В Минобороны Франции выявили «русского крота»

Бывший директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле выступил с утверждением, что в 2017 году в министерство обороны Франции под руководством Жан-Ива Ле Дриана якобы внедрился «русский крот». По сведениям интернет-издания Mediapart, «крота» завербовал «шпион ГРУ».

Журналистка телеканала France 5, которому давал интервью экс-глава разведки, выступила с утверждением, что в аппарат министерства обороны Франции под руководством Жан-Ива Ле Дриана в 2017 году якобы проник «русский крот», и попросила она прокомментировать эту информацию, передает РИА «Новости».

«В самом деле, когда я был генеральным директором службы внешней безопасности, я довел это (информацию) до сведения (властей). Потому что в предыдущие годы мы говорили, что все это закончилось – после окончания холодной войны нам больше не нужно тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет... Приоритет – борьба с терроризмом, но, несмотря на это, мы можем четко убедиться, что шпионская деятельность не прекратилась», – сказал Бажоле в интервью для документального фильма под названием «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maître du jeu).

По словам экс-главы Главного управления внешней безопасности Франции, число «российских шпионов» в стране находится «как минимум» на том же уровне, что и в советское время.

Отдельно журналистка сказала, что канал получил заявление от канцелярии ведомства Ле Дриана, ныне занимающего пост главы МИД. По ее словам, информация о «русском кроте» была «подтверждена». «Мы очень удивлены из-за заявлений, который сделал бывший глава DGSE, который знает, что вопросы такого типа относятся к засекреченным, и раскрытие данных в этой сфере преследуется в уголовном порядке», – привела журналист выдержку из сообщения канцелярии.

Как отмечает Agence France-Presse, по сведениям издания Mediapart, «крота» якобы завербовал «шпион ГРУ».

Напомним, на Западе устроили истерию вокруг ГРУ: след российских военных разведчиков «находили» в Австрии, Германии, Нидерландах, Франции и ряде других стран, а также в США.