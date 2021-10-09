Вучич назвал причину газового кризиса в Европе

Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочных контрактов на поставки газа из России, из-за чего остались без него, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Что привело к подорожанию <…>: во-первых, введение новых углеродных пошлин, во-вторых, нехватка газа, поскольку китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя, в-третьих, многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по самым низким ценам, чтобы подстегнуть рост экономики. Они брали газ, но не заключали долгосрочных контрактов с русскими, потому что у кого еще можно взять газ, больше ни у кого газа нет, а все пустые разговоры на эту тему я слышу уже 10 лет и, к счастью, никогда к ним не прислушивался», – приводит ТАСС слова Вучича.

По его словам, из-за того, что Европа «не заключила долгосрочные соглашения с русскими и остались без газа, и цена на газ подпрыгнула с 400 долларов на 1 800 долларов».

«Путин сделал заявление, и цена спустилась до 800 долларов, а через день вернулось до 1 200 долларов за тыс. куб. м.», – добавил Вучич.

«Это ненормальные цены», – считает сербский президент. Он отметил, что Сербия ведет с Россией переговоры о поставке газа по сниженным ценам.

Кроме того, он отметил, что Сербия благодаря своевременно заключенным с Россией контрактам и строительству газопровода «Балканский поток» вопреки давлению Запада стала с 1 октября страной-транзитером газа.

«Мы обновили все станции на участке Хоргош – Белград, решив все проблемы. Газ поступает. Мы с 1 октября являемся транзитной страной, поставляем газ венграм, себе берем ежедневно от 6,3 до 8 млн кубометров газа. В настоящий момент у нас в хранилищах около 250 млн кубометров нашего газа», — сказал сербский лидер. По его оценке, усилия Белграда, направленные на строительство «Балканского потока» и планирование долгосрочных контрактов, увенчались успехом.

«В Сербии самая низкая цена электроэнергии в Европе для домашних хозяйств», – подчеркнул Вучич.

Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и хотят получать газ по благоприятной цене,

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.

Кроме того, на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.

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