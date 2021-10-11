Американист объяснил цели визита Нуланд в Москву

«Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.

«Главный смысл согласия Москвы на визит Нуланд – подтвердить, что Россия не отказывается от контактов с США. Российские власти как бы говорят: если от США есть запрос на общение – давайте общаться», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Аналитик допустил, что в ходе переговоров стороны затронут проблематику Минских соглашений. «Однако Нуланд не будет педалировать эту тему из-за неудобной позиции для Запада, ведь Киев разве что официально не заявил о своем выходе из договоренностей по Донбассу. Вообще ее приезд можно описать так: «Москва отказалась от диалога с нынешними властями Украины, а дайте я попробую вместо Киева», – указал эксперт.

Кроме того, Нуланд лично заинтересована в визите в Москву. «В администрации Обамы ее влияние сильно «провисло», хотя ранее она держала на контроле все юго-восточное направление политики США. Теперь же она хочет понять, каковы границы ее власти в администрации Байдена. Но реальность такова, что администрация США сшита из четырех кланов, представители которых (например, Блинкен и Керри) делают противоречащие друг другу заявления. А Байден является только аватаром этой синтетической коалиции», – добавил собеседник.

«Москве также интересно понять, к какой группе влияния относится Нуланд. При этом именно из-за разобщенности внутри Белого дома, администрация Байдена не может сдвинуть отношения с Россией в сторону конструктива. Поэтому Москва сейчас просто собирает информацию, суммируя и сопоставляя заявления представителей разных кланов в администрации президента США», – пояснил политолог.

При этом Дробницкий сомневается, что статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о бессмысленности диалога с нынешним руководством Украины была опубликована именно «под приезд» Нуланд. «Слишком мелок повод, чтобы так подгадывать», – считает политолог.

Нуланд прилетела в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.

Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».

В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США.

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