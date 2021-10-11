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В МИД оценили ситуацию с ценами на газ в Европе
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Ситуация на европейском рынке газа стабилизируется «скорее раньше, чем позже», проблемы в Европе с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«[Президентом России Владимиром Путиным] Газпрому было рекомендовано проявлять больше гибкости. И что-то заставляет меня думать, что Газпром прислушается», – приводит ТАСС слова Чижова, сказанные дипломатом в интервью Financial Times.
Постпред России при ЕС отметил, что Москва не заинтересована в скачках газовых цен, так как это создает нестабильную обстановку на рынке углеводородов.
Российский дипломат отверг обвинения в том, что Россия целенаправленно спровоцировала дефицит газа в Европе. При этом он отметил, что решение ЕС относиться к России как к геополитическому противнику не способствует диалогу с Москвой. «Суть вопроса в формулировках. Если заменить «противника» на «партнера», то все будет решаться проще. <…> Когда ЕС проявит достаточно политической воли, чтобы это сделать, то там знают, где нас найти», – подчеркнул дипломат.
По словам Чижова, наблюдающиеся сейчас в Европе проблемы с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику. В условиях спотового рынка европейские энергетические компании, по его словам, сокращают закупки, ожидая снижения цен. «Долгосрочные контракты [на поставки газа в Европу] … обеспечивали надежность поставок, стабильность объемов и цен. А затем появилась исходящая от Брюсселя идея о том, что систему надо поменять, – отметил Чижов. – Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезны в одних ситуациях, а в других от них мало проку. Ситуация может меняться, и она изменилась».
По его словам, в ЕС также недооценивают ту роль, которую газ продолжит играть в Европе в качестве энергоносителя на фоне продолжающегося развития зеленой энергетики. «Пока человечество не найдет способ хранить большие объемы электроэнергии, ветряки и солнечные панели не будут играть определяющей роли», – отметил Чижов.
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. После цена упала, торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров.
Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Франция и Германия потребовали от Польши безоговорочного следования правилам ЕС
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Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас прокомментировали решение Конституционного суда Польши о превосходстве конституции республики над законодательством ЕС.
Ле Дриан и Маас напомнили Польше, что членство в ЕС «сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам». Ответственность за «соблюдение» этих правил несет каждая страна, входящая в ЕС, включая Польшу, которая «занимает важное место в Европейском союзе», заявили министры.
Они подчеркнули, что «это не просто моральное обязательство», а «юридическое обязательство». Ле Дриан и Маас выразили поддержку Еврокомиссии, которая как «хранительница договоров» ЕС должна «гарантировать соблюдение европейских прав», передает РИА «Новости».
Напомним, Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе.
Эксперт предостерег Украину от соблазна распродавать газ из запасов на зиму
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«Если Киев и дальше будет придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риск энергодефицита в стране существенно повысится», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя начало сезона отбора газа из подземных хранилищ на Украине.
«Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если зима будет продолжительной и морозной, то риски «замерзнуть» во время отопительного сезона значительно повышаются, – пояснил он. – Хотя при условии достаточно теплой зимы текущего уровня газа в ПХГ – около 18,9 млрд кубометров – им хватит». «Безусловно, это меньше, чем было в прошлом году, но тогда газ в Европе стоил значительно дешевле, поэтому Киев сумел закачать большие объемы газа в ПХГ», – напомнил эксперт.
При этом Юшков не исключает нерационального использования Украиной газа в ПХГ. «В европейские подземные хранилища в этом году закачали очень мало газа. На фоне сверхвысоких цен у Украины может возникнуть соблазн продать часть своих запасов европейским компаниям, – рассказал эксперт. – Более того, эта практика уже имеет место. Как известно, с 1 октября поставки транзитного газа в Венгрию прекратились, но газоизмерительная станция «Берегово» на границе Венгрии и Украины зафиксировала переток небольших объемов голубого топлива. Позже выяснилось, что Киев решил просто продать небольшие объемы газа, несмотря на возможный энергодефицит».
Таким образом, по словам собеседника, «если все 18,9 млрд кубометров пойдут на внутреннее потребление страны, то Украина вполне спокойно преодолеет отопительный сезон». «Однако если там решат и дальше придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риски столкнуться с дефицитом газа зимой существенно повышаются», – подытожил Юшков.
Ранее стало известно, что на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Названа себестоимость добычи украинского газа
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Себестоимость газа украинской добычи – чуть более 3 тыс. гривен, правительство Украины ожидает, что в следующем году цена газа для промышленности составит около 350 долларов за тысячу кубометров, заявил вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.
«Себестоимость украинского газа – чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Цены на (европейском) рынке – уже более 55 000. Речь нужно сегодня вести не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которыми правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной. Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики и будет учтена в прогнозе – более 350 долларов за тысячу кубических метров», – приводит «Корреспондент.net» слова Любченко.
Напомним, на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
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Немецкий эксперт: Партия Меркель уничтожила собственного кандидата в канцлеры
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Решение Армина Лашета уйти из руководства Христианско-демократического союза говорит о том, что партия Ангелы Меркель отказалась от надежд сформировать свою коалицию, а новым канцлером ФРГ станет Олаф Шольц, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.
«Получилось так, что лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) уничтожили своего проигравшего кандидата. Лашету отомстили за поражение на выборах и морально, и политически, поскольку в нем видят главного виновника произошедшего. В ХДС уверены, что Лашет должен взять на себя ответственность за провал партии», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт указал, что в ХДС избрали популярный путь для тех партий, которые проигрывают выборы. «Мы проиграли и должны уйти в оппозицию, чтобы обдумать стратегию и попытаться через четыре года вернуться к власти» – вот таков план христианских демократов», – заявил политолог.
«На фоне этого можно быть уверенным, что канцлером ФРГ станет Олаф Шольц. Он, кстати, пока практически не говорит о России. Но я все же ожидаю, что он будет прагматичным канцлером. Он понимает, что любое позитивное слово в сторону Москвы будет раскритиковано рядом влиятельных СМИ, которые поддерживают антироссийскую повестку», – пояснил аналитик.
Окончательно вопрос с новым канцлером решится в конце октября, прогнозирует собеседник. «Все хотят власти, в том числе и малые партии. Все готовы идти на компромиссы. А вариаций по составу правительства, по сути, нет. Так что скоро все закончится», – заключил Рар.
Накануне глава ХДС, уступившего социал-демократам на парламентских выборах в Германии, Армин Лашет объявил о перестройке руководства партии. По словам Лашета, сказанным во время одного из внутрипартийных заседаний, обновление и руководства, и самой партии произойдет независимо от статуса ХДС в ближайшие четыре года – партия может как уйти в оппозицию, так и войти в коалиционное правительство.
В случае если христианские партии ХДС и ХСС возглавят правительство, на что шансы у них пока не потеряны, Лашет готов отказаться от поста федерального канцлера, сообщает Deutsche Welle.
Стоит напомнить, что три четверти немцев – 76% опрошенных – хотели бы видеть социал-демократа Олафа Шольца на посту канцлера. Об этом свидетельствуют опубликованные в начале нынешнего месяца результаты соцопроса, проведенного по заказу телеканала ZDF.
Карстен Фогт – ветеран Бундестага от социал-демократов – партии, победившей на выборах 26 сентября, ранее рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД, что при новом канцлере отношения ФРГ и России могут ухудшиться. «Если политика Москвы доставляет беспокойство нашим восточным соседям, это «отягощает» подход Берлина к вашей стране. Олаф Шольц считает так же», – пояснил политик.
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Глава Европарламента захотел заблокировать выплаты Польше из бюджета ЕС
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Пришло время рассмотреть вопрос о целесообразности блокировки выплат из бюджета Евросоюза (ЕС) Польше, где ранее Конституционный суд (КС) констатировал несоответствие нормы о приоритете европейского права над национальным положениям основного закона, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.
Сассоли заявил в интервью газете La Repubblica, что «Еврокомиссия ведет переговоры с польскими властями по поводу основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления Польши», передает ТАСС.
«Европейский парламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета (ЕС) в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение», – указал он.
По оценке Сассоли, «еще есть шанс избежать необратимого кризиса», однако «должно быть ясно, что примат европейского права над национальным не может быть поставлен под сомнение».
Ранее КС Польши подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС.
Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.
Отметим, что разбирательство между Варшавой и Брюсселем длится уже несколько лет. В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала в отношении Польши процедуру устранения нарушений европейского права.
В конце 2020 года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Это касается всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран ЕС после пандемии.
Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.
Швеция возложила на Россию вину за кризис на границе Белоруссии и ЕС
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Глава минобороны Швеции Петер Хультквист утверждает, что за миграционным кризисом на границе Белоруссии и Литвы якобы «стоит Россия».
Хультквист встретился в Стокгольме с коллегой из Литвы Арвидасом Анушаускасом. После встречи он заявил: «Наше мнение, как мы обсуждали это сегодня, состоит в том, что за всем этим стоит Россия». По версии Хультквиста, Москва якобы стремится «дестабилизировать» государства ЕС, «оказать давление» на регион и «на весь Евросоюз», передает ТАСС со ссылкой на TV4
По мнению Хультквиста, Россия «весьма заинтересована в этой ситуации». Он сказал, что «сейчас масштаб значительно больше, все это происходит в контексте». Хультквист заявил: «Сначала начинается приток мигрантов, затем – крупные военные учения «Запад», а дальше поток мигрантов продолжается». В ответ на вопрос о том, как Швеция и ЕС могут противостоять России, Хультквист призвал «продолжать санкции».
Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше. В ходе дискуссии в Европарламенте по поводу миграционного кризиса политики обвинили в напряженном положении Россию, Польшу и прибалтийские страны.
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Зеленскому посоветовали «не спать» после контракта Газпрома с Венгрией
Экс-глава Закарпатской и Луганской областей Украины, бывший замглавы МВД Геннадий Москаль выразил уверенность, что Будапешт заключил выгодный контракт с Газпромом, а украинским дипломатам и президенту Владимиру Зеленскому «не надо было спать», чтоб не упустить транзит газа через Украину.
«Каждая страна ищет, где дешевле… Это очень хорошая цена, которую получила Венгрия. А то, что он (контракт) пошел не так, так Украине надо было не спать. Нашим дипломатам, нашему господину (президенту Владимиру) Зеленскому, (премьер-министру Денису) Шмыгалю и всем остальным», – передает РИА «Новости» мнение Москаля, высказанное в эфире «Пятого канала»
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Кроме того, в четверг стало известно о планах Болгарии заключить с Газпромом новый долгосрочный контракт о поставках голубого топлива в Болгарию. В свою очередь экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Украинцев предупредили о неминуемой трагедии из-за политики Киева
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Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «НАШ», что Украину ждет трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по украинской ГТС.
Червоненко подчеркнул, что Украина может продолжать через коррупционные схемы покупать реверсный российский газ под видом европейского, но это не приведет ни к чему хорошему, передает РИА «Новости».
«Или сказать правду и прийти к ним (к России), и сказать: «Давайте договоримся, у нас трагедия». Она будет, я объясню почему. Этот злосчастный газопровод и вся система доставки газа по стране устроены так, что если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ», – заявил экс-депутат Рады.
Он подчеркнул, что газопровод, строился как основной канал поставок российских энергоносителей в Европу, и поэтому он сконструирован так, что для его работы требуется наличие в ГТС определенного количества газа. Поэтому возможное прекращение транзита приведет к коллапсу газовой системы Украины, уверен Червоненко.
В качестве примера сокращения транзита газа через территорию Украины, Червоненко вспомнил об открытии газопровода из Румынии в Молдавию, куда раньше энергоносители поставлялись через Украину.
Во вторник Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Президент Сербии назвал причину газового кризиса в Европе
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Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочных контрактов на поставки газа из России, из-за чего остались без него, заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Что привело к подорожанию <…>: во-первых, введение новых углеродных пошлин, во-вторых, нехватка газа, поскольку китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя, в-третьих, многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по самым низким ценам, чтобы подстегнуть рост экономики. Они брали газ, но не заключали долгосрочных контрактов с русскими, потому что у кого еще можно взять газ, больше ни у кого газа нет, а все пустые разговоры на эту тему я слышу уже 10 лет и, к счастью, никогда к ним не прислушивался», – приводит ТАСС слова Вучича.
По его словам, из-за того, что Европа «не заключила долгосрочные соглашения с русскими и остались без газа, и цена на газ подпрыгнула с 400 долларов на 1 800 долларов».
«Путин сделал заявление, и цена спустилась до 800 долларов, а через день вернулось до 1 200 долларов за тыс. куб. м.», – добавил Вучич.
«Это ненормальные цены», – считает сербский президент. Он отметил, что Сербия ведет с Россией переговоры о поставке газа по сниженным ценам.
Кроме того, он отметил, что Сербия благодаря своевременно заключенным с Россией контрактам и строительству газопровода «Балканский поток» вопреки давлению Запада стала с 1 октября страной-транзитером газа.
«Мы обновили все станции на участке Хоргош – Белград, решив все проблемы. Газ поступает. Мы с 1 октября являемся транзитной страной, поставляем газ венграм, себе берем ежедневно от 6,3 до 8 млн кубометров газа. В настоящий момент у нас в хранилищах около 250 млн кубометров нашего газа», — сказал сербский лидер. По его оценке, усилия Белграда, направленные на строительство «Балканского потока» и планирование долгосрочных контрактов, увенчались успехом.
«В Сербии самая низкая цена электроэнергии в Европе для домашних хозяйств», – подчеркнул Вучич.
Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и хотят получать газ по благоприятной цене,
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
Кроме того, на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
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Гендиректор немецкой компании объяснил причины газового кризиса в Европе
Россия «не сделала ничего плохого», газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами, заявил гендиректор газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.
По словам Новицки, «проблемы Европы вызваны ей самой». В кулуарах Петербургского международного газового форума он заявил, что эти проблемы являются «временными», а «конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса». Новицки пояснил, что страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение.
Новицки подчеркнул, что «Россия исполняет свои обязательства». Однако, по его словам, сейчас «этого недостаточно». «Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров.
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На Украине испугались энергетической зависимости от России
Экономист Алексей Кущ в статье для издания «Главред» раскритиковал зависимость энергетической стратегии Киева от готовности России исполнять обязательства по поставкам газа в Европу через территорию Украины.
По мнению украинского экономиста, нынешняя модель отопительного сезона опирается на ожидания, что с первого дня 2022 года Россия «бросится» выполнять свои обязательства по транзиту газа в Европу, в то время как запасы газа в украинских подземных хранилищах можно оценить, как «условно достаточные», передает РИА «Новости».
«А если она сделает паузу в 10-20-30 дней? При этом исправно оплачивая несуществующий транзит, согласно подписанному контракту», – предположил Кущ.
Аналитик выразил мнение, что Газпром якобы собирается «именно так и сделать». Однако он напомнил, что президент России Владимир Путин заявил, что Украине «нельзя дать замерзнуть». «Выходит, вся нынешняя энергетическая стратегия Украины основывается на словесных обещаниях президента соседней страны?» – возмутился автор статьи.
Кущ призвал украинцев быть готовыми к «идеальному шторму» в энергетике в случае холодной зимы или внепланового вывода из эксплуатации атомных реакторов.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире, как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Лавров заявил о намерении США поссорить Россию с Европой из-за газа
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США хотят прямо поссорить Москву с Европой в газовом вопросе, они не скрывают этого, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
Лавров заявил, что «это не скрывают США, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы», они хотят «понизить нашу взаимозависимость», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Европа зависит на 35% от российского газа, «но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает».
Министр подчеркнул, что действия Еврокомиссии и США в отношении «Северного потока» стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе: «Не будем забывать, что когда «Северный поток – 1», «Северный поток – 2» строились, Еврокомиссия сделала все, чтобы задним числом распространить требования Третьего энергетического пакета на эти газопроводы вопреки официальному мнению юристов ЕС, что этот газопровод должен быть выведен из требований Третьего пакета, потому что все инвестиции были сделаны до того, как одобрили Третий энергопакет».
По его оценке, «это стало одной из причин того, что мощности и СП-1 используются только на 50%, и то же самое будет с мощностями СП-2».
Он напомнил также о «такой причине нынешней ситуации, как сильнейшее давление все последующие годы США, (...) в том числе на ФРГ, которую прямо заставляли отказываться от закупок российского трубопроводного газа, вместо этого строить терминалы для приема американского сжиженного природного газа».
В данный момент, когда эти терминалы в ФРГ и других странах построены, а цены на газ подскочили, «весь сжиженный газ ушел в Азию и Латинскую Америку», отметил Лавров.
«Это что, разве не фактор, который повлиял на нынешнюю ситуацию?» – напомнил он.
Кроме того, глава МИД призвал к более тесному сотрудничеству на фоне цен на топливо в Европе.«Конечно же, и «Северный поток – 2», и «Турецкий поток», который сейчас соединяется с Юго-Восточной Европой и Центральной Азией – это проекты, которые изначально были задуманы, согласованы, одобрены и реализованы в интересах диверсификации источников энергоснабжения, в интересах повышения энергетической безопасности европейского континента», – сказал он.
При этом если взять политический уровень, то Еврокомиссия энергетическое сотрудничество с отдельными странами ЕС не поощряет и не поддерживает.
Ранее в Конгрессе США призвали расширить санкции против «Северного потока – 2».
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. После цена упала, торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров.
Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
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В Кремле назвали ошибочными заявления помощника президента США Салливана по газу
Москва категорически не согласна с заявлениями помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по газовой тематике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «мы категорически не согласны с этим, здесь с господином Салливаном мы не можем согласиться, более того, мы убеждены, что это ошибочная оценка», передает ТАСС.
«Во-первых, сами европейцы и на государственном уровне, и компании-потребители публично признают, что Россия полностью выполняет по верхней планке взятые на себя обязательства», – отметил он.
Подчеркивается, что Россия заинтересована и готова быстро обсуждать темы заключения новых долгосрочных контрактов, «которые являются безальтернативным демпфером против таких колебаний на рынках», которые наблюдаются сейчас.
В Кремле также указали, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в «качестве оружия, политического или иного нажима», даже в самые сложные времена она «никогда не останавливала поставок».
По словам пресс-секретаря президента, именно США постоянно угрожают санкциями в отношении исключительно коммерческих энергетических проектов, которые могут потенциально внести огромный вклад в стабилизацию энергорынков Европы.
«В данном случае Соединенные Штаты как раз напрямую энергетическую тему использовали в качестве инструмента шантажа политического и коммерческого. Мы этого никогда не делали. Россия была, есть и будет ответственной страной, которая привержена своим обязательствам и которая готова отвечать на растущие потребности наших европейских партнеров в энергоресурсах. В данном случае в природном газе», – заключил Песков.
Ранее Салливан в комментарии вещательной корпорации «Би-би-си» заявил, что Россия совершит ошибку, если решит воспользоваться текущей ситуацией на европейском рынке газа в целях политического принуждения.
Между тем торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров. Газпром посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа странам.
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Эксперт указал на дальновидность Путина в вопросах энергетики
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«Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Ранее Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
«Президент в простой форме объяснил нашим европейским партнерам, как их решение о либерализации газового рынка сказалось на отрасли», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Представьте себе, что вы продаете яблоки, которые легко хранить и транспортировать, а также на рынке много поставщиков. Здесь либерализация рынка понятна. Но газовый рынок – это не то же самое, что продажа яблок», – продолжил собеседник.
«Газовый рынок требует многомиллиардных вложений в хранилища, трубопроводы, инфраструктуру, разработку месторождений и так далее. То есть рынок газа меньше поддается логике либерализации. Россия всегда говорила об этом и предупреждала своих европейских партнеров», – констатировал Митрахович.
«Но европейцы решили пойти по пути либерализации, из-за чего перешли на заключение краткосрочных контрактов на спотовом рынке взамен долгосрочных, – рассказывает собеседник. – В итоге возникла ситуация, когда при одних условиях на рынке газ может стоить очень дешево, а при других – цена резко возрастает. Однако если вы выбираете либерализованный рынок, то должны смириться с резкими скачками цен. Так что, на мой взгляд, Путин совершенно справедливо указал Европе на ее ошибочное и волюнтаристское решение».
По словам Митраховича, Россия всегда предлагала сохранить практику заключения долгосрочных контрактов. «Это обеспечивает получателю гарантию поставок и выгодные цены вне зависимости от сложившейся ситуации на рынке. Но Евросоюз не внял здравому смыслу», – констатировал он.
Тем не менее, по словам эксперта, Москва готов помочь Европе, увеличив поставки газа. «Но здесь нужно учесть и внутренние потребности. Если у России есть необходимость заполнения хранилищ, то увеличить поставки газа в Европу Газпром сможет только после завершения этого процесса, – полагает Митрахович. – Кроме того, дополнительные заявки так просто удовлетворить невозможно – в частности, нужно было заранее разрабатывать новые месторождения».
«Но на тот момент европейцы заявляли о переходе на зеленую энергетику. Видимо, они ожидали, что в скором времени будут жить в «зеленых лесах». Соответственно, Газпром не инвестировал в дополнительные мощности газа», – пояснил эксперт. Как раз это президент России и пытался донести до наших европейских партнеров, уточнил он.
Также собеседник обратил внимание на решение президента не приостанавливать транзит газа через Украину, хотя использование новых газопроводов принесло бы России гораздо большую прибыль. «На самом деле Украине повезло, что российский президент придерживается дальновидного и умеренного политического курса. Я полностью поддерживаю стремление Путина искать компромиссы и с Евросоюзом, и с Украиной по вопросам энергетики», – резюмировал Митрахович.
Ранее на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
«Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей», – отметил президент.
Также он заявил, что Россия может выйти на очередной рекорд, если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится. Кроме того, президент подчеркнул, что Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки. «В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. Ни одного», – рассказал глава государства.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, отметил Путин. Также он попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
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Вучич попросил Путина о максимально низкой цене на газ для Сербии
Президент Сербии Александар Вучич попросил президента России Владимира Путина о максимально низкой цене на газ в Европе для Сербии.
«Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе», – заявил он на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Белграде, передает ТАСС.
Вучич отметил, что строительства газопровода «Балканский поток» стало спасением для страны в условиях энергетического кризиса.
Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и хотят получать газ по благоприятной цене,
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
Кроме того, на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.