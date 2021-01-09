В Раде призвали США переоценить «евромайдан» на Украине после беспорядков в Вашингтоне

Член Совета Федерации Алексей Пушков сказал, какой будет новая доктрина внешней политики Соединенных Штатов после прихода к власти администрации избранного президента США Джо Байдена.

«Судя по всему, будущая администрация США не видит возможности разобщить Китай и Россию (при том, что такие попытки будут предприниматься). Хотя отношение к ним будет разное (по Байдену, Китай – это конкурент, а Россия – враг), в любом случае и Китай, и Россию в Вашингтоне рассматривают как противников США – и идеологических, и политических, и геоэкономических. В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего – «все более настойчивому Китаю», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

«При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда – идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице Китая, а также России. Но если против России такая коалиция на основе НАТО уже действует, то против Китая ее только предстоит создать», – отметил сенатор.

Он процитировал статью будущего госсекретаря США Энтони Блинкена и известного неоконсерватора Роберта Кагана: «У США есть союзники в Европе и в Азии, но нет организации, которая объединяла бы азиатские и европейские демократии... Демократиям нужна глобальная перспектива». «Итак, трансатлантическое сообщество, по этой логике, следует распространить и на Азию», – объясняет Пушков.

«По словам Байдена, в АТР «наши интересы и ценности сталкиваются с растущим вызовом» со стороны Китая. Китай, указывают теоретики «глобальной коалиции демократий», пытается достичь «критической массы влияния». А для такой массы страны «серой зоны», находящиеся между западным альянсом, с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой, приобретают исключительное значение. Речь идет о Средней Азии, Южном Кавказе, Восточной Европе (прежде всего, о Белоруссии и Украине), а также о странах Юго-Восточной Азии. Все эти регионы становятся зонами соперничества «между двумя типами миропорядка» – «либерально-демократическим» и «авторитарным», – рассуждает сенатор.

«Подчеркнем: эта доктрина сочетает задачу острого геополитического соперничества с идеологическим подходом, в соответствии с которым борьба идет между двумя противостоящими моделями современного миропорядка. Идеологизация геополитического соперничества характерна для холодной войны и возрождает ее в новой форме – как конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур». Таким образом, в новой доктрине внешней политики США наблюдается срастание агрессивно-либерально и неоконсервативных установок, а общим знаменателем им служит стремление в восстановлению американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка», – заключил Пушков.

Ранее в пятницу стало известно, что Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Напомним, Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов.