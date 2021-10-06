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Компания-оператор заявила о соответствии «Северного потока – 2» нормам
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Газопровод «Северный поток – 2» соответствует всем применимым к нему законам и имеет разрешение на эксплуатацию от стран Евросоюза (ЕС) и России, при этом оператор проекта и дальше продолжит прилагать максимум усилий для соответствия всем нормам, включая имплементирующий газовую директиву закон ФРГ, заявили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.
Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) 4 октября потребовало от Nord Stream 2 AG до ввода в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии газопровода «Северный поток – 2» всем нормативным требованиям ЕС. В ответ на это в компании отметили, что «Северный поток – 2» получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с применимыми национальными законодательствами и нормами международного права, передает РИА «Новости».
«Компании также выданы необходимые разрешения на эксплуатацию властями четырех стран ЕС и России, по водам которых проходит газопровод», – заявили в пресс-службе.
Указывается, что компания Nord Stream 2 «продолжит прилагать все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие всем применимым правилам и нормативным требованиям», это, в частности, относится и к Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ (German Energy Industry Act (EnWG)), имплементирующему положения Газовой директивы ЕС в германское законодательство.
В Федеральном сетевом агентстве ФРГ указывали, что Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии.
Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.
В Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые». Во вторник Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС).
Между тем цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за 1 тыс. кубометров.
Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе
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На европейских топливных рынках происходит «истерика и неразбериха», а также спекуляции на климатических изменениях, заявил президент Владимир Путин.
«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», – сказал президент на совещании с правительством, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что переход в сторону декарбонизации экономики нужно проводить плавно. «У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», – сказал Путин.
По его словам, дальнейшее развитие зеленой энергетики – приоритет для России, «российская структура выработки энергии уже заняла здесь лидирующие позиции в мире».
«Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%. И такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов и отливов – сейчас в мире это активно обсуждается», – пояснил президент.
Он добавил, что России есть над чем работать в этой сфере, и также имеются конкурентные преимущества. Россия может занять лидирующие позиции на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака.
«Помимо атома и других традиционных источников, здесь есть и такие нестандартные решения, как энергия приливов. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке, но и в других регионах есть возможности», – указал глава государства.
Эти возможности нужно тщательно просчитать и проработать, и нельзя забывать об «устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса».
Во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1330 долларов за тысячу кубометров.
В Германии пригрозили оператору «Северного потока – 2» разбирательством
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Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Евросоюза.
Регулятор отметил, что все технические условия для запуска «Северного потока – 2» выполнены, поэтому в ближайшее время первая нитка газопровода может быть введена в эксплуатацию.
В связи с этим Федеральное сетевое ведомство потребовало от Nord Stream 2 AG передать полные сведения и при необходимости привести доказательства, что при эксплуатации первой ветки трубопровода будут выполнены и соблюдены все предписания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Собеседник агентства уточнил, что это касается вопросов «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».
«Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты», – добавил он.
Ранее в Германии заявили, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые».
Напомним, во вторник Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС).
В Польше призвали НАТО вмешаться в ситуацию с «Северным потоком – 2»
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НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии «вызовам», которые «может принести» российский газопровод «Северный поток – 2», заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе Варшавского форума по безопасности.
По мнению Дуды, Запад должен сделать выводы из допущенных ошибок, включая провал миссии в Афганистане и постройку «Северного потока – 2», который, по мнению президента Польши, «является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества», передает РИА «Новости» со ссылкой на Polskie Radio 24.
По утверждению Дуды, речь идет не только о возможности «перекрытия Россией поставок газа на Украину, в Словакию или (их запуск) в обход Польши. «Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов», – заявил президент.
При этом, по его мнению, «сегодня в ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести «Северный поток – 2».
Накануне замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач допустил, что транспортировка газа через «Северный поток – 2» может обходиться Европе дешевле транзита через Украину. В связи с этим он призывал ЕК заняться этим вопросом.
В понедельник оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
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Nord Stream 2 AG подал апелляцию на решение суда Германии по «Северному потоку – 2»
Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС), сообщили в пресс-службе компании.
В компании указали, что «Nord Stream 2, соблюдая установленные сроки, подала апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа от 25 августа 2021 года в Верховный федеральный суд ФРГ», передает ТАСС.
Ранее в Германии заявили, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые».
Эксперт оценил план Украины по спасению от холодов
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«Даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как на носу отопительный сезон», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее на Украине предложили преодолеть дефицит газа зимой за счет компенсации Нафтогазу 1,8 млрд долларов от «Оператора ГТС Украины».
«То, что Украине якобы не хватает 4 млрд кубометров газа – это версия издания «Экономическая правда». Но это еще не значит, что она истинна, так как Нафтогаз еще не публиковал информацию о том, сколько газа он закачал и сколько газа не хватает в преддверии отопительного сезона», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
При этом, по его словам, в подземных хранилищах находится не только украинский газ: «часть может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть принадлежит частным трейдерам, также там есть газ так называемого поставщика последней надежды, который используется только для ЖКХ». «Однако было бы неплохо закачать и дополнительные объемы голубого топлива. Но Нафтогаз может не успеть этого сделать – на носу отопительный сезон и холода», – полагает эксперт.
«В первое полугодие Украина не закупила достаточно газа из-за высокой цены. Там надеялись, что летом цена спадет, но этого не произошло. В результате они спохватились и начали закупать газ в последние месяцы перед отопительным сезоном, и это, конечно, уже достаточно поздно», – объяснил Митрахович.
«После анбандлинга Нафтогаза (функциональное отделение «Оператора ГТС Украины» от Нафтогаза, которое произошло в 2019 году) часть доходов Нафтогаза ушла другим компаниям, – рассказал собеседник. – Так что теперь ему должны компенсировать эти потери. Но проблема в том, что даже если Нафтогаз получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно. И тем более Украина вряд ли захочет покупать газ по рыночным ценам – около 1 тыс. долларов за тысячу кубометров».
По мнению Митраховича, теперь Киеву остается надеяться на теплую зиму. «А в случае холодов они, скорее всего, предпочтут рискнуть, отключив промышленных потребителей газа, несмотря на то, что это чревато рядом проблем. В частности, отключение промышленных предприятий от газоснабжения влечет за собой сокращение рабочих мест, ухудшение работы других предприятий, уменьшение валютной выручки и так далее, – отметил эксперт. – Но я думаю, что у них именно такой план. Кроме того, не исключено, что в зимний период Украина будет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, как это было зимой на стыке 2020-2021 годов. Такой вариант дает возможность стране вырабатывать меньше энергии самой».
«В идеале ответственные политики должны были заранее подготовиться к любому сценарию. Но Украина всегда ходит по краю – авось пронесет. Тем более, что сначала украинские политики говорят гадости про Россию и Белоруссию, а потом это им совсем не мешает в случае холодов импортировать электроэнергию. Вот такие гримасы украинского поведения», – резюмировал Митрахович.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов – чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Как отмечает «Экономическая правда», в стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов).
В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза.
Позже премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране.
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Цена на газ в Европе превысила 1330 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1330 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures.
Цена ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов сразу преодолела 1200 долларов за тысячу кубометров, а спустя пару часов и 1300 долларов за 1 тыс. куб. м. По состоянию на 12.30 мск цена превысила 1330 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости».
Ранее во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1300 долларов за тысячу кубометров. При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
В ЕС призвали расследовать рост цен на газ в Европе
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Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе, говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС, опубликованном журналистом Bloomberg Хавьером Бласом.
«Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», – приводит текст заявления пятерки стран ЕС ТАСС.
Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении также предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции. В документе указано, что это совместное заявление министров экономики и финансов пяти перечисленных стран. Дата на размещенной журналистом копии не стоит.
Отметим, в ходе торгов во вторник цена на газ в Европе несколько раз обновляла исторические максимумы. Так, на открытии торгов стоимость 1 тыс. кубометров голубого топлива сразу преодолела 1200 долларов, а к вечеру превысила 1455 долларов, за неполный торговый день газ подорожал на бирже ICE больше, чем на 250 долларов.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1456 долларов за 1 тыс. куб. м, или 121,5 евро за МВт ч по состоянию на 17.29 мск (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Накануне президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными.
Напомним, в конце сентября руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков предсказал аномальную зиму в России, которая будет наполнена погодными аномалиями, связанными с глобальным изменением климата.
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Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1600 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, уже на открытии торгов превысила рекордное значение вторника, достигнув в 10.04 мск максимума – 1596,8 доллара за 1 тыс. кубометров, сообщает РИА «Новости».
В последующие минуты цена преодолела 1600 долларов за 1 тыс. кубометров, что более чем на 15% больше расчетной цены вторника, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Ранее во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов за тысячу кубометров. При этом за день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
В Газпроме предсказали холодную зиму по рябине
«Газпром межрегионгаз» ожидает холодную зиму в России, в связи с этим поставки на внутренний рынок будут приоритетными, заявил гендиректор компании Сергей Густов.
«Я считаю, что зима будет холодной, потому что много рябины на деревьях», – цитирует РИА «Новости» Густова.
По его мнению, зима будет холодная и снежная, на что указывает и теплое лето. Однако потребители газа в России будут полностью обеспечены газом, подчеркнул Густов.
«Знаю точно, что внутренний рынок газа в приоритете у Газпрома, и все покупатели в Российской Федерации будут обеспечены природным газом», – сказал он.
Гендиректор компании уточнил, что по добыче газа и объемам хранения в ПХГ страна готова к отопительному сезону.
Ранее руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков заявил, что предстоящая зима будет наполнена погодными аномалиями, связанными с глобальным изменением климата.
Цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигла очередного рекордного значения, превысив 1900 долларов за 1 тыс. кубометров, что более чем на 37% больше расчетной цены вторника, передает РИА «Новости».
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1700 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
При этом за день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
Цена на газ в Европе резко упала
Стоимость фьючерсов на газ в Европе упала более чем на 200 долларов в течении 10 минут, до 1679 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures.
Минутами ранее цена на газ в Европе достигала 1937 долларов за тысячу кубов. Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 11.41 мск составила 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчетной цены вторника, сообщает РИА «Новости».
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
При этом за день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
В Госдуме назвали условие быстрого запуска «Северного потока – 2»
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Запуск газопровода «Северный поток – 2» зависит от здравомыслия европейских партнеров, заявил в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Чем быстрее Европа откажется от политики двойных стандартов, от этой политизированности... поставок энергообеспечения, энергобезопасности, тем быстрее будет запущен «Северный поток – 2», – передает РИА Новости слова парламентария.
Завальный отметил, что сертификация - процесс бюрократический, его можно ускорить и обеспечить поставки уже в эту зиму. По его словам газ по «Северному потоку – 2» из-за более короткого маршрута дешевле, а потому экономически выгоднее для потребителей.
Ранее в Германии заявили, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые».
Напомним, во вторник Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС).
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Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ
Британских потребителей и поставщиков энергетики ждет тяжелая зима из-за рекордно высоких мировых цен на газ, стране необходимо снижать зависимость от импортного газа, заявили в британской ассоциации поставщиков и производителей энергии Energy UK.
«Это будет сложная зима для потребителей и поставщиков, поэтому сейчас приоритетом для нас будет пережить следующие несколько месяцев. Это еще раз подчеркивает необходимость дальнейшего расширения наших ресурсов низкоуглеродной энергии и снижения нашей зависимости от импортного газа и уязвимости от волотильных цен на углеводородное сырье», – приводит сообщение ассоциации РИА «Новости».
Представители энергетического сектора также считают, что стране необходима национальная программа по энергоэффективности домов, как самая эффективная мера по долгосрочному снижению расходов потребителей.
C января 2021 года в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 12 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 млн потребителей. Резкие колебания цен на газ ударили и по другим секторам экономики. Несколько крупнейших производителей удобрений, в том числе нитрата аммония, объявили о сокращении производства на заводах из-за роста цен на газ, что привело к нехватке углекислого газа в стране. Углекислый газ, который используется для оглушения животных перед убоем и при упаковке мясопродуктов, является побочным продуктом производства нитрата аммония. Представители индустрии предупредили, что стране грозит продовольственный кризис, если проблема с недостатком углекислого газа не будет решена.
Министерство бизнеса, энергетики и промышленности Британии 22 сентября заключило сделку на три недели с производителем удобрений CF Fertilisers о немедленном возобновлении производства, чтобы не допустить в стране продовольственного кризиса.
Отметим, в ходе торгов во вторник цена на газ в Европе несколько раз обновляла исторические максимумы. Так, на открытии торгов стоимость 1 тыс. кубометров голубого топлива сразу преодолела 1200 долларов, а к вечеру превысила 1455 долларов, за неполный торговый день газ подорожал на бирже ICE больше, чем на 250 долларов. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1456 долларов за 1 тыс. куб. м, или 121,5 евро за МВт ч по состоянию на 17.29 мск (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.
Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. С начала августа из-за взлета цен на газ разорилось несколько энергокомпаний в Британии.
Накануне президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными.
Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет
Энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет, заявил зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
«Все дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет», – цитирует ТАСС Тиммерманса.
Он также отметил, что несмотря на рост цен на газ и электричество, ЕС не отступит от своих климатических задач и требований, которые «высечены в камне».
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1600 долларов за тысячу кубометров.
Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе, говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС.
Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов за 1 тыс. кубометров
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Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures.
Фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив 1700 долларов за 1 тыс. кубометров, что более чем на 23% больше расчетной цены вторника, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures, передает РИА «Новости».
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, уже на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, а в 11.16 мск достигла нового исторического максимума – 1712,4 доллара за тысячу кубометров, что на 23,5% выше расчетной цены вторника.
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1600 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
При этом за день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».