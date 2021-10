Украина передала США танк «Оплот» на несколько лет позже обещанного Су-30 сопроводили бомбардировщики США над Черным морем 20 октября 2021, 10:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Два российских истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря два стратегических бомбардировщика США B-1B, летевших в сторону границы России, в результате американские летчики сменили курс, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны). Как уточнили в НЦУО, российские радары засекли 19 октября над Черным морем цели, приближавшиеся к границам России. «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря», – передает РИА Новости сообщение НЦУО. «После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – добавили в центре. Там подчеркнули, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ранее ВВС США сообщили, что стратегические бомбардировщики США пролетели над Черным морем во время визита министра обороны Ллойда Остина в регион.

В Турции назвали условия покупки у России истребителей Су-35 и Су-57 18 октября 2021, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Турция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. «Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», – передает РИА Новости слова Демира в эфире телеканала Kanal 7. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35. Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35. Дальность стрельбы берегового ракетного комплекса «Бал» превысила 500 км 19 октября 2021, 05:33

Дальность стрельбы берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» после испытаний новой ракеты увеличилась вдвое и превысила 500 км, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК «Бал» подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле», – приводит слова источника ТАСС. В оборонно-промышленном комплексе отметили, что новые возможности «Бала» сделали его сопоставимыми по дальности и возможности стрельбы по земле с БРК «Бастион», использующим сверхзвуковую ракету «Оникс». Напомним, в сентябре расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» уничтожили корабли «противника» в Арктике. В июле расчеты БРК «Бал» ТОФ провели стрельбы по кораблям условного противника на Камчатке. В феврале 2019 года десять новых БРК «Бал»поступили на вооружение Тихоокеанского флота. В том же месяце дивизион БРК «Бал» поступил на базу Каспийской флотилии в Дагестане. Кроме того, в ноябре 2016 года Россия разместила береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на Курилах. БРК «Бал» имеет на вооружении ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью полета 120 и 260 км соответственно. Модернизированная ракета Х-35Э с дальностью до 300 км может наводиться через беспилотник. В Вооруженных силах России комплекс используется в тандеме с БРК «Бастион». Про последний сообщалось, что в ходе боевых действий в Сирии он применялся для стрельбы по наземным целям. «Бал» может одним залпом выпустить 32 ракеты, еще 32 ракеты у него в боезапасе. Он в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Противокорабельную ракету «Оникс» научили уничтожать цели на земле 18 октября 2021, 10:58

Противокорабельная крылатая ракета «Оникс» стала унифицированной по носителям и универсальной по целям, заявил гендиректор и конструктор «ВПК «НПО машиностроения», член регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Леонов. Первоначально ракета была создана для поражения морских целей. В частности, ею вооружены береговые комплексы «Бастион». «Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолёты и наземные береговые ракетные комплексы. То есть, можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям», – передает РИА Новости слова Леонова. По его словам, «НПО машиностроения» подготовило предложения по модернизации крылатых ракет «Оникс». «У нас, действительно, есть предложения по модернизации ракеты «Оникс», но все подробности, касающиеся этой тематики, находятся исключительно в компетенции министерства обороны», – сказал Леонов. Ранее Леонов рассказал, что срок службы межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ «Стилет» (по договору СНВ – РС-18Б, по классификации НАТО – SS-19 mod.2 Stiletto) продлен как минимум до 2023 года. Украина передала США танк «Оплот» на несколько лет позже обещанного 20 октября 2021, 07:27

Украина передала США один танк «Оплот». Отгрузка совпала с визитом американского министра обороны Ллойда Остина в Киев. «Государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром», отгрузила заказчику танк <...> «Оплот», – передает ТАСС сообщение «Укроборонпрома». При этом со ссылкой на директора «Укрспецэкспорта» Вадима Ноздрю уточняется, что «танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком». Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации», – добавили в компании. Танк «Оплот» производят на харьковском Заводе имени Малышева. Он предназначен для поражения наземных и низколетящих воздушных целей в условиях огневого противодействия противника. Эта боевая машина может выполнять широкий круг задач в различных климатических, метеорологических и дорожных условиях при температуре от минус 40 до плюс 55 градусов. Между тем ВВС США сообщили, что стратегические бомбардировщики США пролетели над Черным морем во время визита министра обороны Ллойда Остина в регион. «Два бомбардировщика B-1 (Lancer) провели миссию по противостоянию средствам морского базирования в интеграции с союзниками по НАТО и партнерами», – передает РИА Новости заявление ведомства. Самолеты взлетели с базы США в Фэйрфорде, Великобритания. В ходе полета они осуществили дозаправку над морем. В эти дни глава Пентагона Остин посещает Украину, Грузию и Румынию. Напомним, во вторник глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России. О том, что украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот», стало известно в конце зимы 2018 года. Однако позже в США признали ненадежность украинского танка. В 2019 году единственный танк «Оплот» так и не был передан заказчику. Газета «ВЗГЛЯД» подробно рассказывала о развале украинское танкостроения. В НАТО отказались рассматривать угрозу Китая отдельно от России 18 октября 2021, 11:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России, своего «изначального геополитического противника», сообщили СМИ. «НАТО – это альянс Северной Америки и Европы. Этот регион стоит перед лицом глобальных вызовов: терроризм, кибератаки и возросшая мощь Китая... Китай приближается к нам», – пприводит РИА Новости цитату Столтенберга из интервью газете Financial Times. Он отметил, что Китай угрожает безопасности Европы своими кибервоможностями, новыми технологиями и ракетами дальнего радиуса действия. По словам генсека, вопросы защиты стран НАТО от этих угроз будут «тщательно» отражены в новой доктрине, описывающей политику альянса в предстоящем десятилетии. Предполагается, что новая стратегическая концепция будет принята на саммите НАТО летом 2022 года. Как отмечает газета, актуальная версия доктрины, принятая в 2010 году, не упоминает Китай в качестве угрозы. Столтенберг заявил, что Китай и Россия не должны рассматриваться как отдельные угрозы. «Прежде всего, Китай и Россия тесно сотрудничают между собой. Во-вторых, когда мы увеличиваем расходы на технологии, ...мы имеем в виду обе эти страны», – сказал он. Как утверждается в материале издания, «любой намек» на смену плана по сдерживанию России неизбежно вызовет протесты со стороны восточноевропейских союзников НАТО. Новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса НАТО-2030 планируется принять в ходе очередного саммита блока, который пройдет в 2022 году в Испании. О необходимости утверждения новой концепции, которая призвана заменить устаревшую стратегию альянса от 2010 года, не учитывавшую «новые угрозы» (со стороны России, Китая, терроризм, гибридные и киберугрозы), а также наметить работу на ближайшие десять лет, говорилось в ходе саммита НАТО в июне этого года в Брюсселе. Напомним, замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен назвал армию России невероятно сильной. Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить. В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Пентагон счел США слишком медленными при конкуренции с Россией и Китаем. Ракетам «Стилет» продлили срок службы 18 октября 2021, 08:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Срок службы межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ «Стилет» (по договору СНВ – РС-18Б, по классификации НАТО – SS-19 mod.2 Stiletto) продлен как минимум до 2023 года, заявил гендиректор и конструктор «ВПК «НПО машиностроения», член регионального совета московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Алексей Леонов. Ракеты УР-100Н УТТХ поступили на вооружение в 1979 году. Последние носители этого типа были поставлены российским военным в 1985 году. Изначально гарантированный срок службы ракет был определен в 10 лет, то есть ракеты должны были быть списаны еще в 1995 году. Тем не менее, Минобороны регулярно заказывает проведение работ по продлению сроков службы стратегических носителей, передает РИА Новости. «Ракеты УР-100Н УТТХ уже имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве. На сегодняшний день эти сроки продлены свыше 37 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН. По итогам этих мероприятий год за годом мы продлеваем срок эксплуатации ракет. На 2022 год эти работы также запланированы», – сказал Леонов. Он подчеркнул, что задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик решена впервые в мире. Для этого потребовалось реализовать множество научных исследований и опытно-конструкторских работ, объединенных в единую комплексную программу. «В частности, регулярно определяются запасы прочности силовых конструкций, тщательно проверяется состояние топливных баков, анализируется состояние компонентов ракетного топлива, проводятся ускоренные испытания в климатических камерах, обеспечивающих эквивалентные воздействия параметров окружающей среды на конструкции узлов и агрегатов комплекса», – сказала глава «НПО Машиностроения». Ранее сверхлегкие ракеты-носители запланировали разработать в «НПО Машиностроения». Китай опроверг испытания гиперзвукового оружия 18 октября 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Упоминаемая в СМИ информация об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия в августе этого года не соответствует действительности, Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат, заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Насколько мне известно, это было в августе этого года. Это были испытания космического аппарата. Они были организованы для подтверждения технологии повторного использования космического корабля», – цитрует ТАСС Чжао Лицзяня. По словам дипломата, эта технология имеет особое значение для мировой науки, так как может значительно удешевить освоение космоса для человечества. «Многие другие страны и компании уже испытывали подобные аппараты. Обломки сгоревшего корабля упали в море», – добавил он. Как сообщила в субботу британская газета Financial Times, Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия. Напомним, технологический прорыв Китая вызывает тревогу у властей США. Сами американцы сообщили об успешном испытании собственной гиперзвуковой ракеты в сентябре. В октябре КНДР заявила об успешном испытании ракеты «Хвасон-8» с гиперзвуковым боевым блоком. Автономную группу ударных роботов испытали в России 19 октября 2021, 08:19 Текст: Дмитрий Зубарев

В России провели полигонные испытания ударных роботов «Маркер», которые действовали в автономной группе без участия человека, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Был испытан демонстрационный образец группировки наземных робототехнических комплексов. В группе были задействованы пять робототехнических платформ «Маркер» – три на колесном шасси и две на гусеничном», – сообщил источник РИА «Новости». Источник добавил, что «роботы без участия человека решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целеуказаниями и так далее». По его словам, группа роботов самостоятельно вела разведку за счет установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения. В перспективе планируется провести испытания с применением вместе с группой роботов беспилотных летательных аппаратов. Источник пояснил, что «за счет воздушных дронов существенно повышаются количественные и качественные показатели разведки». Источник отметил, что применение группы ударных роботов в автоматическом режиме позволяет добиться эффекта эмерджентности (появления у системы свойств, не присущих ее элементам в отдельности). «Когда мы имеем группу разрозненных роботов, то это просто множество машин, каждая из которых обладает определенной эффективностью, которую можно оценить количественно. Как только мы их объединяем в группу, то эффективность этой группы становится выше, чем сумма эффективностей входящих в нее элементов», – пояснил источник. Напомним, в декабре 2020 года в ФПИ рассказали, что боевой робот «Маркер» успешно прошел ходовые испытания в полностью автономном режиме в зимних условиях. В Японии обеспокоились из-за учений России и Китая 19 октября 2021, 09:02 Текст: Наталья Ануфриева

Японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море, статья вызвала обеспокоенность у читателей. Издание отмечает, что в этом месяце российский флот два раза отрабатывал боевые стрельбы в Японском море, помимо совместных китайско-российских учений, передает РИА «Новости». «Россия также начала проявлять интерес к ситуации на Тайване», – утверждает Yomiuri Shimbun. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Как поведут себя российские войска в случае тайваньского кризиса? Теперь Японии необходимо учитывать не только Китай, но и Россию с КНДР», – написал пользователь Pla. «В Японии много американских баз. Я думаю, что Китай и Россия боятся США. Если что-то пойдет не так, они первыми уничтожат американские базы в Японии. Япония будет в руинах. Мы войны не хотим, но что мы будем делать, если она все же начнется?», – встревожился Mas. «Россия, на самом деле, опасна. Обычно все смотрят на Китай и КНДР, но истинную угрозу представляет Россия. С советских времен ничего не изменилось», – считает Сета. «Когда власть в Японии меняется, Россия прибегает к провокациям, чтобы выявить слабые места», – утверждает Хиросяте. «У Японии остался только один выход – пересмотреть девятую статью Конституции и начать наращивать военную мощь», – призывает Tak. «Россия никогда не ввяжется в невыгодную для нее войну», – выразил уверенность пользователь Pd1. Накануне в Японском море завершились совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китая «Морское взаимодействие-2021». В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами. Индия задумалась о пересмотре согласованных с Китаем протоколов по охране границы 19 октября 2021, 10:47 Текст: Наталья Ануфриева

Индия может пересмотреть согласованные с Китаем протоколы по управлению войсками вдоль линии фактического контроля в пограничном регионе Ладакх, заменяющей там границу между странами, заявил командующий Восточной армией Индии генерал-лейтенант Маной Панде. Панде заявил, что «стратегическое руководство с точки зрения урегулирования ситуации на линии фактического контроля заключается в соблюдении взаимосогласованных протоколов и соглашений, и это было нашим усилием, несмотря на то, что было действием или ответом с другой стороны», передает РИА «Новости». «В связи с тем, что произошло, и тем, что нам нужно сделать в будущем, я полагаю, что это (пересмотр протоколов) рассматривается на более высоком уровне», – добавил он. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тыс. кв. километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Ранее Китай обвинил Индию в выдвижении нереалистичных требований о границе. Напомним, в феврале стороны завершили разъединение сил у высокогорного озера Пангонг в пограничном регионе Ладакх. Обострение ситуации там произошло в начале мая 2020 года, когда возник ряд конфликтов между военными, после чего обе страны усилили присутствие в регионе. Индия перебросила в регион около 50 тыс. солдат и разнообразную военную технику. Китай развернул равное количество сил. В начале февраля стороны сообщили об отводе сил от берегов озера Пангонг. В конце сентября Австралия, Индия, США и Япония решили объединить усилия для преодоления ключевых вызовов современности и продвижения общей повестки для регионов Индийского и Тихого океанов. Лидеры «четверки» договорились содействовать укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. «Четверка» также договорилась о координации усилий и согласованности действий в регионе. Китай призвал QUAD не вносить разлад в отношения Пекина со странами региона. Китай также решил укрепить позиции в Восточном Ладакхе и создать военную инфраструктуру на границе с Индией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает реанимация Вашингтоном политического блока под названием QUAD и почему Китай вряд ли будет этим доволен. Завершилось российско-сербское учение ПВО «Славянский щит» 18 октября 2021, 14:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские и сербские военные завершили совместное учение по противовоздушной обороне «Славянский щит-2021», сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. «На сербской авиабазе «Батайница» прошла торжественная церемония закрытия совместного учения по противовоздушной обороне «Славянский щит-2021». В нем приняли участие подразделения Вооруженных сил России и Сербии, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», – передает РИА Новости сообщение Минобороны. На совместном учении на смешанная группировка ПВО несла боевое дежурство и вела противовоздушную оборону Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии. «В ходе несения боевого дежурства подразделения совместной группировки ПВО в сложной помеховой обстановке успешно отразили массированный авиационный удар условного противника, уничтожив учебными пусками зенитных ракетных комплексов все воздушные цели», – напомнили в департаменте. В совместном учении принимали участие подразделения России и Сербии, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», а также сербским зенитным ракетным комплексом «Нева-М1Т». В ходе учения «Славянский щит-2021» отрабатывались вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии. При отражении массированного авиаудара условного противника подразделения 17 раз приводились в боевую готовность, обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей. Напомним, 14 октября сербско-российские учения «Славянский щит-2021» начались на авиабазе Батайница. Совместные учения стран ОДКБ начались в Таджикистане 18 октября 2021, 13:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Специальные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021», в которых принимают участие более 4 тыс. человек, начались в Таджикистане, сообщили в организации. «18 октября с. г. на полигоне Вооруженных сил Республики Таджикистан Харбмайдон в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство-2021» состоялась церемония открытия специальных учений «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и совместного учения «Взаимодействие-2021», – передает ТАСС сообщение ОДКБ. В ходе торжественной церемонии открытия начальник генштаба ВС Таджикистана генерал-лейтенант Эмомали Собирзода отметил, что ситуация, складывающаяся в Центрально-Азиатском регионе на фоне событий, происходящих в Афганистане, остается непростой и имеет тенденцию к обострению. «Центрально-Азиатскому региону мы уделяем особое внимание. Основным источником нестабильности является обстановка внутри и вокруг Исламской Республики Афганистан. Именно поэтому впервые в рамках совместной подготовки мы проводим три учения одновременно», – сказал в свою очередь начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Группировка Войск ОДКБ отработает задачи по проведению совместной операции для локализации приграничного вооруженного конфликта. Также будут совместно решатся вопросы материально-технического обеспечения при подготовке и в ходе совместной операции. В учениях принимают участие воинские контингенты государств - членов ОДКБ, состоящие из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Всего задействовано более 4 тыс. человек и более 500 единиц техники. Ранее в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ сообщили, что учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября, в наблюдении за ними примут участие парламентарии стран организации. В США осудили пуски ракет КНДР 19 октября 2021, 09:48 Текст: Наталья Ануфриева

Американские военные осудили ракетные пуски КНДР, но сообщили об отсутствии угрозы для Соединенных Штатов и союзников, следует из заявления Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (INDOPACOM). В заявлении указывается, что США «осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от любых дальнейших дестабилизирующих действий», передает РИА «Новости». Однако «это происшествие не представляет непосредственной угрозы для служащих США, территории страны или наших союзников, мы продолжим следить за ситуацией». «Приверженность США защите Республике Корея и Японии остается непоколебимой», – подчеркнули американские военные. Отмечается, что в данный момент ведутся «тесные консультации с Южной Кореей, Японией, а также с другими региональными союзниками и партнерами». Ранее комитет начальников штабов ВС Республики Корея зафиксировал запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря со стороны КНДР. По версии береговой охраны Японии, КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты. Токио уже обвинил Пхеньян в нарушении резолюций СБ ООН в связи с запуском КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Позже стало известно, что испытанная во вторник в КНДР баллистическая ракета малого радиуса действия преодолела 430-450 километров, достигнув максимальной высоты в 60 километров. Навигационные карты Баренцева моря решили исправить после экспедиции Северного флота и РГО 19 октября 2021, 14:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Навигационные карты Баренцева моря уточнят после экспедиции «Помни войну» Северного флота и Русского географического общества, с них уберут несколько неверно показанных мест гибели кораблей, сообщили в пресс-службе Северного флота. «С карт будут сняты несколько неверно показанных мест гибели кораблей и судов, что расширит возможности для проведения прибрежного лова и другой морской экономической деятельности», – передает РИА Новости сообщение СФ. В пресс-службе напомнили, что гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» в 2021 году участвовало в трех походах и обследовало более 2,8 тысячи квадратных километров дна Баренцева и Карского морей. Судном были обнаружены четыре боевых корабля (два из них совместно с другими силами поисково-спасательного обеспечения), шесть судов, одна донная мина, а также подтверждены или уточнены координаты 12 ранее показанных на картах затонувших объектов. В ходе экспедиции «Ромуальд Муклевич» обнаружил английский корвет «Блюбелл», погибший в феврале 1945 года, английский эсминец «Матабеле», потопленный немецкой подводной лодкой U-454 в январе 1942 года, сторожевой корабль «Пассат» и спасательное судно «РТ-67», затонувшие после нападении немецких эсминцев в 1941 году, а также несколько других судов. Также гидрографы уточнили координаты ранее обнаруженного сторожевого корабля «Туман» и мест гибели советских подводных лодок К-2 и Д-3, немецких подводных лодок U-307 и U-286. Планируется, что все обнаруженные объекты в следующем году обследуют водолазы-спасатели Северного флота с телеуправляемыми беспилотными подводными аппаратами. Ранее экспедиция СФ и Русского географического общества обнаружила в Баренцевом море подводную лодку «Катюша», подорванную в ходе Великой Отечественной войны немецкими минами. Шойгу заявил о готовности России поддерживать военное сотрудничество с Ираном 19 октября 2021, 14:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия готова поддерживать динамичный и многоплановый характер военного сотрудничества с Ираном, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи в Москве с начальником генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Хосейном Багери. «Наши отношения развиваются очень динамично и носят многоплановый характер, ярким подтверждением этому является наша большая совместная борьба с международным терроризмом. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений. У нас есть, что обсудить о дальнейших шагах по работе на этом направлении. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений», – передает РИА Новости слова Шойгу. Он отметил, что на территории Сирии Россия и Иран активно противодействуют международному терроризму. «Двигаясь в этом направлении, мы можем и дальше заниматься этой работой в разных регионах с учетом того, что ситуация не становится проще. Речь идет об Афганистане и о тех угрозах, которые сегодня существуют из этого региона. Это наркотрафик и появление ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в России) на территории сопредельных государств», – сказал министр. По оценке Шойгу, на обстановку существенное влияние оказывается как со стороны перемещаемых лиц, так и со стороны ушедших оттуда американцев, которые активно продолжают обращаться к разным странам по вопросу поддержки афганских беженцев. Министр также отметил, что в этом году у оборонных ведомств России и Ирана насыщенная программа совместных мероприятий. «У нас безусловно есть что обсудить для работы на этом направлении. Сегодня предлагаю рассмотреть наиболее значимые вопросы российско-иранского сотрудничества в военной области», – добавил министр. Ранее посол Ирана Казем Джамали заявил, что Москва и Тегеран ускоряют сотрудничество в военной сфере с каждым днем.