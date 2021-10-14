Посол Украины потребовал от Германии «квантового скачка» в вопросе вступления в ЕС

Новое правительство Германии должно закрепить перспективу вступления Украины в Евросоюз (ЕС), заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник.

Мельник заявил в интервью Neue Osnabrucker Zeitung, что в вопросе вступления Украины в ЕС не хватает «лишь решающего элемента – четкой перспективы членства», и эту «стратегическую амбивалентность европейцев» нужно срочно устранить, передает РИА «Новости».

«Германия и будущая (правительственная) коалиция должны сыграть в этом решающую роль и наконец закрепить перспективу членства в ЕС для официального Киева смелым квантовым скачком во внешней политике», – добавил он.

Дипломат отметил, что в Киеве «нет никакого сомнения», что Украина станет членом сообщества, это «лишь вопрос времени».

При этом, по его мнению, непринятие страны в ЕС станет «недопустимой ошибкой с фатальными последствиями» для всего континента, что «противоречило бы историческому развитию и было бы несправедливо».

«Как можно в будущем серьезно воспринимать ЕС как геополитического игрока, если самую большую по площади страну Европы искусственно отделяют и кормят обещаниями в течение десятилетий? Украина не только придаст вес ЕС, но и привнесет новый драйв и новые импульсы для будущей жизнеспособности Европейского союза», – заявил он.

Посол также раскритиковал позицию немецкого правительства, которое отрицает связь между резким ростом цен на природный газ и «деструктивными» действиями России, призвав будущую правящую коалицию «признать огромную политическую угрозу от «Северного потока – 2».

«Такие шаги позволили бы Германии восстановить утраченное доверие со стороны стран Восточной Европы», – считает он.

Отметим, что Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. В ФРГ уже призывали поставить его на место.

Между тем в Европе отмечают, что отношения между Киевом и Брюсселем охладели. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха.

В сентябре он заявлял о способности Киева усилить НАТО, а также о том, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.