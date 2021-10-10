Коллега погибшего в Большом театре артиста назвал причину трагедии

Причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра стала его собственная ошибка и невнимательность, заявил коллега погибшего.

Коллега погибшего отметил, что не считает случившееся несчастным случаем, поскольку декорация не рухнула, а спускалась, как и положено. По его мнению, погибший мог нарушить технику безопасности, так как не смог сориентироваться и вовремя отойти в сторону.

«Артист что-то перепутал и попал под эту стену. Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперед, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошел назад. И вот на него эта стена и наехала», – рассказал коллега погибшего в беседе с «Московским комсомольцем».

«Врачи потрогали его и констатировали смерть. Сказали: «Все уже». Человек погиб мгновенно. Там же декорация тонн, наверное, десять весит», – заключил он.

Как сообщил очевидец, после трагедии объявили антракт, однако вскоре сообщили об отмене спектакля. В театре подчеркнули, что спектакль тут же остановили, после чего зрителей попросили выйти из зала.

Напомним, в субботу артист Большого театра Евгений Кулеш 1983 года рождения погиб во время оперы «Садко» от упавшей на голову декорации. Как рассказал очевидец из числа зрителей, погибший во время спектакля не успел отойти во время смены декораций. По факту произошедшего организована доследственная проверка.