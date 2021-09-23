Немецкие СМИ обвинили военную разведку России в сборе компромата на депутатов бундестага

Хакерская атака якобы российской военной разведки на депутатов бундестага ФРГ в преддверии выборов продолжается уже несколько месяцев, сообщило немецкое издание Bild.

«При этом среди ведомств, занимающихся расследованием атак, растет обеспокоенность, ведь возникает вопрос: что российская служба военной разведки ГРУ, которая, как считается, стоит за этими отчасти успешными атаками, планирует делать с добытыми данными?», – пишет Bild, перевод статьи которой приводит ИноПресса.

Издание сообщает, что украденные данные в основном представляют собой не секретную информацию, а повседневную переписку, в том числе электронные письма, которые члены парламента писали друг другу.

«Россия пытается массово похищать пароли, чтобы получить компрометирующие или дискредитирующие материалы на сотрудников в уязвимых областях», – сказал депутат Бундестага от партии ХДС Патрик Зенсбург, отметив, что целью атак является «сбор компромата».

По данным издания, хакерская группировка Ghostwriter, на которую немецкие спецслужбы возлагают ответственность за атаки, относится к российской службе военной разведки ГРУ.

«Впрочем, в кругах безопасности есть информация и о том, что конкретные атаки «передаются на аутсорсинг» другим хакерам за вознаграждение. Это давно известный метод русских – действовать совместно с преступными хакерскими группировками», – заявил бывший глава федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер.

Ранее немецкие власти заявили, что перед намеченными на 26 сентября выборами в Бундестаг наблюдается активность хакеров, за которыми якобы могут стоять российские спецслужбы.

В июне сообщалось, что банковский сектор и инфраструктура Германии подверглись масштабной кибератаке. По данным издания Bild, за кибератаков якобы стояла «росийская хакерская группа Fancy Bear». Однако позже МВД ФРГ опровергло сообщения о предполагаемой атаке хакеров из России.