Боррель призвал к сплоченности в отношениях с Россией

Энергетический кризис в Европе требует большей сплоченности в отношениях с Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Энергетические проблемы являются одной из важных причин, по которой ЕС должен стать более сплоченным в своих отношениях с Россией и сохранить единство целей среди своих государств-членов», – цитирует ТАСС Борреля.

По его мнению, ЕС и Россия взаимозависимы в сфере энергетики. «Евросоюз зависит от России в импорте топлива, но российская экономика также нуждается в доходах от нашего импорта энергоносителей», – отметил он.

Боррель отметил, что Россия выполняет свои контрактные обязательства по газу, однако не поставляет в ЕС дополнительно, «как она могла бы это сделать, тем самым способствуя росту цен».

Накануне Боррель во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что ситуация на европейском рынке газа стабилизируется «скорее раньше, чем позже», проблемы в Европе с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику.

Президент Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».