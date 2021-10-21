Столтенберг заявил о сохранении каналов связи НАТО с Россией

У НАТО сохраняются каналы контактов с Россией, альянс продолжает комбинированный подход к отношениям с Москвой, подразумевающий «оборону и сдерживание», а также открытость к диалогу, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом заседания в Брюсселе министров обороны альянса.

Столтенберг заявил, что «у нас сохраняются каналы связи с Россией, но мы сожалеем о решении России закрыть два офиса НАТО в Москве и прекратить деятельность миссии здесь в штаб-квартире», передает РИА «Новости».

«Подход НАТО к России остается по-прежнему комбинированным, сочетающим сдерживание и оборону с готовностью вести содержательный диалог. Но это стало более сложным из-за решения России закрыть офисы НАТО в Москве», – добавил он.

Генсек также сообщил, что министры обороны стран НАТО утвердят в четверг «всеобъемлющий план по защите евроатлантического пространства», передает ТАСС.

Кроме того, они «примут первую стратегию НАТО в отношении искусственного интеллекта и объявят о создании инновационного фонда НАТО в 1 млрд евро».

Напомним, Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве.

Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.

До этого стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек

Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.

Столтенберг тогда заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.

Затем в НАТО заявили о готовности к контактам с Россией.

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