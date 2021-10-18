Россия отказалась от представительства при НАТО

Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, также Россия прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней», – передает слова министра РИА «Новости».

«Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября», – добавил Лавров.

Он отметил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов говорит о том, что альянс не заинтересован в диалоге.

Лавров пояснил, что для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.

«Никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО не происходит», – указал глава МИД, подчеркнув, что Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО, передает ТАСС.

Он уточнил, что в НАТО так и не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе. «Никакого объяснения причин подобного шага не сделано», – сказал глава ведомства.

Также секретариат Североатлантического уведомлен об ответных шагах России после высылки сотрудников постпредства РФ при НАТО. «Заявление нашего министерства должно быть распространено буквально в эти минуты», – заявил Лавров.

Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.

В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.