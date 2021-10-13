Путин провел видеовстречу с главами спецслужб стран СНГ

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Газпром склоняет Молдавию отвернуться от Украины

Кишинев заигрывает с Брюсселем зря moldovagaz.md
Кишинев пожаловался на Газпром и попросил экстренной помощи у Евросоюза по газовому вопросу. Молдавия уверена, что в Румынии найдется лишний газ и по более низким ценам – Кишинев хочет снова 200 долларов за тысячу кубометров. Казалось бы, абсолютно неуместное при нынешних ценах на газ требование. Однако у Кишинева тоже есть сильные козыри на переговорах с Газпромом. Подробности...
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Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
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Как советская власть спасла армянский народ

Церемония подписания Карсского договора Public domain
Сто лет назад, 13 октября 1921 года, был подписан так называемый Карсский договор. Три закавказские республики (уже советские Грузия, Армения и Азербайджан) с одной стороны и Турция с другой заключали мир, соглашались дружить на вечные времена. Этот документ закрепил за Турцией значительные территории – но и сохранил Армению как таковую и в целом весь армянский народ. Каким образом? Подробности...
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«Открытое небо» с Европой убьет авиаотрасль Украины

Украина сдала свой авиарынок европейским авиакомпаниям Anatolii Stepanov/Global Look Press
Украина подписала соглашение об «открытом небе» с Евросоюзом. Таким образом в Киеве надеются «расширить авиасообщение со странами Европы». Однако местные авиакомпании восприняли это соглашение с опаской. Почему Киев пошел на этот шаг и чем обернется для Украины интеграция в воздушное пространство Европы?  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Во Франции появился свой Трамп

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Эммануэль Макрон твердо намерен избираться на второй срок – и государственная политическая машина, подчиненная его воле, в состоянии дать отпор выскочившему как чертик из табакерки человеку, которого все называют «Le Z». Подробности...

Корабль «Демократия» оказался кораблем дураков

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Анекдоты про то, что два еврея – три мнения, или два украинца – это партизанский отряд, а трое – партизанский отряд с предателем, очень хорошо отражают проблемы демократической организации общества. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

К восстановлению настоящей русской монархии есть только один путь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В сегодняшней России просто нет среды, в которой настоящий аристократ выглядел бы уместно. Нет аристократического стиля как такового. Поэтому всякий, играющий сегодня в России аристократа, будет выглядеть и неуместно, и смешно. Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев
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Когда Молдавия предаст Украину

Япония пошла на конфликт с Россией

Обсуждение: 4 комментария

Как попасть в рабство в Дагестан

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Молдавия объявила «режим тревоги» из-за ситуации с газом
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    Синоптик: В ближайшие дни в Центральной России увидят «мокрую снежинку»

    Видео

    поставки газа


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    Карсский договор


    Как советская власть спасла армянский народ

    «последнее прощай»


    Польша выбрала сомнительный вариант «газовой независимости» от России

    учения на границе


    Для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС

    отключения отопления


    Газовый кризис на Украине начался из-за жадности

    аристократический стиль


    Владимир Можегов: К восстановлению настоящей русской монархии есть только один путь

    проблемы общества


    Алексей Алешковский: Корабль «Демократия» оказался кораблем дураков

    политическая звезда


    Владимир Прохватилов: Во Франции появился свой Трамп

    на ваш взгляд


    Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?

    Путин провел видеовстречу с главами спецслужб стран СНГ

    13 октября 2021, 19:34

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи встретился с главами спецслужб стран СНГ, участвовавшими в прошедшем ранее заседании в Москве, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.

    «В рамках работы совещательного органа состоялась встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

    В заседании приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

    «На встрече рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в странах СНГ в контексте деструктивного воздействия коллективного Запада на наши государства и попыток насильственного насаждения «демократии» извне», – добавили в СВР.

    Главы спецведомств подчеркнули, что указанные процессы направлены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в государствах СНГ, носят скоординированный и целенаправленный характер. Западные службы выступают кураторами привлекаемых к этому неправительственных и международных организаций. В связи с этим главы ведомств договорились о необходимости активизации совместных усилий для противодействия этим процессам, отмечается в сообщении.

    На заседании было решено согласовать механизмы реагирования и взаимодействия по локализации исходящих из Афганистана угроз и связанных с распространением терроризма и притоком беженцев в соседние страны.

    По итогам заседания был принят меморандум, в котором зафиксировано намерение партнерских спецслужб расширять формы и направления сотрудничества, а также укреплять взаимодействие в работе по обеспечению безопасности государств СНГ.


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    Путин: Поставки газа через Украину опасно увеличивать
    		    13 октября 2021, 15:28
    Фото: REUTERS/Sergej Vasiljev
    Текст: Наталья Ануфриева

    Украинский газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин указал в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Россия уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%, но «там больше увеличивать нельзя», передает РИА «Новости».

    «Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», – пояснил президент.

    Он отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 млрд кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины, однако значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. И здесь «некоторые безответственные политики» на Украине заявляют, что газ, который хранится в подземных хранилищах, «который им не принадлежит», следует национализировать.

    «И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», – указал российский лидер.

    Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, Путин сказал: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (...) Мы готовы это сделать. Но мы должны понять: а сколько же у нас купят».

    Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения.

    Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической.

    Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.

    Путин подчеркивал, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.

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    Коментарии (57)
    Путин объяснил причины энергетического кризиса в Европе
    		    13 октября 2021, 14:35
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Владимир Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе.

    Президент в среду принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».

    Во время выступления он отметил, что после прошлой холодной зимы в Европе многие страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки газа и тем самым еще сильнее «подстегнули цены наверх». Путин добавил, что рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.

    «Не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», – сказал он.

    При этом, по его словам, в сложившейся ситуации некоторые партнеры России пытаются прикрывать собственные ошибки: «Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, не видят реалий».

    Также и некоторые «эксперты» подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами.

    «Все последнее десятилетие, шаг за шагом, в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе», – подчеркнул Путин, отметив, что, пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было.

    «В России такие проблемы сегодня, слава богу, невозможно даже представить», – добавил он.

    Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.

    Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

    Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».

    Коментарии (23)
    Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
    		    13 октября 2021, 11:57
    Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде.

    Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовых актов.

    Другим указом Путин освободил от этой должности Владимира Соколенко, передает ТАСС.

    В конце мая Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в телеграм-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно».

    Напомним, 27 августа первый замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде.

    Поклонская получила известность в 2000-х и начале 2010-х, в бытность работником прокуратуры Крыма (на тот момент – украинской автономии). Выступала обвинителем по громким уголовным делам, в частности на процессах крупнейших организованных преступных группировок полуострова. После переворота в Киеве 2014 года написала рапорт об увольнении из органов украинской прокуратуры, поддержала воссоединение Крыма с Россией. В 2014–2016 годах – прокурор Республики Крым. В сентябре 2016-го избрана депутатом Госдумы.

    Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.

    Коментарии (110)
    Путин спрогнозировал рекордный объем поставок газа в Европу по итогам 2021 года
    		    13 октября 2021, 15:15
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.

    «Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнерами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам, готовы обсуждать дополнительные действия», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так.

    Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.

    Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».

    Коментарии (14)
    Путин о финансируемой Газпромом радиостанции: Каждый второй имеет там иностранный паспорт

    13 октября 2021, 17:34

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Владимир Путин на Российской энергетической неделе заявил, что в России есть СМИ, которые занимают критическую позицию в отношении властей и финансируются при этом из государственных источников.

    «Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас, что мне трудно представить. Газпром финансирует одну из наших радиостанций, Газпром. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт или внж. Работает, ничего», – приводит его слова Regnum.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ведущую радиостанции «Эхо Москвы», которая заявила, что евреям в СССР жилось якобы очень плохо и именно поэтому правительство ФРГ решило выплатить компенсации только жителям блокадного Ленинграда еврейской национальности.

    Радиостанция организована в форме закрытого акционерного общества. На 2020 год 66% всех акций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежат «Газпром-Медиа Холдинг», 33,2% акций принадлежит «Эхо Москвы Холдинговая Компания» (ЭМХК) и 0,8% акций принадлежит физическим лицам.

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    Путин допустил цену 100 долларов за баррель нефти
    		    13 октября 2021, 15:54
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин считает, что цена за баррель нефти может достичь 100 долларов, об этом он заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Вполне возможно», – ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что Россия не стремится сдерживать добычу нефти, чтобы цены выросли до небес, все движения должны быть плавными и сбалансированными.

    Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.

    Ранее Путин заявил, что Россия – ответственный участник ОПЕК+ и рассчитывает, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года.

    С начала месяца стоимость нефти выросла уже на 7-8%. Ралли на нефтяном рынке усилилось после того, как альянс ОПЕК+ на последнем заседании принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от ограничений в рамках нефтяной сделки.

    Мировые цены на нефть во вторник незначительно снизились в рамках коррекции после ралли предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,05% – до 83,61 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,14%, до 80,41 доллара за баррель.

    Коментарии (12)
    Путин объяснил американской ведущей увеличение поставок газа в Европу

    13 октября 2021, 15:10

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели разъяснил американской ведущей, что российская сторона увеличивает поставки в Европу.

    «Красивая женщина, симпатичная, я ей говорю одно, а она – совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. <...> Вы сейчас сказали: «Вы не поставляете газ в Европу по газопроводу». Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу. Газпром – на 10%, в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%», – заявил Путин.

     

    Видео выступления российского лидера опубликовано в Telegram-канале RIA Kremlinpool.

    Также в среду Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так.

    Коментарии (3)
    Пашинян оценил встречу с Путиным

    13 октября 2021, 06:54

    Текст: Антон Антонов

    Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «весьма продуктивной».

    Пашинян сообщил, что обсудил с главой российского государства «как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе». По его словам, стороны «продолжат контакты для реализации достигнутых договоренностей», передает ТАСС.

    Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

    Коментарии (7)
    Путин оценил результаты санкций США против энергосектора России

    13 октября 2021, 16:26

    Текст: Елена Мирошниченко

    Санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

    «У нас американцы ввели санкции в сфере энергетики. Чего добились? Exxon Mobil вышел из выгодных контрактов, прекратил участие в совместных проектах - ну, кроме одного на Дальнем Востоке... Никто ничего не выиграл. Цены на газ взлетели до небес. На нефтяном рынке произошли ситуации, от которых сами американцы страдают. Результат не только не нулевой - он отрицательный», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он также добавил, что надеется на то, что осознание бесперспективности такой политики возобладает.

    «Надеюсь, в конце концов осознание бесперспективности такой политики возобладает и мы сможем постепенно восстановить наши отношения», – отметил Путин.

    Ранее в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.

    Коментарии (0)
    Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится уже на боевом дежурстве

    13 октября 2021, 17:28

    Текст: Елена Мирошниченко

    Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится уже на боевом дежурстве, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на Российской экономической неделе.

    «Нет, нет, нет, три Маха – это в Штатах разрабатывают, и то побольше. А наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России», – ответил он на слова ведущей форума о том, что Россия разработала гиперзвуковое высокоточное оружие, которое летит со скоростью три Маха, передает «Интерфакс».

    Ранее Путин сообщил, что «уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы».

    Коментарии (2)
    Путин объяснил, за что осужден Навальный

    13 октября 2021, 16:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Блогер Алексей Навальный попал в тюрьму не за политическую деятельность, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причем неоднократно. Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона», – сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что подобные деяния должны иметь «какие-то последствия для тех, кто это делает».

    Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима.

    На этом настаивала ФСИН. Согласно данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.

    Дело «Ив Роше» СК возбудил по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Суд установил, что Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей «Ив Роше» заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой «Главное подписное агентство».

    Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК, превысил 30 млн рублей: 26 млн было похищено у «Ив Роше», остальное – у «Межрегиональной процессинговой компании», ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

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    Путин развенчал миф о «выгоде» высокой цены на газ в Европе

    13 октября 2021, 14:39

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер поприветствовал всех участников и гостей форума.

    «Москва вновь принимает руководителей ведущих отраслевых компаний и объединений, авторитетных экспертов, специалистов, чтобы вместе обсудить текущее состояние и перспективы глобальной энергетики, ее важнейшие тенденции. И, конечно, чтобы предложить механизмы долгосрочной стабилизации энергетического рынка, что особенно важно в нынешней непростой ситуации», –передает его слова РИА «Новости».

    «Часто приходится слышать, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, позволяют им получать сверхприбыли, не прилагая при этом никаких видимых усилий. Однако те, кто отстаивает такую позицию, не понимают, о чем они говорят, предпочитают не смотреть вперед, не учитывать долгосрочных перспектив, а они очевидны, в том числе для производителей», – заявил Путин.

    Он объяснил, что резкий и многократный рост цен на энергоресурсы вынуждает предприятия, экономику, коммунальную сферу кардинально увеличивать затраты, вынуждает сокращать потребление энергии и снижать объемы производства.

    «Высокая ценовая конъюнктура в итоге способна обернуться негативными последствиями для всех, в том числе и для производителей. И наши производители, в том числе, присутствующие здесь в зале, прекрасно это понимают», – сказал президент.

    По словам президента, сейчас ситуация на европейском газовом рынке не выглядит сбалансированной. Путин пояснил, что для газового рынка важна стабильность и предсказуемость. Основная причина заключается в том, что «не все на этом рынке зависит от производителей».

    «Не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа», – уточнил глава государства.

    Он добавил, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца года.

    Глава государства также отметил, что резкий скачок цен на энергоносители способен обернуться негативными последствиями как для потребителей, так и для производителей, передает РИА «Новости».

    Россия, заявил Путин, рассчитывает на сохранение действия договоренностей в рамках ОПЕК+ до конца 2022 года.

    «Сегодня на этапе восстановления мировой экономики страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке», – подчеркнул президент.

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    Путин оценил запасы энергоресурсов в России

    13 октября 2021, 16:03

    Текст: Евгения Шестак

    Запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер, заявил российский лидер Владимир Путин на «Российской энергетической неделе».

    Глава государства отметил, что только один Газпром добывает свыше 500 млрд кубических метров газа, запасы компании составляют свыше 35 трлн кубических метров газа, передает РИА «Новости»

    «И вообще, если так посмотреть, глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях», – сказал Путин. 

    Ранее на совещании по вопросам энергетики Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Также он заявил, что Россия может выйти на очередной рекорд, если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится. Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. 

    Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович указал газете ВЗГЛЯД на дальновидность Путина в вопросах энергетики. 

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    Путин объяснил, как Муратову не попасть в список иноагентов

    13 октября 2021, 18:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов не будет включен в список иноагентов, если не будет нарушать российские законы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если он не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента – значит, этого не будет», – заявил Путин на заседании «Российской энергетической недели», передает РИА «Новости».

    «А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон – значит, он пойдет на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание, либо по каким-то другим соображениям», – продолжил президент.

    Необходимо понимать, что российские законы нужно исполнять, подчеркнул глава государства.

    Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

    Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме.

    Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.

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    Путин сравнил изъяны в политических системах России и Запада

    13 октября 2021, 16:59

    Текст: Елизавета Булкина

    В политической системе России есть изъяны, но их значительно меньше, чем на Западе, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Есть ли у нас какие-то изъяны? Есть. Но это не значит, у нас их больше, чем у вас. Я думаю, что даже меньше», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин поручил правительству плотно работать со всеми фракциями в новой Госдуме.

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