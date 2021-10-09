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Вучич назвал причину газового кризиса в Европе
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Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочных контрактов на поставки газа из России, из-за чего остались без него, заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Что привело к подорожанию <…>: во-первых, введение новых углеродных пошлин, во-вторых, нехватка газа, поскольку китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя, в-третьих, многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по самым низким ценам, чтобы подстегнуть рост экономики. Они брали газ, но не заключали долгосрочных контрактов с русскими, потому что у кого еще можно взять газ, больше ни у кого газа нет, а все пустые разговоры на эту тему я слышу уже 10 лет и, к счастью, никогда к ним не прислушивался», – приводит ТАСС слова Вучича.
По его словам, из-за того, что Европа «не заключила долгосрочные соглашения с русскими и остались без газа, и цена на газ подпрыгнула с 400 долларов на 1 800 долларов».
«Путин сделал заявление, и цена спустилась до 800 долларов, а через день вернулось до 1 200 долларов за тыс. куб. м.», – добавил Вучич.
«Это ненормальные цены», – считает сербский президент. Он отметил, что Сербия ведет с Россией переговоры о поставке газа по сниженным ценам.
Кроме того, он отметил, что Сербия благодаря своевременно заключенным с Россией контрактам и строительству газопровода «Балканский поток» вопреки давлению Запада стала с 1 октября страной-транзитером газа.
«Мы обновили все станции на участке Хоргош – Белград, решив все проблемы. Газ поступает. Мы с 1 октября являемся транзитной страной, поставляем газ венграм, себе берем ежедневно от 6,3 до 8 млн кубометров газа. В настоящий момент у нас в хранилищах около 250 млн кубометров нашего газа», — сказал сербский лидер. По его оценке, усилия Белграда, направленные на строительство «Балканского потока» и планирование долгосрочных контрактов, увенчались успехом.
«В Сербии самая низкая цена электроэнергии в Европе для домашних хозяйств», – подчеркнул Вучич.
Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и хотят получать газ по благоприятной цене,
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
Кроме того, на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
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Зеленский заявил о требованиях Украины в связи с запуском «Северного потока - 2»
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Украина хочет получить «четкий международно-правовой механизм», который бы гарантировал безопасность стране в связи с запуском «Северного потока – 2», заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Запуск «Северного потока – 2» означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность», – приводит его слова ТАСС.
Также главы государств обсудили ситуацию в Донбассе. По словам Зеленского, Киев пытается «активизировать работу всех переговорных форматов» для достижения мира на востоке страны, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Стороны обсудили работу площадки «Крымская платформа», также темами встречи были вопросы перспектив интеграции Украины в ЕС и НАТО, парламентских выборов в Германии.
В Федеральном сетевом агентстве ФРГ указывали, что Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии.
Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.
В Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, Газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые». Во вторник компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под Газовой директивы Евросоюза (ЕС).
Между тем цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубометров.
Стремлению Болгарии заключить новый контракт с Газпромом дали объяснение
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«В новом соглашении София наверняка захочет зафиксировать точку сдачи-приемки газа таким образом, чтобы получать голубое топливо только через «Турецкий поток», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя намерение Болгарии заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу.
«В 2020 году в долгосрочный контракт «Булгаргаза» и Газпрома была внесена поправка о переносе сдачи-приемки газа. Если раньше Болгария получала российский газ с севера на границе с Румынией, то сейчас она получает газ через «Турецкий поток» на границе с Турцией», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в новом соглашении Болгария наверняка захочет окончательно зафиксировать точку сдачи-приемки газа таким образом, чтобы страна получала топливо только через «Турецкий поток».
«Однако вопрос в том, какова будет ценовая привязка – к спотовому рынку или к нефти, – рассуждает эксперт. – Вполне возможно, что на фоне высокой цены на газ в Европе София захочет вписать в новый договор с Газпромом нефтяную привязку к стоимости газа». Тем не менее многое в этом вопросе будет зависеть от того, насколько сильное давление на страну окажет Брюссель. «Евробюрократы всегда давили на газовые компании, заставляя их отказываться от долгосрочных контрактов и нефтяной привязки к цене на газ. В некоторой степени именно это стало одной из причин энергетического кризиса в Европе», – указал Юшков.
В остальном это будет довольно стандартный европейский газовый контракт. «Сейчас у Болгарии сильные переговорные позиции – лучше, чем были пять лет назад, поскольку она диверсифицировала поставщиков газа. Теперь около 1 млрд кубометров в страну поступает из Азербайджана, – рассказал собеседник. – В этом плане Газпром немного сдал болгарский рынок газа, но он прекрасно понимает, что у Азербайджана нет возможности увеличить объемы поставок. Поэтому конкуренция носит довольно ограниченный характер».
Эксперт также напомнил о потере Болгарией больших выгод из-за отказа от участия в проекте «Южный поток». Газопровод должен был пройти через ее территорию, в результате чего страна могла получать большую прибыль за транзит, а также хорошие скидки от Газпрома.
«Через территорию Болгарии должно было проходить около 60 млрд кубометров, но тогда на Софию надавили американцы, и она отозвала свое разрешение на строительство газопровода. Тем самым Болгария продемонстрировала себя как страну с ограниченным суверенитетом, на которую могут в любой момент надавить большие игроки», – констатировал Юшков. «Сейчас через Болгарию проходит только 15 млрд кубометров, и она не получает никаких скидок. Но здесь сложно ее в чем-то обвинить – это всего лишь несамостоятельная европейская страна», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что компания «Булгаргаз» готовит план и стратегию переговоров с «Газпром экспортом» по новому соглашению о поставках газа в Болгарию. Об этом сообщает издание «24 часа» со ссылкой на исполнительного директора компании «Булгаргаз» Николая Павлова.
«Хотим иметь безопасность и надежность поставок, Газпром – надежный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты [в договорных отношениях], которые можно улучшить в интересах каждой из сторон», – отметил Павлов.
Нынешний долгосрочный договор «Булгаргаза» с российской компанией заканчивается 31 декабря 2022 года.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще миллиард – через Австрию.
Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке, и о том, как Молдавии добиться снижения цен на газ.
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ЕС призвали не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России
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Пытаясь бороться с «Северным потоком – 2», Европа проигрывает и делает все себе в ущерб, заявил немецкий политолог Александр Рар. Он призвал европейских лидеров признать свои просчеты и «протянуть руку» России.
«Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и дома. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с «Северным потоком – 2», то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет», – заявил Рар изданию «Вечерняя Москва», комментируя заявление Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur).
Политолог обратил внимание, что в Европе также звучат требования оказать содействие скорейшему запуску «Северного потока – 2» для скорейшего получения дополнительных объемов газа. «Это абсурдная ситуация», – подчеркнул Рар, призвав европейских лидеров перестать настаивать на своей правоте, признать просчеты и «протянуть руку» России.
Накануне Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».
В ответ на требование Федерального сетевого агентства Германии в компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.
В тот же день стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Во вторник в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. В тот же день компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС). Ранее в Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать сертификация, газовая директива ЕС и партия «Зеленые».
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Болгария захотела заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу
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Компания «Булгаргаз» готовит план и стратегию переговоров с «Газпром экспортом» по новому соглашению о поставках газа в Болгарию, сообщает издание «24 часа» со ссылкой на исполнительного директора компании «Булгаргаз» Николая Павлова.
«Хотим иметь безопасность и надежность поставок, Газпром – надежный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты [в договорных отношениях], которые можно улучшить в интересах каждой из сторон», – приводит слова Павлова ТАСС.
Нынешний долгосрочный договор «Булгаргаза» с российской компанией заканчивается 31 декабря 2022 года.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.
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Эксперт предостерег Украину от соблазна распродавать газ из запасов на зиму
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«Если Киев и дальше будет придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риск энергодефицита в стране существенно повысится», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя начало сезона отбора газа из подземных хранилищ на Украине.
«Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если зима будет продолжительной и морозной, то риски «замерзнуть» во время отопительного сезона значительно повышаются, – пояснил он. – Хотя при условии достаточно теплой зимы текущего уровня газа в ПХГ – около 18,9 млрд кубометров – им хватит». «Безусловно, это меньше, чем было в прошлом году, но тогда газ в Европе стоил значительно дешевле, поэтому Киев сумел закачать большие объемы газа в ПХГ», – напомнил эксперт.
При этом Юшков не исключает нерационального использования Украиной газа в ПХГ. «В европейские подземные хранилища в этом году закачали очень мало газа. На фоне сверхвысоких цен у Украины может возникнуть соблазн продать часть своих запасов европейским компаниям, – рассказал эксперт. – Более того, эта практика уже имеет место. Как известно, с 1 октября поставки транзитного газа в Венгрию прекратились, но газоизмерительная станция «Берегово» на границе Венгрии и Украины зафиксировала переток небольших объемов голубого топлива. Позже выяснилось, что Киев решил просто продать небольшие объемы газа, несмотря на возможный энергодефицит».
Таким образом, по словам собеседника, «если все 18,9 млрд кубометров пойдут на внутреннее потребление страны, то Украина вполне спокойно преодолеет отопительный сезон». «Однако если там решат и дальше придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риски столкнуться с дефицитом газа зимой существенно повышаются», – подытожил Юшков.
Ранее стало известно, что на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Украина начала расходовать газ из ПХГ
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Сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) стартовал на Украине, свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Названа себестоимость добычи украинского газа
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Себестоимость газа украинской добычи – чуть более 3 тыс. гривен, правительство Украины ожидает, что в следующем году цена газа для промышленности составит около 350 долларов за тысячу кубометров, заявил вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.
«Себестоимость украинского газа – чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Цены на (европейском) рынке – уже более 55 000. Речь нужно сегодня вести не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которыми правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной. Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики и будет учтена в прогнозе – более 350 долларов за тысячу кубических метров», – приводит «Корреспондент.net» слова Любченко.
Напомним, на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
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На Украине пожалели об отвергнутом судьбоносном предложении Путина
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что договоренности о цене на газ, к которым пришли власти России и, в частности, президент Владимир Путин и председатель политсовета партии Виктор Медведчук, могли изменить судьбу Украины.
По словам парламентария, в случае реализации предложения российского лидера, экономика и граждане Украины оказались бы в выигрыше, но Владимир Зеленский отверг эти договоренности, передает РИА «Новости».
«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня – почти 1900 долларов. <...> И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России», – сказал Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».
Как подчеркнул парламентарий, Киев во главе с Зеленским отказался от реализации этих соглашений, так как их достиг Медведчук, а не сам украинский лидер. «А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500 (долларов)», – сказал Кузьмин.
Парламентарий отметил, что современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния, заключил Кузьмин.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.
Напомним, во вторник в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» заявили, что Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России.
Захарова резко ответила Украине на критику контракта России и Венгрии по газу
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Если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, то Киев не сходил бы с пьедестала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критические заявления украинского премьера Дениса Шмыгаля по контракту Венгрии и России.
Захарова написала в Telegram, что «если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала». Она также напомнила о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского о «наглости» как «необходимом факторе украинской политики».
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с России по газу, но Киев все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.
Напомним, Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Путин об увеличении давления в ГТС Украины: Может что-то лопнуть
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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
«Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для Газпрома это в убыток», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, при работе на новых трубопроводных системах Газпром существенно экономит.
«Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы – можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти – и наступят вообще неблагоприятные последствия», – пояснил глава государства.
Он добавил, что «надо продумать возможное увеличение объемов газа на рынке, но нужно сделать это аккуратно, ажиотаж спекулятивный нам ни к чему», сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
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Путин: ЕС пытается сохранять углеродную нейтральность за наш счет
Страны Европы надеются сохранять углеродную нейтральность за счет России, заявил российский президент Владимир Путин.
На совещании по развитию энергетики глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил главе государства, что «выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в России 13%». «Поэтому странно бороться за углеродную нейтральность», – цитирует Ковальчука РИА «Новости».
«Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет РФ. Надеюсь, соответствующий диалог мы выстроим, имея ввиду интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке», – ответил Путин.
Также в среду Путин отметил, что Россия была и остается надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
Франция и Германия потребовали от Польши безоговорочного следования правилам ЕС
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Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас прокомментировали решение Конституционного суда Польши о превосходстве конституции республики над законодательством ЕС.
Ле Дриан и Маас напомнили Польше, что членство в ЕС «сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам». Ответственность за «соблюдение» этих правил несет каждая страна, входящая в ЕС, включая Польшу, которая «занимает важное место в Европейском союзе», заявили министры.
Они подчеркнули, что «это не просто моральное обязательство», а «юридическое обязательство». Ле Дриан и Маас выразили поддержку Еврокомиссии, которая как «хранительница договоров» ЕС должна «гарантировать соблюдение европейских прав», передает РИА «Новости».
Напомним, Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе.
Немецкий эксперт: Партия Меркель уничтожила собственного кандидата в канцлеры
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Решение Армина Лашета уйти из руководства Христианско-демократического союза говорит о том, что партия Ангелы Меркель отказалась от надежд сформировать свою коалицию, а новым канцлером ФРГ станет Олаф Шольц, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.
«Получилось так, что лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) уничтожили своего проигравшего кандидата. Лашету отомстили за поражение на выборах и морально, и политически, поскольку в нем видят главного виновника произошедшего. В ХДС уверены, что Лашет должен взять на себя ответственность за провал партии», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт указал, что в ХДС избрали популярный путь для тех партий, которые проигрывают выборы. «Мы проиграли и должны уйти в оппозицию, чтобы обдумать стратегию и попытаться через четыре года вернуться к власти» – вот таков план христианских демократов», – заявил политолог.
«На фоне этого можно быть уверенным, что канцлером ФРГ станет Олаф Шольц. Он, кстати, пока практически не говорит о России. Но я все же ожидаю, что он будет прагматичным канцлером. Он понимает, что любое позитивное слово в сторону Москвы будет раскритиковано рядом влиятельных СМИ, которые поддерживают антироссийскую повестку», – пояснил аналитик.
Окончательно вопрос с новым канцлером решится в конце октября, прогнозирует собеседник. «Все хотят власти, в том числе и малые партии. Все готовы идти на компромиссы. А вариаций по составу правительства, по сути, нет. Так что скоро все закончится», – заключил Рар.
Накануне глава ХДС, уступившего социал-демократам на парламентских выборах в Германии, Армин Лашет объявил о перестройке руководства партии. По словам Лашета, сказанным во время одного из внутрипартийных заседаний, обновление и руководства, и самой партии произойдет независимо от статуса ХДС в ближайшие четыре года – партия может как уйти в оппозицию, так и войти в коалиционное правительство.
В случае если христианские партии ХДС и ХСС возглавят правительство, на что шансы у них пока не потеряны, Лашет готов отказаться от поста федерального канцлера, сообщает Deutsche Welle.
Стоит напомнить, что три четверти немцев – 76% опрошенных – хотели бы видеть социал-демократа Олафа Шольца на посту канцлера. Об этом свидетельствуют опубликованные в начале нынешнего месяца результаты соцопроса, проведенного по заказу телеканала ZDF.
Карстен Фогт – ветеран Бундестага от социал-демократов – партии, победившей на выборах 26 сентября, ранее рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД, что при новом канцлере отношения ФРГ и России могут ухудшиться. «Если политика Москвы доставляет беспокойство нашим восточным соседям, это «отягощает» подход Берлина к вашей стране. Олаф Шольц считает так же», – пояснил политик.
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Россия предостерегла ЕС от обвинений в росте цен на газ в Европе
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Посол России в Польше Сергей Андреев предостерег Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Таким образом он прокомментировал требование замминистра климата Польши Адама Гуибоурге-Четвертыньского к Еврокомиссии расследовать манипулирования рынком газа в Европе.
«Трудно судить, что это будет за расследование. Понятно, что [в Еврокомиссии] виноватого найдут. Понятно, кто будет этот виноватый. Вот что [в Еврокомиссии] в этой связи смогут предпринять? Газ-то [Европе] все равно нужно будет откуда-то брать. Если [в Еврокомиссии] Россию назначат виноватой [в манипулировании рынком газа ЕС и росте цен на голубое топливо], то что [в Европе будут делать] дальше? Откажутся от российского газа? К чему это приведет? Рано или поздно [Европе] придется считаться с объективными реалиями», – приводит РИА «Новости» слова дипломата, сказанные им в эфире телеканала «Россия 24».
В среду заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский призвал ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС в свете резкого роста цен. По его словам, на это повлиял целый ряд факторов и не в последнюю очередь «манипуляции на рынке» со стороны «доминирующего поставщика газа». Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали высокие цены на газ до весны 2022 года. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в разразившемся в Европе энергокризисе Еврокомиссию.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе, назвав причины дефицита. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Днем ранее президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными.
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Путин предложил площадку по продаже дополнительных объемов газа для Европы
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию энергетики указал вице-премьеру России Александру Новаку, что объемы предложения газа на бирже можно увеличить, но не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге.
«Вы предложили увеличить предложение на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать. Но, конечно, и нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге», – приводит его слова РИА «Новости».
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
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