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Коллега погибшего в Большом театре артиста назвал причину трагедии
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Причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра стала его собственная ошибка и невнимательность, заявил коллега погибшего.
Коллега погибшего отметил, что не считает случившееся несчастным случаем, поскольку декорация не рухнула, а спускалась, как и положено. По его мнению, погибший мог нарушить технику безопасности, так как не смог сориентироваться и вовремя отойти в сторону.
«Артист что-то перепутал и попал под эту стену. Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперед, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошел назад. И вот на него эта стена и наехала», – рассказал коллега погибшего в беседе с «Московским комсомольцем».
«Врачи потрогали его и констатировали смерть. Сказали: «Все уже». Человек погиб мгновенно. Там же декорация тонн, наверное, десять весит», – заключил он.
Как сообщил очевидец, после трагедии объявили антракт, однако вскоре сообщили об отмене спектакля. В театре подчеркнули, что спектакль тут же остановили, после чего зрителей попросили выйти из зала.
Напомним, в субботу артист Большого театра Евгений Кулеш 1983 года рождения погиб во время оперы «Садко» от упавшей на голову декорации. Как рассказал очевидец из числа зрителей, погибший во время спектакля не успел отойти во время смены декораций. По факту произошедшего организована доследственная проверка.
Франция и Германия потребовали от Польши безоговорочного следования правилам ЕС
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Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас прокомментировали решение Конституционного суда Польши о превосходстве конституции республики над законодательством ЕС.
Ле Дриан и Маас напомнили Польше, что членство в ЕС «сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам». Ответственность за «соблюдение» этих правил несет каждая страна, входящая в ЕС, включая Польшу, которая «занимает важное место в Европейском союзе», заявили министры.
Они подчеркнули, что «это не просто моральное обязательство», а «юридическое обязательство». Ле Дриан и Маас выразили поддержку Еврокомиссии, которая как «хранительница договоров» ЕС должна «гарантировать соблюдение европейских прав», передает РИА «Новости».
Напомним, Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе.
Швеция возложила на Россию вину за кризис на границе Белоруссии и ЕС
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Глава минобороны Швеции Петер Хультквист утверждает, что за миграционным кризисом на границе Белоруссии и Литвы якобы «стоит Россия».
Хультквист встретился в Стокгольме с коллегой из Литвы Арвидасом Анушаускасом. После встречи он заявил: «Наше мнение, как мы обсуждали это сегодня, состоит в том, что за всем этим стоит Россия». По версии Хультквиста, Москва якобы стремится «дестабилизировать» государства ЕС, «оказать давление» на регион и «на весь Евросоюз», передает ТАСС со ссылкой на TV4
По мнению Хультквиста, Россия «весьма заинтересована в этой ситуации». Он сказал, что «сейчас масштаб значительно больше, все это происходит в контексте». Хультквист заявил: «Сначала начинается приток мигрантов, затем – крупные военные учения «Запад», а дальше поток мигрантов продолжается». В ответ на вопрос о том, как Швеция и ЕС могут противостоять России, Хультквист призвал «продолжать санкции».
Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше. В ходе дискуссии в Европарламенте по поводу миграционного кризиса политики обвинили в напряженном положении Россию, Польшу и прибалтийские страны.
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Американский дипломат потребовал от Грузии не вести переговоры с Россией
Бывший посол США в Грузии Ян Келли заявил о недопустимости участия грузинской стороны в возможном новом региональном переговорном формате с участием Армении, Азербайджана, Грузии, с одной стороны, и Ирана, России и Турции – с другой. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Россия вторглась в Грузию и оккупировала вас. Вашим друзьям хотелось бы услышать от вас слово «невозможно» по поводу участия в переговорах», – заявил американский дипломат.
Так Ян Келли отреагировал на слова вице-премьера, главы МИД Грузии Давида Залкалиани. который допустил в какой-то доле грузинское участие в этом возможном формате.
Залкалиани на днях сказал, что Грузии будет очень сложно участвовать в формате «3+3» вместе с Россией, одновременно он уверен, что страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах.
«В этих больших геополитических проектах и отношениях мы должны быть представлены хотя бы в какой-то форме, но, безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок», – заявил глава МИД Грузии.
Появилась новая версия происхождения коронавируса
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Вирус Sars-Cov-2 мог появиться в результате эволюции в теле заболевшего странной пневмонией в 2012 году китайского шахтера, образцы этого вируса оправляли в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка, заявил исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм.
Латэм заявил, что вирус может производить «эволюционные скачки» и проходить через много мутаций, находясь в теле одного человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», – сказал Латэм.
Согласно версии Латэма, в 2012 году у шестерых шахтеров, убиравших остатки помета летучих мышей в шахте китайской провинции Юньнань, диагностировали «похожую на пневмонию» болезнь. Трое из них скончались, другие пробыли в больнице до полугода. Через год после смертей ученые из Уханя нашли в том месте коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный вызывающему COVID-19 вирусу.
«Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые их шахтеров долгое время пребывали в больнице. Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов», – сказал Латэм.
Образцы вируса, которым болели шахтеры, направляли исследователям в Ухань, где была зарегистрирована вспышка COVID-19.
Напомним, согласно одной из версий, коронавирус Sars-Cov-2, вызывающий заболевание COVID-19, мог появиться в результате рекомбинации генов вирусов, поражающих летучих мышей и панголинов. Согласно этой теории, «встреча» вирусов, породившая Sars-Cov-2, прошла на территории Уханьского рынка морепродуктов.
Вместе с тем высказываются версии об искусственном происхождении заболевания, а также версии об утечке вируса из лаборатории в Ухане.
Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.
На Украине из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы
На украинском заводе «Южмаш» в городе Днепр разгерметизировалась цистерна с высокотоксичным ракетным топливом гептил, возникла угроза экологической катастрофы, сообщают украинские СМИ.
Объем цистерны – 40 тонн, по словам гендиректора «Южмаша» Сергея Войта, одна цистерна гептила способна поразить до 100 тыс. человек, передает «Страна.ua».
Войт попросил помощи у центральных властей, по его словам, предприятие не может больше безопасно хранить вещество или утилизировать, потому заводу нужна финансовая поддержка со стороны государства.
В 2016 году «Южмаш» получил от Минобороны 95 тонн гептила на хранение, в том числе 37 тонн – некондиционного. Государство обещало помочь заводу, но финансирование так и не поступило.
Глава Европарламента захотел заблокировать выплаты Польше из бюджета ЕС
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Пришло время рассмотреть вопрос о целесообразности блокировки выплат из бюджета Евросоюза (ЕС) Польше, где ранее Конституционный суд (КС) констатировал несоответствие нормы о приоритете европейского права над национальным положениям основного закона, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.
Сассоли заявил в интервью газете La Repubblica, что «Еврокомиссия ведет переговоры с польскими властями по поводу основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления Польши», передает ТАСС.
«Европейский парламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета (ЕС) в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение», – указал он.
По оценке Сассоли, «еще есть шанс избежать необратимого кризиса», однако «должно быть ясно, что примат европейского права над национальным не может быть поставлен под сомнение».
Ранее КС Польши подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС.
Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.
Отметим, что разбирательство между Варшавой и Брюсселем длится уже несколько лет. В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала в отношении Польши процедуру устранения нарушений европейского права.
В конце 2020 года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Это касается всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран ЕС после пандемии.
Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.
Эксперт сказал, кто победит в противостоянии Польши и Брюсселя
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Брюссель спустит свои угрозы в адрес Польши на тормозах. В противном случае Варшава может начать шантажировать европейское руководство угрозами выхода из ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Так он прокомментировал угрозы главы Европарламента заблокировать выплаты Польше из бюджета Евросоюза.
«Гордая польская шляхта искренне считает, что им все вокруг должны: Германия за 39-й год, Россия – вообще за все века, и, разумеется, по многим пунктам должен Брюссель. А параллельно Варшава все время говорит о том, что правила Евросоюза – не для нее и она будет жить, как захочет. У этой истории не будет конца», – считает политолог и публицист Армен Гаспарян.
Если Брюссель продолжит давить на Варшаву, то Польша, уверен эксперт, «начнет шантажировать его угрозами своего выхода из Европейского союза». «Я подозреваю, что Брюссель захочет откатить назад эту историю, спустит свои угрозы на тормозах, ему категорически не нужен развал ЕС. Потому что в след за Польшей потянется кто-то еще, а потом Германия скажет «зачем все это нужно». Поляки просчитывают этот сценарий и будут пользоваться этим», – пояснил собеседник.
Позиция поляков объясняется изначальной слабостью Евросоюза как структуры. «Когда Евросоюз создавался, то предполагалось, что исторические комплексы стран-членов остались в прошлом. Но это же не случай Польши, у нее претензии абсолютно ко всем, даже к Украине, которую поляки вроде поддерживают, но при этом постоянно говорят про восточные кресы (польское название нынешних территорий Западной Украины), рисуют Львов на своих загранпаспортах. Член ЕС Литва, которая вроде как имеет равные права с Польшей, но поляки тоже рисуют Вильно (польское название Вильнюса) на своих загранпаспортах и т.д.», – напомнил политолог.
Брюссель, уверен Гаспарян, ничего не сможет поделать, вопрос поведения Польши «нужно было оговаривать с Варшавой перед процедурой ее вступления в Европейский союз, но тогда об этом никто не подумал, а теперь в ЕС хлебают это счастье ситечком», – подытожил публицист.
В субботу председатель Европарламента Давид Сассоли сообщил, что «Еврокомиссия ведет переговоры с польскими властями по поводу основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления Польши».
Ранее польский Конституционный суд констатировал несоответствие нормы о приоритете европейского права над национальным положениям основного закона и подтвердил превосходство конституции над правом ЕС. Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.
В конце 2020 года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Это касается всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран ЕС после пандемии. По оценке Сассоли, «еще есть шанс избежать необратимого кризиса», однако «должно быть ясно, что примат европейского права над национальным не может быть поставлен под сомнение».
Президент Сербии назвал причину газового кризиса в Европе
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Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочных контрактов на поставки газа из России, из-за чего остались без него, заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Что привело к подорожанию <…>: во-первых, введение новых углеродных пошлин, во-вторых, нехватка газа, поскольку китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя, в-третьих, многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по самым низким ценам, чтобы подстегнуть рост экономики. Они брали газ, но не заключали долгосрочных контрактов с русскими, потому что у кого еще можно взять газ, больше ни у кого газа нет, а все пустые разговоры на эту тему я слышу уже 10 лет и, к счастью, никогда к ним не прислушивался», – приводит ТАСС слова Вучича.
По его словам, из-за того, что Европа «не заключила долгосрочные соглашения с русскими и остались без газа, и цена на газ подпрыгнула с 400 долларов на 1 800 долларов».
«Путин сделал заявление, и цена спустилась до 800 долларов, а через день вернулось до 1 200 долларов за тыс. куб. м.», – добавил Вучич.
«Это ненормальные цены», – считает сербский президент. Он отметил, что Сербия ведет с Россией переговоры о поставке газа по сниженным ценам.
Кроме того, он отметил, что Сербия благодаря своевременно заключенным с Россией контрактам и строительству газопровода «Балканский поток» вопреки давлению Запада стала с 1 октября страной-транзитером газа.
«Мы обновили все станции на участке Хоргош – Белград, решив все проблемы. Газ поступает. Мы с 1 октября являемся транзитной страной, поставляем газ венграм, себе берем ежедневно от 6,3 до 8 млн кубометров газа. В настоящий момент у нас в хранилищах около 250 млн кубометров нашего газа», — сказал сербский лидер. По его оценке, усилия Белграда, направленные на строительство «Балканского потока» и планирование долгосрочных контрактов, увенчались успехом.
«В Сербии самая низкая цена электроэнергии в Европе для домашних хозяйств», – подчеркнул Вучич.
Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и хотят получать газ по благоприятной цене,
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
Кроме того, на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
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Военная прокуратура начала проверку после видео с избиением в Хабаровском крае
Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после опубликованного видео в Telegram-каналах с избиением человека, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.
На кадрах видно, что несколько человек, предположительно, в военной форме избивают молодого человека.
«По поручению главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края», – говорится в сообщении ведомства.
Предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также условия, ему способствовавшие, после чего будет дана оценка соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе.
В прокуратуре отметили, что будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Ранее в Свердловской области 19-летнего солдата срочной службы воинского ракетного соединения обнаружили мертвым. По предварительным данным, служащий мог покончить жизнь самоубийством. За два дня это была уже вторая смерть военнослужащего в одной и той же части на Урале.
Майор юстиции запаса, член контрольно-ревизионной комиссии Комитета солдатских матерей России Александр Латынин заявил газете ВЗГЛЯД, что родителям погибших военнослужащих, которых нашли мертвыми на Урале, следует нанять грамотного юриста и добиться возбуждения уголовного дела в связи с доведением солдат до суицидальных поступков, повлекших смерть.
В крови умершего депутата Рады Полякова нашли метадон
Метадон найден в крови умершего депутата Верховной рады Антона Полякова, обстоятельства и причины смерти должны выяснить следствие, сообщила депутат украинского парламента от фракции «Слуга народа» Галина Янченко.
«У мертвого нардепа Антона Полякова нашли в крови алкоголь и метадон», - написала Янченко в своем Telegram-канале.
Она также заявила в эфире телеканала «Украина 24», что эти данные токсикологической экспертизы она получила из своих источников. По ее словам, не нужно пока «приплетать сюда политический контекст».
«Там были личные моменты, но я бы в любом случае, все эти обстоятельства и факты должно выяснить следствие», – заявила Янченко.
Ранее стало известно, что украинские правоохранительные органы разрабатывают две версии смерти депутата Рады Антона Полякова, следователи считают, что он мог сам отравиться чем-то, либо его отравили.
В пятницу депутата Рады Антона Полякова нашли мертвым в Киеве, по предварительной информации, ему стало плохо по дороге в такси. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».
Талибы выдвинули требования к Вашингтону
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Делегация движения «Талибан*» (запрещено в России) провела в субботу в столице Катара Дохе встречу с американскими дипломатами, где потребовала не вмешиваться во внутренние дела страны, не нарушать воздушного пространства страны, а также разморозить зарубежные активы страны.
«Делегация «Исламского эмирата Афганистан» (используемое талибами* название государства - прим. ВЗГЛЯД) провела в столице Катара переговоры со своими американскими коллегами. Контакты продолжатся до окончания сегодняшнего дня, а также завтра. В ходе беседы мы сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи [Кабулу] и реализации Дохийского соглашения [между Вашингтоном и радикалами]», – приводит ТАСС слова главы МИД Афганистана талибов мавлави Амир Хана Моттаки.
Помимо этого, представитель талибов подчеркнул, что движение «предложило американской стороне открыть новую страницу [в отношениях] между Кабулом и Вашингтоном», но при этом призвало американцев «уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела».
По словам главы МИД, афганская делегация потребовала от американцев не нарушать воздушного пространства страны, а также разморозить зарубежные активы страны.
В свою очередь американская делегация пообещала предоставить Афганистану вакцины от коронавируса, передает РИА «Новости».
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Президент США Джо Байден оправдал бегство американцев из Афганистана указанием на Россию.вода войск из Афганистана.
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Минобороны представило облик ракеты-носителя «Иркут»
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Опубликованы технические характеристики российской сверхлегкой ракеты-носителя «Иркут», также Минобороны России показало облик новой ракеты.
Информация представлена в журнале РКК «Энергия» «Космическая техника и технологии». Статья написана начальником космодрома Плесецк Николаем Башляевым, его заместителем Алексеем Николаевым, научным сотрудником космодрома Вадимом Дугой и начальником кафедры Военно-космической академии имени Можайского Дмитрием Мосиным, передает РИА «Новости».
Планируется одноразовый и многоразовый (с возвращением на крыльях) варианты ракеты. Стартовая масса в одноразовом виде – 23,6 тонны, в многоразовом – 25 тонн. Первый тип сможет выводить на низкую околоземную орбиту 584 кг груза, на геостационарную – 84 кг, второй – 398 кг и 60 кг соответственно. В качестве топлива будут использовать пару кислород-метан в ракете и гептил с амилом в разгонном блоке.
Сообщается, что запустить оба варианта планируют с космодрома Плесецк в 2024 году. В статье говорится, что проект по созданию ракеты-носителя сверхлегкого класса «Иркут» разрабатывается специалистами АО «ЦНИИмаш».
Напомним, ЦНИИмаш ведет разработку крылатой ракеты в рамках опытно-конструкторской работы «Крыло-СВ». Однако ранее сообщалось, что эту ракету будут запускать с космодромов Капустин Яр и Восточный.
Ливан полностью остался без электричества
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Ливан полностью остался без электричества после остановки в стране двух крупнейших электростанций из-за отсутствия топлива, сообщило Reuters.
По информации ливанского канала LBC, «Ливан полностью погрузился во тьму после прекращения работы двух электростанций, компания по электроснабжению пытается решить проблему», передает РИА «Новости».
Отключение связано с нехваткой топлива. По имеющимся данным, отключение может продлиться «несколько дней», передает ТАСС.
На крупнейших электростанциях Аз-Захрани и Дейр-Аммар выработка энергии упала ниже 200 мегаватт, отметил телеканал.
Компании по электроснабжению приходится восстанавливать энергосистему вручную, поскольку национальный центр управления был полностью разрушен взрывом в порту Бейрута в 2020 году.
Аз-Захрани и Дейр-Аммар поставляют до 60% всей электроэнергии страны. В марте они останавливались на несколько дней из-за нехватки денег на закупку топлива. Проблему решили после закупки резервных средств из бюджета.
Летом 2021 года топливный кризис обострился, почти все электростанции вновь остановились, из-за дефицита прекратили работу владельцы частных генераторов. Электроэнергия подается в жилые дома на час-два в сутки.
В Турции задержали шестерых человек с российскими паспортами по подозрению в шпионаже
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В Анталье и Стамбуле задержаны шестеро мужчин, у которых изъяли оружие, пистолеты и лазерные указатели, а также якобы российские паспорта, их подозревают в подготовке вооруженных действий для получения конфиденциальной информации, сообщают турецкие СМИ.
Были проведены обыски, в ходе которых нашли три пистолета, несколько «магазинов» и патронов. Также изъяты документы якобы с гербовыми печатями России, передает РенТВ. На данный момент не ясно, являются ли документы оригинальными или поддельными.
В материалах турецких СМИ говорится, что задержанные планировали нападения на иностранцев с целью получения секретных данных. Их обвиняют в «политическом и военном шпионаже», передает ТАСС.
Сейчас все задержанные находятся под стражей. Проводится подробное расследование. Национальность задержанных не сообщается.
Ранее суд в Турции приговорил известного проповедника к 1075 годам тюрьмы за несколько преступлений, в том числе за шпионаж. Члены его группировки обвинялись в создании преступной организации, осуществлявшей сексуальное насилие над детьми, похищениях, изнасилованиях, незаконном лишении людей свободы, шпионаже и многих других преступлениях.
В аресте Саакашвили увидели «подарок Путину» от спецслужб США
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Американские спецслужбы «заманили» под контролем Госдепа экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, чтобы «сделать подарок» российскому президенту Владимиру Путину, как компенсацию за Южную Осетию, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
По словам украинского депутата, спецслужбы США «сказали ему, что, мол, все у тебя будет в порядке, приезжай».
«А то, что произошло с этим аферистом – это подарок американских спецслужб Владимиру Владимировичу Путину», – сказал Кива в эфире телеканала «Первый независимый», передает радио Sputnik.
Депутат подчеркнул, что в Грузии «все контролирует» Госдеп, поэтому организовать коридор для Саакашвили не представляло сложности, в то время как сам экс-президент был уверен, что с ним ничего не случится.
По его словам, арест Саакашвили стал компенсацией за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.
Напомним, СМИ сообщали, что Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. 1 октября его арестовали. Саакашвили объявил голодовку, но 8 октября снова начал принимать пищу.
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