Сухум пригрозил Тбилиси односторонней демаркацией границы

Власти Абхазии обратились к властям Грузии с просьбой серьезно отнестись к процессу делимитации и демаркации границ между республиками, сообщает пресс-служба МИД Абхазии.

«Призываем власти Грузии серьезно отнестись к данной проблематике. В противном случае процесс делимитации и демаркации государственной границы будет осуществляться в одностороннем порядке», - говорится в публикации.

Сообщение, адресованное грузинским властям, появилось после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили по вопросу делимитации и демаркации границ. Он сказал, что этот процесс Грузия должна завершить с Россией.

В МИДе Абхазии считают, что высказывание премьера по такому важному вопросу нельзя считать адекватным.

В Сухуме сообщили, что Абхазия уже обращалась к Грузии с призывом начать работу по делимитации госграницы. Для начала предлагалось создать комиссию и определить ее участников. В самой Абхазии уже идет процесс формирования такой комиссии.

«Рассчитываем, что грузинская сторона не станет затягивать процесс формирования аналогичной комиссии. После этого стороны смогут приступить к совместной работе», – подчеркнули в МИД.

Ранее сообщалось, что властям Грузии не понравилось проведение выборов в Госдуму в Абхазии и Южной Осетии. Председатель парламента Грузии Каха Кучава посчитал выборы нелегитимными, заявив, что никакого правового обоснования для их проведения не было.