Зеленский заявил об обсуждении с ЕС новых санкций против «Северного потока – 2»

Украина обсуждала с главами Евросовета и Еврокомиссии введение третьего пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы сегодня обсуждали возможность использования Третьего энергетического пакета относительно «Северного потока – 2» и отдельной санкционной политики относительно «Северного потока – 2», – цитирует ТАСС Зеленского.

При этом он признал, что этот вопрос не будет решен быстро. «Это дискуссия не на один час, не на один день», – отметил президент.

Также Зеленский заявил, что Украина хочет сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории, чтобы не нести финансовые потери.

«В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по 2 млрд долларов (такую сумму Украина получает от России за транзит газа) законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», – отметил он.

По словам президента, украинское общество не обладает достаточным пониманием того, когда страна выйдет на финишную прямую в процессе европейской интеграции.

«В нашем обществе <...> и лидерам страны не хватает этого понимания – о том, что мы идем тем путем, о том, где тот финиш и есть ли он, потому что мы очень в это верим и делаем все на этом пути, делаем все, чтобы финиш был в ближайшее время», – заявил Зеленский.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия настаивает на применении в полном объеме Газовой директивы ЕС к газопроводу «Северный поток – 2».

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».

В ответ на требование Федерального сетевого агентства Германии в компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.