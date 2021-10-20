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20 октября, среда | Последнее обновление — 13:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров встретился с делегацией «Талибана» в Москве
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На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Шойгу заявил о наращивании НАТО присутствие вблизи границ России и Белоруссии
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Североатлантический альянс укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости границ Союзного государства России и Белоруссии, военно-политическая обстановка сложная, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск», – цитирует РИА Новости заявление Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
По его словам, в Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединенных Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы.
Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются емкость портовой и аэродромной инфраструктур», – сказал Шойгу.
По его оценке, «численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое – с 25-ти до 40 тыс. военнослужащих».
«В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы Aegis Ashore. При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты Tomahawk и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном», – отметил министр обороны России.
Он подчеркнул важность встречи с белорусскими коллегами в очном формате, несмотря на пандемию, – из-за сложной военно-политической обстановки.
«Сегодня мы обсудим актуальные вопросы взаимодействия наших оборонных ведомств. Проведение заседания в очном формате, несмотря на продолжающуюся пандемию, подчеркивает важность наших встреч в условиях сложной военно-политической обстановки», – сказал Шойгу.
Напомним, в июне в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы.
США пообещали реакцию НАТО на «агрессию» России
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НАТО продолжит реагировать на «агрессию» России, оставляя дверь открытой для значимого диалога, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Политика НАТО относительно России остается постоянной: это сила, определение и реагирование на российскую агрессию, но оставляя в то же время дверь открытой для значимого диалога», – приводит слова пресс-секретаря Госдепа США РИА «Новости».
За комментариями относительно решений России прекратить работу военной миссии связи НАТО в Москве дипломат рекомендовал обращаться к альянсу.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве. Для контактов с Москвой Лавров рекомендовал НАТО обращаться к послу России в Бельгии. При этом Москва предложила НАТО взаимно снизить военную активность вдоль общих границ.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Москва обвинила НАТО в росте агрессивности в отношении России в попытке создать видимость «востребованности» альянса в современных геополитических условиях. Сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «Североатлантическому альянсу следует серьезно воспринять приостановку работы российского постпредства, поскольку отсутствие диалога с Россией – это большой минус для НАТО и его членов с точки зрения архитектуры европейской безопасности». Сенатор Владимир Джабаров допустил, что Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, если НАТО восстановит численность российских представителей в Брюсселе.
Напомним, 6 октября НАТО решило сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе наполовину. Восемь дипломатов лишили аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы», остальных сократили.
В Кремле подчеркнули, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. В Кремле пообещали принять ответные меры на действия НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка российских дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса. В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи.
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В Турции назвали условия покупки у России истребителей Су-35 и Су-57
Турция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
«Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», – передает РИА Новости слова Демира в эфире телеканала Kanal 7.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35.
Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
НАТО призвали прекратить «тыкать палкой в медведя»
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Читатели британского портала Express обратили внимание на провокационные действия НАТО у границ России, призвав Североатлантический альянс прекратить «тыкать палкой в медведя».
«Прекратите тыкать палкой в медведя. Вы об этом пожалеете», – приводит слова одного из читателей РИА «Новости».
«НАТО так любит проводить провокационные маневры поблизости от границ России, но виноваты во всем почему-то русские», – заметил другой.
«Ничего нового, на самом деле. Это просто способ проверить, как быстро среагирует Россия», – добавил читатель.
«Ну, это уже постоянно происходит», – заметили в комментариях.
«Это игры взрослых детей», – заключил пользователь.
В воскресенье Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31 после появления американского стратегического бомбардировщика B-1B над Японским морем. Кроме того, в пятницу американский эсминец «Чейфи» попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль российского Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение. Американский военный атташе был вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца. При этом в США не увидели нарушений в попытке американского эсминца пересечь границу России.
В пятницу также стало известно, что Украина договорилась с Британией о поставках «ракетного вооружения». Киев также собрался купить у Британии боевые корабли. Ранее в октябре ВВС США доставили на Украину высокоточное вооружение и боеприпасы. При этом в Киеве заявили о получении наступательного оружия от США.
Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Пушков объяснил, чем для НАТО грозит разрыв отношений с Москвой
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«Североатлантическому альянсу следует серьезно воспринять приостановку работы российского постпредства, поскольку отсутствие диалога с Россией – это большой минус для НАТО и его членов с точки зрения архитектуры европейской безопасности», – пояснил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО.
«Решение Москвы привести официальное состояние отношений между Россией и НАТО в соответствие с реальным – логичное и единственно возможное в той ситуации, которая сложилась по вине самого альянса», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что несколько лет назад генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил формулу, согласно которой с Россией нужно разговаривать только с позиции силы. «Уже тогда российской стороне было понятно, что такой подход альянса уничтожит диалог как таковой, поскольку он предполагает диктовку условий и выдвижение ультиматумов, что для России неприемлемо. Эта формула бездумно повторялась многими европейскими политиками, но на самом деле была призвана замаскировать неготовность НАТО вести равноправный и конструктивный диалог с Москвой», – объяснил собеседник.
По его словам, такие заявления альянса создавали внешнее впечатление, что у НАТО с Россией идет диалог, пусть и с позиции силы. «Это была формула успокоения европейской общественности – как будто НАТО не только давит на Россию и занимается наращиванием своей военной мощи, но и ведет диалог и держит все под контролем. Через эту формулу альянс создавал себе алиби для конфронтационного курса в отношениях с Россией», – уточнил парламентарий.
Пушков напомнил, что Совет Россия – НАТО не работает уже несколько лет, давно нет у России и посла при альянсе. «Другими словами – для диалога Москвы с альянсом на деле нет необходимой дипломатической инфраструктуры. И пока НАТО не изменит подход к России, диалог невозможен. Однако я скептически отношусь к идее, что альянс скорректирует свою стратегию», – признался сенатор.
Теперь, после фактического разрыва отношений Москвы и НАТО, экстренные контакты могут идти через российского посла в Брюсселе. «Также НАТО может назначить одного из послов стран – членов альянса в Москве своим представителем, через которого, в случае необходимости, можно довести нужную информацию. Но это – резервная линия связи, которая не является полноценным механизмом поддержания отношений между Москвой и Брюсселем, каким был Совет Россия – НАТО», – указал сенатор.
Политик обратил также внимание, что даже США предпочитают вести с Россией диалог, пусть сложный и ограниченный. «Вашингтон понимает, что отсутствие такого диалога невыгодно для безопасности самих США», – резюмировал Пушков.
Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
«Мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября», – добавил Лавров. Он отметил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов говорит о том, что альянс не заинтересован в диалоге.
Дипломат пояснил, что для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии. «Никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО не происходит», – указал глава МИД, подчеркнув, что Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО.
Он уточнил, что в НАТО так и не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе. Также секретариат Североатлантического альянса уведомлен об ответных шагах России после высылки сотрудников постпредства РФ при НАТО.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
В случае, если НАТО увеличит численность российских представителей в Брюсселе до оптимального, Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Россия отказалась от представительства при НАТО
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Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, также Россия прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября, или, может быть, это займет еще несколько дней», – передает слова министра РИА «Новости».
«Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября», – добавил Лавров.
Он отметил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов говорит о том, что альянс не заинтересован в диалоге.
Лавров пояснил, что для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
«Никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО не происходит», – указал глава МИД, подчеркнув, что Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО, передает ТАСС.
Он уточнил, что в НАТО так и не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе. «Никакого объяснения причин подобного шага не сделано», – сказал глава ведомства.
Также секретариат Североатлантического альянса уведомлен об ответных шагах России после высылки сотрудников постпредства РФ при НАТО. «Заявление нашего министерства должно быть распространено буквально в эти минуты», – заявил Лавров.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
Полицейские Германии призвали вернуть контроль на границе с Польшей
В связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту германский федеральный профсоюз полицейских выступил за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей, сообщили немецкие СМИ.
Как передает Deutche Welle со ссылкой на газету Bild, глава профсоюза Хайко Теггац в письме к федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу предупредил об опасности «коллапса» на границе, поскольку число мигрантов, задержанных на границе, «растет почти взрывообразно» уже несколько месяцев.
По данным газеты, Теггац указал в письме министру, что количество обнаруженных нелегальных въездов через границу с Польшей в настоящее время равно соответствующему показателю на австрийской границе в 2013 году. Профсоюзный лидер заявил о «существенной дополнительной нагрузке» на немецких полицейских, а также о «значительный риске для здоровья», так как уровень заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в странах, откуда прибывают мигранты, остается очень высоким.
Теггац признал в своем послании, что общая проблема нелегалов не может быть решена даже временным пограничным контролем. По его словам, суть дела в том, что белорусский «диктатор Александр Лукашенко отвечает на санкции ЕС организованной государством контрабандой». Европа не должна ввязываться в подобные «игры», предупреждает глава профсоюза полиции.
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.
Напомним, глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Дальность стрельбы берегового ракетного комплекса «Бал» превысила 500 км
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Дальность стрельбы берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» после испытаний новой ракеты увеличилась вдвое и превысила 500 км, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК «Бал» подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле», – приводит слова источника ТАСС.
В оборонно-промышленном комплексе отметили, что новые возможности «Бала» сделали его сопоставимыми по дальности и возможности стрельбы по земле с БРК «Бастион», использующим сверхзвуковую ракету «Оникс».
Напомним, в сентябре расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» уничтожили корабли «противника» в Арктике. В июле расчеты БРК «Бал» ТОФ провели стрельбы по кораблям условного противника на Камчатке. В феврале 2019 года десять новых БРК «Бал»поступили на вооружение Тихоокеанского флота. В том же месяце дивизион БРК «Бал» поступил на базу Каспийской флотилии в Дагестане. Кроме того, в ноябре 2016 года Россия разместила береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на Курилах.
БРК «Бал» имеет на вооружении ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью полета 120 и 260 км соответственно. Модернизированная ракета Х-35Э с дальностью до 300 км может наводиться через беспилотник. В Вооруженных силах России комплекс используется в тандеме с БРК «Бастион». Про последний сообщалось, что в ходе боевых действий в Сирии он применялся для стрельбы по наземным целям. «Бал» может одним залпом выпустить 32 ракеты, еще 32 ракеты у него в боезапасе. Он в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.
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Противокорабельную ракету «Оникс» научили уничтожать цели на земле
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Противокорабельная крылатая ракета «Оникс» стала унифицированной по носителям и универсальной по целям, заявил гендиректор и конструктор «ВПК «НПО машиностроения», член регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Леонов.
Первоначально ракета была создана для поражения морских целей. В частности, ею вооружены береговые комплексы «Бастион».
«Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолёты и наземные береговые ракетные комплексы. То есть, можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям», – передает РИА Новости слова Леонова.
По его словам, «НПО машиностроения» подготовило предложения по модернизации крылатых ракет «Оникс».
«У нас, действительно, есть предложения по модернизации ракеты «Оникс», но все подробности, касающиеся этой тематики, находятся исключительно в компетенции министерства обороны», – сказал Леонов.
Ранее Леонов рассказал, что срок службы межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ «Стилет» (по договору СНВ – РС-18Б, по классификации НАТО – SS-19 mod.2 Stiletto) продлен как минимум до 2023 года.
Лавров заявил об отсутствии контактов по линии военных между РФ и НАТО
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что нет никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО.
«По линии военных вообще никаких контактов не происходит», – цитирует главу ведомства РИА Новости.
Также политик сказал, что Москва больше не будет делать вид, что в ближайшее время возможно хоть какое-то изменение во взаимоотношениях с НАТО.
«Ни в каком равноправном диалоге НАТО не заинтересована. Ну если это так, то мы не видим большой необходимости в том, чтобы продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны», – заявил Лавров, отметив, что НАТО давно заявило о невозможности перемен.
Ранее стало известно, что организация лишила аккредитации сотрудников представительства России при альянсе, сократив их число до 10.
Но, как заявил генсек Йенс Столтенберг, представители НАТО готовы для содержательного диалога с Россией и могут призывать ко встрече в рамках Совета Россия-НАТО.
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Белоруссия отозвала посла во Франции для консультаций
Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Об этом говорится в распространенном заявлении Глаза, сообщает РИА «Новости».
МИЖ Франции в свою очередь подтвердил, что французский посол Николя де Лакост покинул Минск 17 октября в связи с решением властей Белоруссии.
«Посол Франции в Минске господин Николя де Лакост покинул Белоруссию 17 октября 2021 года. Его отъезд произошел после одностороннего решения белорусских властей прекратить действие выданного ему 31 августа 2020 года агремана из-за непредоставления послом верительных грамот господину Лукашенко», – заявили в МИД Франции.
По словам представителя французского МИД, в соответствии с общеевропейской позицией о непризнании легитимности результатов президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года посол Франции фактически не вручил верительные грамоты Александру Лукашенко. Он отметил, что копия этих верительных грамот была передана главе МИД Белоруссии по дипломатическим правилам.
«Это необоснованное решение белорусских властей последовало за несколькими негативными решениями, которые ограничили возможности действий нашего посла в Минске. Вследствие этого соразмерные меры были приняты французскими властями в отношении белорусского дипломатического представительства во Франции, о чем белорусские власти были проинформированы», – подчеркнули в МИД.
Также представитель МИД сообщил, что с 18 октября Николя де Лакост будет нести миссию спецпредставителя по Белоруссии, параллельно будет продолжена работа посольства Франции в Минске. Он заверил, что Париж продолжит поддерживать белорусский народ на пути к долгосрочному политическому решению кризиса.
Ранее сообщалось, что посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска.
Лавров: НАТО «похоронило» идею консультаций с Россией
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Североатлантический альянс «похоронил» идею консультаций с Россией, при этом логику в заявлении НАТО искать не приходится, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Насчет НАТО, я уже говорил, с чего все началось, и как сами натовцы просто «похоронили» главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия – НАТО, а именно: необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях, и это в общем-то продолжается. Понимаете, тут логику искать не приходится. То же самое в отношении тех оценок, что звучат из натовских столиц по поводу нашего вынужденного ответного шага. Шаг ответный на три шага НАТО», – передает его слова РИА «Новости».
Министр отметил, что Москва исходит из того, что НАТО первым сделает шаги для улучшения двусторонних отношений.
«Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение отношений ни с НАТО, ни с Европейским союзом, ни с любой страной Запада или какого-либо иного региона мира», – сказал Лавров.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
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Украина передала США танк «Оплот» на несколько лет позже обещанного
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Украина передала США один танк «Оплот». Отгрузка совпала с визитом американского министра обороны Ллойда Остина в Киев.
Пентагон заказал у ГК «Укрспецэкспорт» эту боевую машину еще в 2018 году, однако танк поставили только сейчас, передает «Военное дело».
Отмечается, что «Оплот» был изготовлен предприятием уже давно. В последнее время он активно принимал участие в различных международных выставках и военных парадах. Известно, что для США данный танк изготавливался в самой современной комплектации.
Директор «Укрспецэкспорта» Вадим Ноздр уточнил, что «танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком», передает ТАСС.
«Оплот» производят на харьковском Заводе имени Малышева. Он предназначен для поражения наземных и низколетящих воздушных целей в условиях огневого противодействия противника. Эта боевая машина может выполнять широкий круг задач в различных климатических, метеорологических и дорожных условиях при температуре от минус 40 до плюс 55 градусов.
Между тем ВВС США сообщили, что стратегические бомбардировщики США пролетели над Черным морем во время визита министра обороны Ллойда Остина в регион. «Два бомбардировщика B-1 (Lancer) провели миссию по противостоянию средствам морского базирования в интеграции с союзниками по НАТО и партнерами», – передает РИА Новости заявление ведомства.
Самолеты взлетели с базы США в Фэйрфорде, Великобритания. В ходе полета они осуществили дозаправку над морем.
В эти дни глава Пентагона Остин посещает Украину, Грузию и Румынию. Напомним, во вторник глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России.
О том, что украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот», стало известно в конце зимы 2018 года. Однако позже в США признали ненадежность украинского танка. В 2019 году единственный танк «Оплот» так и не был передан заказчику.
Газета «ВЗГЛЯД» подробно рассказывала о развале украинское танкостроения.
Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска
Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника.
«Французский посол покидает Белоруссию по требованию Минска», – приводит сообщение агентства РИА «Новости». Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Азербайджан обсудил с НАТО перспективы сотрудничества
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина обсудили в Баку послевоенную ситуацию в регионе и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
«В ходе встречи министр Байрамов с удовлетворением отметил сотрудничество с НАТО в ряде сфер, подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером альянса», – приводит сообщение внешнеполитического ведомства республики ТАСС.
Азербайджанский министр также проинформировал спецпредставителя НАТО о ситуации в регионе, добавив, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном «на основе принципов международного права».
Коломина, в свою очередь, назвал свой визит в Баку крайне полезным с точки зрения получения подробной информации о сложившейся в регионе ситуации. Он также отметил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.
«Кроме того, Коломина высоко оценил деятельность азербайджанских миротворцев в составе миссии в Афганистане совместно с турецкими силами в Афганистане, особенно в связи с эвакуацией мирного населения из аэропорта Кабула», – говорится в сообщении.
Накануне читатели британского портала Express обратили внимание на провокационные действия НАТО у границ России, призвав альянс прекратить «тыкать палкой в медведя».
В прошлый четверг произошло обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего. В Ереване в свою очередь обвинили Баку в обстреле, в результате которого шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения. В НКР призвали Баку прекратить дестабилизацию в зоне конфликта. Азербайджан отверг обвинения в причастности к перестрелке в Карабахе. Днем позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана завершить передачу Азербайджану карт минных полей в Карабахе. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война».
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
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Глава МИД ФРГ назвал Лукашенко «шефом государственной сети контрабанды»
Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что белорусский лидер Александр Лукашенко руководит переправкой беженцев в Европу, об этом он заявил перед стартом встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.
Маас отметил, что политическая ситуация в Белоруссии до сих пор критическая, если говорить про подавление оппозиции и нарушение прав человека.
«Мы в Европе сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на европейские страны. Лукашенко является ни кем иным, как шефом государственной сети контрабанды (мигрантов)», – цитирует главу ведомства РИА Новости.
Политик заявил, что страны ЕС не будут терпеть то, что авиакомпании сейчас зарабатывают на перевозке беженцев в Германию и другие страны. Последствия такой работы стали темой обсуждения встречи глав МИД.
Маас предложил ввести санкции для этих авиакомпаний, чтобы показать, что с таким положением дел власти европейских стран мириться не готовы.
Ранее власти Польши объяснили построенный на границе с Беларусью забор. По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, забор послужит защитой от «миграционного шантажа» со стороны Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Польша планировала построить новый 2,5-метровый забор, чтобы защитить страну от наплыва мигрантов из Белоруссии.
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