкших считать себя флагманами прогресса странах 21 октября 2021, 18:26 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что в России с удивлением смотрят на процессы, разворачивающиеся в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса. По его словам, агрессивное вымарывание собственной истории, уход от таких понятий как мама-папа, разных полов, это воспринимается на Западе как прогресс, заседание транслируется на официальном YouTube-канале клуба «Валдай». Также президент подчеркнул, что в последние десятилетия много жонглировали броскими концепциями, согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей, якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитета – препятствием для процветания, передает РИА «Новости». «Так говорили те, кто пытались вскрыть чужие границы, полагаясь на свои конкурентные преимущества, вот что происходило на самом деле. А как только выяснилось, что кто-то где-то добивается больших результатов, так сразу возвращаются к закрытию границ вообще и, прежде всего, своих собственных», – сказал Путин. 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксперименты западных стран по предоставлению детям выбора гендера являются проявлением прогрессирующей болезни. В Кремле назвали темы переговоров Путина и премьера Израиля в Сочи 21 октября 2021, 12:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на переговорах в Сочи, которые состоятся в пятницу, планируют обсудить отношения двух стран и ситуацию в Ближневосточном регионе, сообщила пресс-служба Кремля. «Имеется в виду рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке», – передает ТАСС сообщение Кремля. Как ранее проинформировали в канцелярии израильского премьера, Беннет на встрече с Путиным планирует обсудить в том числе Иран, а также ряд тем в сфере политики, безопасности и экономики. Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня, сменив на этом посту Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего израильский кабмин бессменно с 2009 года. Это будет первая встреча Путина и нового премьер-министра Израиля. Глава российского государства, поздравляя в июне Беннета со вступлением в должность, отмечал, что рассчитывает на дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетит Москву и проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Путин заявил о переживающем тяжелую эпоху перемен мире 21 октября 2021, 18:19 Текст: Вера Басилая

Последние десятилетия мир переживает эпоху перемен, которые становятся все глубже и фундаментальнее, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Действительно, мы живем в эпоху грандиозных перемен», – приводит ТАСС слова президента. По его мнению, «эта фраза – «жить во времена перемен» – может показаться уже обыденной, слишком часто ее произносят». «Да и та самая эпоха перемен началась довольно давно, изменчивое состояние стало привычным», – отметил Путин. «В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку, китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которыми мы и сегодня можем воспользоваться, одна из них, как известно: «Не дай бог жить в эпоху перемен», – заявил российский лидер. «Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет, и перемены эти все глубже, все фундаментальнее», – уверен президент. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин: Россия должна строить социальное государство 21 октября 2021, 18:59 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что Россия должна строить социальное государство, это особенно важно. «Вы знаете, мы должны строить социальное государство. Правда и в Европе, особенно в северной Европе давно об этом говорят, что нужно строить социальное государство. Для нас это особенно важно, имея ввиду разницу в доходах различных категорий граждан», – приводит его слова РИА «Новости». 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Ранее Путин заявил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.